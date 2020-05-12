Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-12T20:25
https://ria.ru/20200512/1571328784.html
Дмитрий Песков заявил, что заболел коронавирусом
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/0c/1571337063_0:0:2749:1546_1036x0_80_0_0_baaeace01fc26dc1232dd1f709e72ba1.jpg
РИА Новости

Дмитрий Песков заявил, что заболел коронавирусом

15:26 12.05.2020 (обновлено: 20:25 12.05.2020)
0
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента РФ – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента РФ – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил РИА Новости, что заболел COVID-19.
Представитель Кремля уточнил, что находится в больнице.
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на ежегодной большой пресс-конференции президента РФ Владимира Путина
Вчера, 16:20Распространение нового коронавируса
Названа дата публичного появления заразившегося коронавирусом Пескова
Песков — не первый представитель власти, заразившийся коронавирусом. Так, 30 апреля премьер-министр Михаил Мишустин доложил президенту, что сдал положительный тест на заболевание. Исполняющим обязанности главы кабмина стал Андрей Белоусов.
Первого мая стало известно о госпитализации главы Минстроя Владимира Якушева, а 6 мая — о том, что вирус выявили у министра культуры Ольги Любимовой.
Коронавирусу, по последним данным Всемирной организации здравоохранения, оказались подвержены свыше четырех миллионов человек по всему миру, как минимум 278 тысяч из них скончались.
В России зарегистрировали 232 243 больных COVID-19, из них более 43 тысяч выздоровели, 2116 пациентов умерли.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Врачи госпиталя для зараженных коронавирусной инфекцией COVID-19
Вчера, 10:58Распространение нового коронавируса
Россия вышла на второе место по числу заразившихся коронавирусом
000000
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала