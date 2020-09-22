Губернатор Алтайского края Виктор Томенко заразился коронавирусом
08:00 22.09.2020 (обновлено: 09:07 22.09.2020)
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© Фото : пресс-служба правительства Алтайского краяГубернатор Алтайского края Виктор Томенко
© Фото : пресс-служба правительства Алтайского края
БАРНАУЛ, 22 сен - РИА Новости. Губернатор Алтайского края Виктор Томенко заразился коронавирусом, со вторника он перешел на дистанционную работу, сообщает пресс-служба регионального правительства.
"Тест Губернатора Алтайского края Виктора Томенко на COVID-19 показал положительный результат. В связи с этим глава региона с 22 сентября находится дома и проходит амбулаторное лечение. Работа по руководству правительства края организована в дистанционном режиме", - говорится в сообщении.
Мероприятия с личным участием Томенко отменили на ближайшие 10-14 дней.
"Комментируя ситуацию, Виктор Томенко обратился к жителям края с призывом придерживаться необходимых мер безопасности и профилактики коронавируса, беречь себя и своих близких. Напомним, в конце июня Виктору Томенко уже приходилось самоизолироваться на неделю, так как тогда коронавирусом заразилось сразу несколько сотрудников администрации губернатора правительства края, которые взаимодействуют с главой региона в регулярном режиме", - уточняет пресс-служба.
Накануне в Алтайском крае выявлены 73 инфицированных коронавирусом, за все время - 13 060.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.