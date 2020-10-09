https://ria.ru/20201009/koronavirus-1579097189.html
Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров заразился коронавирусом
Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров сообщил, что заболел COVID-19 и будет работать из дома. РИА Новости, 09.10.2020
2020-10-09T18:54
2020-10-09T18:54
2020-10-09T22:35
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
дмитрий азаров
самарская область
общество
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<strong>САМАРА, 9 окт - РИА Новости.</strong> Губернатор Самарской области <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Azarov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Азаров</a> сообщил, что заболел COVID-19 и будет работать из дома.С начала пандемии в <a href="http://ria.ru/location_Samarskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Самарской области</a> подтверждены 12 805 случаев заражения коронавирусом, 10 046 человек выздоровели, 207 скончались.Всего с начала эпидемии в России SARS-CoV-2 заразились 1 272 238 человек, из них более 22,2 тысячи погибли, 1,09 миллиона вылечились.<em>Последние данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
https://ria.ru/20201008/koronavirus-1578911516.html
d.rwk
Ну если уж губернаторы и депутаты не соблюдают санитарные правила и болеют ковидом, так что ж с простых граждан спрашивать- покажите пример руководители! Может это как раз вы и ваши родственники привозите заразу в страну- а нас из-за вас -всех в маски
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4
самарская область
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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