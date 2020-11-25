https://ria.ru/20201125/koronavirus-1586194846.html

Врио главы Дагестана заразился коронавирусом

Врио главы Дагестана заразился коронавирусом

Врио главы Дагестана Сергей Меликов заболел коронавирусом, но чувствует себя хорошо и находится на самоизоляции, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы... РИА Новости, 25.11.2020

2020-11-25T08:52

2020-11-25T08:52

2020-11-25T09:00

сергей цивилев

ханты-мансийский автономный округ

наталья комарова

александр бурков

самарская область

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распространение нового коронавируса

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коронавирус covid-19

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МАХАЧКАЛА, 25 ноя – РИА Новости. Врио главы Дагестана Сергей Меликов заболел коронавирусом, но чувствует себя хорошо и находится на самоизоляции, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы администрации главы и правительства республики Низами Гаджибалаев."Сегодня после сдачи очередного теста на COVID-19 у временно исполняющего обязанности главы Дагестана Сергея Меликова подтвердился коронавирус. Сейчас Сергей Алимович находится на самоизоляции, соблюдает все рекомендации врачей, чувствует себя хорошо. Работать глава республики планирует удаленно, совещания с его участием будут проводиться в онлайн-режиме", – рассказал собеседник агентства.На сегодняшний день в России коронавирус подтверждён у 23 глав регионов. В мае заразились трое: губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, главы Тувы Шолбан Кара-оол и Удмуртии Александр Бречалов. В конце июля о положительном тесте на COVID-19 сообщил губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов, а в августе - глава Калмыкии Бату Хасиков.В сентябре заболели четверо: губернатор Пермского края Дмитрий Махонин, губернатор Саратовской области Валерий Радаев, глава Адыгеи Мурат Кумпилов и губернатор Алтайского края Виктор Томенко. В октябре список пополнили еще девять человек: губернатор Омской области Александр Бурков, губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, губернатор Орловской области Андрей Клычков, губернатор Костромской области Сергей Ситников, глава Хакасии Валентин Коновалов, губернатор Кузбасса Сергей Цивилев, глава Иркутской области Игорь Кобзев, губернатор Еврейской автономной области Ростислав Гольдштейн.В ноябре заболели глава Республики Алтай Олег Хорохордин, губернатор Пензенской области Иван Белозерцев, губернатор Камчатского края Владимир Солодов и глава Владимирской области Владимир Сипягин.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201115/savelev-1584747659.html

https://ria.ru/20201113/koronavirus-1584465347.html

ханты-мансийский автономный округ

самарская область

алтайский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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