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https://ria.ru/20201009/koronavirus-1579097189.html
Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров заразился коронавирусом
Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров сообщил, что заболел COVID-19 и будет работать из дома. РИА Новости, 09.10.2020
2020-10-09T18:54
2020-10-09T22:35
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
дмитрий азаров
самарская область
общество
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<strong>САМАРА, 9 окт - РИА Новости.</strong> Губернатор Самарской области <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Azarov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Азаров</a> сообщил, что заболел COVID-19 и будет работать из дома.С начала пандемии в <a href="http://ria.ru/location_Samarskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Самарской области</a> подтверждены 12 805 случаев заражения коронавирусом, 10 046 человек выздоровели, 207 скончались.Всего с начала эпидемии в России SARS-CoV-2 заразились 1 272 238 человек, из них более 22,2 тысячи погибли, 1,09 миллиона вылечились.<em>Последние данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
https://ria.ru/20201008/koronavirus-1578911516.html
Ну если уж губернаторы и депутаты не соблюдают санитарные правила и болеют ковидом, так что ж с простых граждан спрашивать- покажите пример руководители! Может это как раз вы и ваши родственники привозите заразу в страну- а нас из-за вас -всех в маски
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самарская область
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Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров заразился коронавирусом

18:54 09.10.2020 (обновлено: 22:35 09.10.2020)
 
© РИА Новости / Екатерина Лызлова / Перейти в фотобанкГубернатор Самарской области Дмитрий Азаров на стенде МИА "Россия сегодня" на Российском инвестиционном форуме в Сочи
Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров на стенде МИА Россия сегодня на Российском инвестиционном форуме в Сочи - РИА Новости, 1920, 09.10.2020
© РИА Новости / Екатерина Лызлова
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САМАРА, 9 окт - РИА Новости. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров сообщил, что заболел COVID-19 и будет работать из дома.

"От вируса не застрахован никто, и меня он тоже не обошел стороной. В итоге 14 дней буду работать на самоизоляции", - написал он на своей странице в Instagram.

С начала пандемии в Самарской области подтверждены 12 805 случаев заражения коронавирусом, 10 046 человек выздоровели, 207 скончались.
Всего с начала эпидемии в России SARS-CoV-2 заразились 1 272 238 человек, из них более 22,2 тысячи погибли, 1,09 миллиона вылечились.
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8 октября, 19:33Распространение нового коронавируса
Губернатор Югры заразилась коронавирусом
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоДмитрий АзаровСамарская областьОбщество
 
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