Губернатор Ленинградской области переболел COVID-19

С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 мая — РИА Новости. Глава Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил журналистам телеканала ЛенТВ 24, что переболел коронавирусной инфекцией в легкой форме.
"В понедельник я ехал на работу с тревогой, потому что у меня была сложная ночь с субботы на воскресенье. Было такое ощущение, что что-то не все в порядке со здоровьем. <…> Я вызвал врача, предупредил, чтобы приехал в защите. Врачи взяли анализы на коронавирус, ближе к обеду СМС от доктора: "У вас подтверждение", — сказал губернатор в эфире телеканала.
Губернатор отказался от госпитализации, продолжив работать удаленно. Дрозденко подчеркнул, что болезнь проходила без осложнений на легкие, хотя первые пять дней состояние было неважным.
Как сообщили РИА Новости в пресс-службе областного правительства, губернатор с 5 мая присутствует на рабочем месте.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, число случаев заражения новым типом коронавируса в мире превысило четыре миллиона, умерли свыше 278 тысяч человек.
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