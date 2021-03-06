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https://ria.ru/20210306/oreshkin-1600186927.html
Помощник президента Максим Орешкин заразился коронавирусом
Помощник президента Максим Орешкин заразился коронавирусом
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин сообщил, что помощник президента РФ Максим Орешкин заболел коронавирусом, пожелал ему здоровья. РИА Новости, 06.03.2021
2021-03-06T11:20
2021-03-06T11:55
распространение коронавируса
коронавирус в россии
максим орешкин
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КЕМЕРОВО, 6 мар - РИА Новости. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин сообщил, что помощник президента РФ Максим Орешкин заболел коронавирусом, пожелал ему здоровья.Мишустин в субботу посетил Кемерово, где провел совещание по развитию региона. В ходе встречи премьер утвердил программу социально-экономического развития Кемеровской области до 2024 года. Он поблагодарил коллег, которые работали над документом, - губернатора области Сергея Цивилёва, вице-премьера Марата Хуснуллина, руководителей Минфина и Минэкономразвития Антона Силуанова и Максима Решетникова.
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коронавирус в россии, максим орешкин

Помощник президента Максим Орешкин заразился коронавирусом

11:20 06.03.2021 (обновлено: 11:55 06.03.2021)
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкМаксим Орешкин
Максим Орешкин - РИА Новости, 1920, 06.03.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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КЕМЕРОВО, 6 мар - РИА Новости. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин сообщил, что помощник президента РФ Максим Орешкин заболел коронавирусом, пожелал ему здоровья.
Мишустин в субботу посетил Кемерово, где провел совещание по развитию региона. В ходе встречи премьер утвердил программу социально-экономического развития Кемеровской области до 2024 года. Он поблагодарил коллег, которые работали над документом, - губернатора области Сергея Цивилёва, вице-премьера Марата Хуснуллина, руководителей Минфина и Минэкономразвития Антона Силуанова и Максима Решетникова.
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"Всех коллег, и Максима Станиславовича Орешкина, который тоже очень много работал, чтобы эта программа случилась. К сожалению, он заболел коронавирусом. Хочу, пользуясь случаем, передать пожелания здоровья, он с нами на связи здесь", - добавил Мишустин.
 
Распространение коронавирусаКоронавирус в РоссииМаксим Орешкин
 
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