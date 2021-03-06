Помощник президента Максим Орешкин заразился коронавирусом

"Всех коллег, и Максима Станиславовича Орешкина, который тоже очень много работал, чтобы эта программа случилась. К сожалению, он заболел коронавирусом. Хочу, пользуясь случаем, передать пожелания здоровья, он с нами на связи здесь", - добавил Мишустин.