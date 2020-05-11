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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-11T21:59
https://ria.ru/20200511/1571275665.html
Губернатор Ленинградской области переболел COVID-19
https://cdn24.img.ria.ru/images/155101/11/1551011121_0:284:3136:2048_1036x0_80_0_0_25fb3349b8f715fa2773d891c20fc199.jpg
РИА Новости

Губернатор Ленинградской области переболел COVID-19

13:55 11.05.2020 (обновлено: 21:59 11.05.2020)
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкГубернатор Ленинградской области Александр Дрозденко на стенде МИА "Россия Сегодня" на Российском инвестиционном форуме в Сочи
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко на стенде МИА Россия Сегодня на Российском инвестиционном форуме в Сочи
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 мая — РИА Новости. Глава Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил журналистам телеканала ЛенТВ 24, что переболел коронавирусной инфекцией в легкой форме.
"В понедельник я ехал на работу с тревогой, потому что у меня была сложная ночь с субботы на воскресенье. Было такое ощущение, что что-то не все в порядке со здоровьем. <…> Я вызвал врача, предупредил, чтобы приехал в защите. Врачи взяли анализы на коронавирус, ближе к обеду СМС от доктора: "У вас подтверждение", — сказал губернатор в эфире телеканала.
Губернатор отказался от госпитализации, продолжив работать удаленно. Дрозденко подчеркнул, что болезнь проходила без осложнений на легкие, хотя первые пять дней состояние было неважным.
Как сообщили РИА Новости в пресс-службе областного правительства, губернатор с 5 мая присутствует на рабочем месте.
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Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, число случаев заражения новым типом коронавируса в мире превысило четыре миллиона, умерли свыше 278 тысяч человек.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
20258147
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Александр ДрозденкоЛенинградская область
Популярные комментарии
И он только сейчас об этом сказал? Ну ладно...
11 мая, 13:56
Кирилл Абрамов
10121001
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