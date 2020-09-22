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https://ria.ru/20200922/tomenko-1577580496.html
Губернатор Алтайского края Виктор Томенко заразился коронавирусом
Губернатор Алтайского края Виктор Томенко заразился коронавирусом, со вторника он перешел на дистанционную работу, сообщает пресс-служба регионального... РИА Новости, 22.09.2020
2020-09-22T08:00
2020-09-22T09:07
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
виктор томенко
алтайский край
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<strong>БАРНАУЛ, 22 сен - РИА Новости.</strong> Губернатор <a href="http://ria.ru/location_Altajjskijj_krajj/" target="_blank" data-auto="true">Алтайского края</a> <a href="http://ria.ru/person_Viktor_Tomenko/" target="_blank" data-auto="true">Виктор Томенко</a> заразился коронавирусом, со вторника он перешел на дистанционную работу, сообщает пресс-служба регионального правительства."Тест Губернатора Алтайского края Виктора Томенко на COVID-19 показал положительный результат. В связи с этим глава региона с 22 сентября находится дома и проходит амбулаторное лечение. Работа по руководству правительства края организована в дистанционном режиме", - говорится в сообщении.Мероприятия с личным участием Томенко отменили на ближайшие 10-14 дней.Накануне в Алтайском крае выявлены 73 инфицированных коронавирусом, за все время - 13 060.<em>Последние данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
https://ria.ru/20200919/gubernator-1577480419.html
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, виктор томенко, алтайский край, общество

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко заразился коронавирусом

08:00 22.09.2020 (обновлено: 09:07 22.09.2020)
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© Фото : пресс-служба правительства Алтайского краяГубернатор Алтайского края Виктор Томенко
Губернатор Алтайского края Виктор Томенко - РИА Новости, 1920, 22.09.2020
© Фото : пресс-служба правительства Алтайского края
Читать ria.ru в
БАРНАУЛ, 22 сен - РИА Новости. Губернатор Алтайского края Виктор Томенко заразился коронавирусом, со вторника он перешел на дистанционную работу, сообщает пресс-служба регионального правительства.
"Тест Губернатора Алтайского края Виктора Томенко на COVID-19 показал положительный результат. В связи с этим глава региона с 22 сентября находится дома и проходит амбулаторное лечение. Работа по руководству правительства края организована в дистанционном режиме", - говорится в сообщении.
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Мероприятия с личным участием Томенко отменили на ближайшие 10-14 дней.
"Комментируя ситуацию, Виктор Томенко обратился к жителям края с призывом придерживаться необходимых мер безопасности и профилактики коронавируса, беречь себя и своих близких. Напомним, в конце июня Виктору Томенко уже приходилось самоизолироваться на неделю, так как тогда коронавирусом заразилось сразу несколько сотрудников администрации губернатора правительства края, которые взаимодействуют с главой региона в регулярном режиме", - уточняет пресс-служба.
Накануне в Алтайском крае выявлены 73 инфицированных коронавирусом, за все время - 13 060.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Виктор ТоменкоАлтайский крайОбщество
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