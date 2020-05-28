Глава Тувы попросил врачей разрешить ему лечиться от COVID-19 амбулаторно

КРАСНОЯРСК, 28 мая - РИА Новости. Глава Тувы Шолбан Кара-оол, у которого была диагностирована коронавирусная инфекция, рассказал, что чувствует себя "относительно хорошо", и попросил медиков отпустить его на амбулаторное лечение под жесткую изоляцию.
Видео с соответствующим обращением размещено на официальной странице главы Тувы в социальной сети "ВКонтакте". Ранее сообщалось, что Кара-оол госпитализирован в Республиканскую инфекционную больницу с подтвержденным диагнозом новой коронавирусной инфекции, он чувствует себя нормально и находится под наблюдением врачей.
"Чувствую себя относительно хорошо. Намного легче стало дышать. Голова не так болит. Лекарства принимаю по требованию врачей. <…> Управление провожу по телефону. <...> Легко инфицированных, у кого легкое течение болезни, как у меня, я считаю, можно было бы отпускать под их ответственность под жесткую изоляцию с выполнением всех требованием амбулаторно. Буду проситься у врачей в очередной раз, чтобы они меня отпустили. До сих пор не покидает чувство, что чью-то кровать я занимаю. Надеюсь, врачи меня поймут правильно", - сказал Кара-оол в видеообращении.
По данным правительства республики на 27 мая, с начала пандемии в Туве выявлено 876 случаев заболевания COVID-19. Выписано 111 пациентов. В активной форме заболевания находится 761 человек. Зарегистрировано два случая смерти. Также зарегистрированы еще два случая смерти у пациентов с коронавирусом - паталогоанатомические заключения находятся на экспертизе.
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