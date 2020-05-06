Министр культуры заразилась коронавирусом

МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. У главы Министерства культуры Ольги Любимовой диагностировали COVID-19, сообщила РИА Новости ее пресс-секретарь Анна Усачева.
"Ольга Любимова работает удаленно. Результаты теста на COVID-19 положительные, министр находится дома, проводит рабочие совещания в режиме видеоконференции, участвует во встречах и переговорах в онлайн-форматах", — уточнила собеседница агентства.
По ее словам, болезнь протекает в легкой форме, поэтому о госпитализации главы ведомства "речи не идет".
На прошлой неделе коронавирусную инфекцию также выявили у председателя правительства Михаила Мишустина и министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Владимира Якушева.
Пандемия коронавируса
В мире, согласно статистике ВОЗ, зарегистрировано как минимум 3,5 миллиона случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2, более 243 тысяч человек скончались. На первом месте по числу заболевших и жертв остаются Соединенные Штаты. В десятку наиболее подверженных COVID-19 стран также входят Испания, Италия, Франция, Германия, Россия, Турция, Иран и Китай.
В 85 российских регионах выявили 165 929 пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией: за последние сутки прирост составил 10 559 человек. За весь период выздоровела 21 тысяча больных, 1537 умерли.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.