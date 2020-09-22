https://ria.ru/20200922/tomenko-1577580496.html

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко заразился коронавирусом

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко заразился коронавирусом, со вторника он перешел на дистанционную работу, сообщает пресс-служба регионального... РИА Новости, 22.09.2020

2020-09-22T08:00

2020-09-22T08:00

2020-09-22T09:07

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

виктор томенко

алтайский край

общество

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<strong>БАРНАУЛ, 22 сен - РИА Новости.</strong> Губернатор <a href="http://ria.ru/location_Altajjskijj_krajj/" target="_blank" data-auto="true">Алтайского края</a> <a href="http://ria.ru/person_Viktor_Tomenko/" target="_blank" data-auto="true">Виктор Томенко</a> заразился коронавирусом, со вторника он перешел на дистанционную работу, сообщает пресс-служба регионального правительства."Тест Губернатора Алтайского края Виктора Томенко на COVID-19 показал положительный результат. В связи с этим глава региона с 22 сентября находится дома и проходит амбулаторное лечение. Работа по руководству правительства края организована в дистанционном режиме", - говорится в сообщении.Мероприятия с личным участием Томенко отменили на ближайшие 10-14 дней.Накануне в Алтайском крае выявлены 73 инфицированных коронавирусом, за все время - 13 060.<em>Последние данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

https://ria.ru/20200919/gubernator-1577480419.html

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алтайский край

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, виктор томенко, алтайский край, общество