https://ria.ru/20201202/koronavirus-1587281251.html

Алексей Кудрин заразился коронавирусом

Алексей Кудрин заразился коронавирусом

Глава Счетной палаты России Алексей Кудрин сообщил, что заболел COVID-19. РИА Новости, 02.12.2020

2020-12-02T09:49

2020-12-02T09:49

2020-12-02T13:10

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

коронавирусы

здоровье - общество

алексей кудрин

общество

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МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Глава Счетной палаты России Алексей Кудрин сообщил, что заболел COVID-19."Зацепило и меня: положительный тест", — написал он на своей странице в твиттере.По его словам, болезнь пока проходит сносно, он самоизолировался и лечится. "Берегите себя", — добавил Кудрин.С марта в России выявили более 2,3 миллиона случаев COVID-19, умерли свыше 40 тысяч человек, 1,8 миллиона поправились.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201118/milonov-1585163633.html

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2020

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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