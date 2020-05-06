Министр культуры заразилась коронавирусом

"Ольга Любимова работает удаленно. Результаты теста на COVID-19 положительные, министр находится дома, проводит рабочие совещания в режиме видеоконференции, участвует во встречах и переговорах в онлайн-форматах", — уточнила собеседница агентства.

По ее словам, болезнь протекает в легкой форме, поэтому о госпитализации главы ведомства "речи не идет".

Пандемия коронавируса

В 85 российских регионах выявили 165 929 пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией: за последние сутки прирост составил 10 559 человек. За весь период выздоровела 21 тысяча больных, 1537 умерли.