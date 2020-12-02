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Алексей Кудрин заразился коронавирусом
Алексей Кудрин заразился коронавирусом
Глава Счетной палаты России Алексей Кудрин сообщил, что заболел COVID-19. РИА Новости, 02.12.2020
2020-12-02T09:49
2020-12-02T13:10
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коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
алексей кудрин
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МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Глава Счетной палаты России Алексей Кудрин сообщил, что заболел COVID-19."Зацепило и меня: положительный тест", — написал он на своей странице в твиттере.По его словам, болезнь пока проходит сносно, он самоизолировался и лечится. "Берегите себя", — добавил Кудрин.С марта в России выявили более 2,3 миллиона случаев COVID-19, умерли свыше 40 тысяч человек, 1,8 миллиона поправились.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, алексей кудрин, общество

Алексей Кудрин заразился коронавирусом

09:49 02.12.2020 (обновлено: 13:10 02.12.2020)
 
© РИА Новости / Совет Федерации РФ / Перейти в фотобанкПредседатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин
Председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин - РИА Новости, 1920, 02.12.2020
© РИА Новости / Совет Федерации РФ
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МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Глава Счетной палаты России Алексей Кудрин сообщил, что заболел COVID-19.
"Зацепило и меня: положительный тест", — написал он на своей странице в твиттере.
По его словам, болезнь пока проходит сносно, он самоизолировался и лечится. "Берегите себя", — добавил Кудрин.
С марта в России выявили более 2,3 миллиона случаев COVID-19, умерли свыше 40 тысяч человек, 1,8 миллиона поправились.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Депутат Государственной Думы РФ Виталий Милонов - РИА Новости, 1920, 18.11.2020
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоАлексей КудринОбщество
 
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