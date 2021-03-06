https://ria.ru/20210306/oreshkin-1600186927.html
Помощник президента Максим Орешкин заразился коронавирусом
Помощник президента Максим Орешкин заразился коронавирусом
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин сообщил, что помощник президента РФ Максим Орешкин заболел коронавирусом, пожелал ему здоровья. РИА Новости, 06.03.2021
2021-03-06T11:20
2021-03-06T11:20
2021-03-06T11:55
распространение коронавируса
коронавирус в россии
максим орешкин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/156382/22/1563822264_0:0:2941:1655_1920x0_80_0_0_0ea0f59fcb5bbfb71210982baa193861.jpg
КЕМЕРОВО, 6 мар - РИА Новости. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин сообщил, что помощник президента РФ Максим Орешкин заболел коронавирусом, пожелал ему здоровья.Мишустин в субботу посетил Кемерово, где провел совещание по развитию региона. В ходе встречи премьер утвердил программу социально-экономического развития Кемеровской области до 2024 года. Он поблагодарил коллег, которые работали над документом, - губернатора области Сергея Цивилёва, вице-премьера Марата Хуснуллина, руководителей Минфина и Минэкономразвития Антона Силуанова и Максима Решетникова.
https://ria.ru/20210304/vaktsinatsiya-1599923895.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/156382/22/1563822264_144:0:2875:2048_1920x0_80_0_0_0d64e76781be64162c2bd517821d15e0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, максим орешкин