Глава Тувы попросил врачей разрешить ему лечиться от COVID-19 амбулаторно

"Чувствую себя относительно хорошо. Намного легче стало дышать. Голова не так болит. Лекарства принимаю по требованию врачей. <…> Управление провожу по телефону. <...> Легко инфицированных, у кого легкое течение болезни, как у меня, я считаю, можно было бы отпускать под их ответственность под жесткую изоляцию с выполнением всех требованием амбулаторно. Буду проситься у врачей в очередной раз, чтобы они меня отпустили. До сих пор не покидает чувство, что чью-то кровать я занимаю. Надеюсь, врачи меня поймут правильно", - сказал Кара-оол в видеообращении.