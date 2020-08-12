https://ria.ru/20200812/1575716128.html
Вице-премьер Трутнев сдал положительный тест на COVID-19
Первый тест на коронавирус вице-премьера, полпреда президента на Дальнем Востоке Юрия Трутнева дал положительный результат, в ближайшее время он сдаст повторный РИА Новости, 12.08.2020
2020-08-12T22:03
2020-08-13T03:26
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
юрий трутнев
общество
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https://ria.ru/20200515/1571520997.html
pavlino.11
Это его Бог наказал за Фургала.
50
Александр Сергеевич
Может уволить его?
36
25
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/images/155838/70/1558387077_0:109:3254:1939_1400x0_80_0_0_ef19888eb4018b9427f398b0a8be3601.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, юрий трутнев, общество