Губернатор Ленинградской области переболел COVID-19

"В понедельник я ехал на работу с тревогой, потому что у меня была сложная ночь с субботы на воскресенье. Было такое ощущение, что что-то не все в порядке со здоровьем. <…> Я вызвал врача, предупредил, чтобы приехал в защите. Врачи взяли анализы на коронавирус, ближе к обеду СМС от доктора: "У вас подтверждение", — сказал губернатор в эфире телеканала.