Дмитрий Песков заявил, что заболел коронавирусом

МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил РИА Новости, что заболел COVID-19.
Представитель Кремля уточнил, что находится в больнице.
Песков — не первый представитель власти, заразившийся коронавирусом. Так, 30 апреля премьер-министр Михаил Мишустин доложил президенту, что сдал положительный тест на заболевание. Исполняющим обязанности главы кабмина стал Андрей Белоусов.
Первого мая стало известно о госпитализации главы Минстроя Владимира Якушева, а 6 мая — о том, что вирус выявили у министра культуры Ольги Любимовой.
Коронавирусу, по последним данным Всемирной организации здравоохранения, оказались подвержены свыше четырех миллионов человек по всему миру, как минимум 278 тысяч из них скончались.
В России зарегистрировали 232 243 больных COVID-19, из них более 43 тысяч выздоровели, 2116 пациентов умерли.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.