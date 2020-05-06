Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-06T17:19
https://ria.ru/20200506/1571029307.html
Министр культуры заразилась коронавирусом
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/06/1571029491_31:0:2758:1534_1036x0_80_0_0_02b240f5a458381ef196ef4a8db04d99.jpg
РИА Новости

Министр культуры заразилась коронавирусом

14:37 06.05.2020 (обновлено: 17:19 06.05.2020)
84119
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкМинистр культуры РФ Ольга Любимова
Министр культуры РФ Ольга Любимова
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. У главы Министерства культуры Ольги Любимовой диагностировали COVID-19, сообщила РИА Новости ее пресс-секретарь Анна Усачева.
"Ольга Любимова работает удаленно. Результаты теста на COVID-19 положительные, министр находится дома, проводит рабочие совещания в режиме видеоконференции, участвует во встречах и переговорах в онлайн-форматах", — уточнила собеседница агентства.
По ее словам, болезнь протекает в легкой форме, поэтому о госпитализации главы ведомства "речи не идет".
На прошлой неделе коронавирусную инфекцию также выявили у председателя правительства Михаила Мишустина и министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Владимира Якушева.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит совещание с членами кабинета министров РФ в режиме видеоконференции
5 мая, 10:22Распространение нового коронавируса
Пресс-секретарь рассказал о состоянии здоровья Мишустина

Пандемия коронавируса

В мире, согласно статистике ВОЗ, зарегистрировано как минимум 3,5 миллиона случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2, более 243 тысяч человек скончались. На первом месте по числу заболевших и жертв остаются Соединенные Штаты. В десятку наиболее подверженных COVID-19 стран также входят Испания, Италия, Франция, Германия, Россия, Турция, Иран и Китай.
В 85 российских регионах выявили 165 929 пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией: за последние сутки прирост составил 10 559 человек. За весь период выздоровела 21 тысяча больных, 1537 умерли.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Борис Джонсон и Кэрри Саймондс
2 мая, 16:14
Борис Джонсон назвал сына в честь врачей, вылечивших его от COVID-19
190883218917125
Распространение нового коронавирусаКультураКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияОльга ЛюбимоваМинистерство культуры Российской Федерации (Минкультуры России)Общество
Популярные комментарии
Самоизаляцию не соблюдают. Нада их штрафовать.
6 мая, 14:44
aandruha772
661811124
на лицо вопиющее нарушение режима самоизоляции
6 мая, 14:57
bberia
461211113
Рекомендуем
Врачи и пациент госпиталя для зараженных коронавирусной инфекцией COVID-19 центра МГУ имени М. В. Ломоносова
В России за сутки коронавирус выявили у 11 231 человека
LIVE: Совещание Владимира Путина с правительством по ситуации с COVID-19 в России
Владимир Путин проводит совещание с правительством по ситуации с COVID-19
Бригада скорой помощи у коронавирусного центра НМИЦ эндокринологии Минздрава РФ
В России за сутки коронавирус выявили у 10 559 человек
Роспотребнадзор предложил снимать ограничения в три этапа
Попова назвала три этапа снятия ограничений из-за коронавируса
Красная площадь в Москве
Временные ограничения в Москве продлили до 31 мая
Пассажир в защитной маске в салоне городского автобуса в Москве
В Москве обяжут носить маски и перчатки в общественном транспорте
Девушка во время самоизоляции дома
В Москве будут штрафовать за нарушение масочного режима на рабочих местах
Пациент и медицинский работник в отделении реанимации и интенсивной терапии в стационаре для больных с коронавирусной инфекцией
В России за сутки коронавирус выявили у 10 102 человек
Медицинский сотрудник национального медицинского центра эндокринологии Минздрава России в Москве
Путин предоставил страховые гарантии борющимся с коронавирусом врачам
Проверка наличия цифровых пропусков в районе Ново-Иерусалимского монастыря в Подмосковье
В Подмосковье продлили режим самоизоляции до 31 мая
Дмитрий Босов
"Известия" рассказали о расследовании смерти миллиардера Босова
Президент РФ Владимир Путин во время онлайн-встречи с участниками общероссийской акции взаимопомощи МыВместе
Путин изучит рекомендации по снятию режима самоизоляции
Российский предприниматель Дмитрий Босов
Миллиардера Дмитрия Босова нашли мертвым
Путин еще раз напомнил губернаторам об отвественности
Путин допустил ужесточение режима ограничений из-за коронавируса
Министр здравоохранения России Михаил Мурашко
Мурашко рассказал о результатах испытания вакцины от коронавируса
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:42"Циркон" в этом году впервые испытают с борта подлодки
04:40Разведку у российских границ за неделю вели 19 летательных аппаратов
04:35Счетная палата оценила транспортную доступность Якутска
04:30Психолог объяснила эксперименты с внешностью на карантине
04:20Эксперт назвал роковую ошибку задержанного бизнесмена Быкова
04:20Роспотребнадзор рекомендует приостановить раздельный сбор мусора
04:14Эксперт рассказал о социальных последствиях ношения масок
04:11В США арестовали двух белых жителей за убийство афроамериканца
04:06Транспортное сообщение с Находкой ограничили из-за коронавируса
04:04Эксперт рассказал, чем нельзя обрабатывать продукты после покупки
04:03Вооруженные силы планируют получить первые С-500 в 2021 году
03:56В США откроется для посетителей самый помещаемый национальный парк
03:54Трамп пообещал разобраться в деле об убийстве белыми афроамериканца
03:53Ким Чен Ын поздравил Си Цзиньпина с победой над коронавирусом в Китае
03:51Телеканал "Победа" покажет ранее неизданные кадры с парада 1945 года
03:51В США оценили распространение коронавируса в Сирии
03:49Саранский "Биохимик" готов выпускать препарат для лечения COVID-19
03:44Житель Уссурийска пойдет под суд за фейк о COVID-19
03:43В Саудовской Аравии создали спецподразделение по контролю за карантином
03:28В Госдепе назвали "плохой новостью" наступление ЛНА на Триполи
Лента новостейМолния