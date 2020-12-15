Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201215/koronavirus-1589295697.html
Пять депутатов повторно заболели COVID-19
Пять депутатов повторно заболели COVID-19
Председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что пять депутатов Госдумы заболели коронавирусом повторно, всего переболели или находятся в больнице из-за COVID РИА Новости, 15.12.2020
2020-12-15T12:13
2020-12-15T12:41
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
госдума рф
вячеслав володин
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/1a/1586425660_0:311:3088:2048_1920x0_80_0_0_dec0fd24c2c4c4b4b0a88916725c6e7d.jpg
МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что пять депутатов Госдумы заболели коронавирусом повторно, всего переболели или находятся в больнице из-за COVID 157 депутатов."У нас сегодняшний день тестирование показало, что 11 депутатов плюсом на вчерашний день положительный результат получили в ходе тестирования. Кроме этого, что больше всего тревожит, плюсом 5 депутатов повторно заболели коронавирусом. То есть переболев, заболели вновь. То есть антитела не выработались и заразились", - сказал Володин.По его словам, один из депутатов, заболевших повторно, является Артур Чилингаров. Все остальные также являются представителями группы риска, уточнил он."Всего 157 депутатов на сегодняшний день переболели, либо находятся в больнице на данный момент", - сообщил председатель Госдумы. Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
https://ria.ru/20201208/skafandry-1588191867.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0b/1a/1586425660_44:0:2775:2048_1920x0_80_0_0_d868070a67d801cf0ece54634c1b6ef3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, госдума рф, вячеслав володин, общество

Пять депутатов повторно заболели COVID-19

12:13 15.12.2020 (обновлено: 12:41 15.12.2020)
 
© РИА Новости / Пресс-служба Государственной Думы РФ / Перейти в фотобанкПленарное заседание Государственной Думы РФ
Пленарное заседание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 15.12.2020
© РИА Новости / Пресс-служба Государственной Думы РФ
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что пять депутатов Госдумы заболели коронавирусом повторно, всего переболели или находятся в больнице из-за COVID 157 депутатов.
"У нас сегодняшний день тестирование показало, что 11 депутатов плюсом на вчерашний день положительный результат получили в ходе тестирования. Кроме этого, что больше всего тревожит, плюсом 5 депутатов повторно заболели коронавирусом. То есть переболев, заболели вновь. То есть антитела не выработались и заразились", - сказал Володин.
По его словам, один из депутатов, заболевших повторно, является Артур Чилингаров. Все остальные также являются представителями группы риска, уточнил он.
"Всего 157 депутатов на сегодняшний день переболели, либо находятся в больнице на данный момент", - сообщил председатель Госдумы.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
Руководитель фракции ЛДПР Владимир Жириновский на пленарном заседании Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 08.12.2020
8 декабря, 12:58Распространение нового коронавируса
Жириновский предложил выдавать депутатам скафандры для защиты от COVID-19
 
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Здоровье - ОбществоГосдума РФВячеслав ВолодинОбщество
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:31В Японии обнаружили два новых очага птичьего гриппа
08:24В России используют новую технологию при переписи населения
08:22Банки рассказали, какими льготами пользовались в пандемию
08:15Индонезия продлила испытания китайской вакцины от COVID-19
08:12Москвичей предупредили о девятибалльных пробках
08:08Названы самые высокооплачиваемые вакансии в Москве
08:04В Москве более пяти тысяч пациентов получили плазму с антителами к COVID
07:49Москвичей в среду ожидает облачная погода без существенных осадков
07:40Названа возможная причина гибели рабочего в депо в Хакасии
07:23После ДТП с автобусом в Кузбассе госпитализировали пятерых пострадавших
07:19В Кузбассе перевернулся служебный автобус, пострадали восемь человек
07:05Названы самые угоняемые автомобили в России
07:01Глава Приморья рассказал, у кого в регионе будет выходной 31 декабря
06:40Сотрудницу челябинского Минздрава задержали по подозрению во взятках
06:40Экс-помощница Трампа дала Байдену совет насчет отношений с Россией
06:34В Красноярске завели дело после резонансного избиения женщины в подъезде
06:07Эксперт рассказала, как избежать новых пиков коронавируса в России
05:40В "Современнике" резко ответили на слова о "позорном прощании" с Гафтом
05:10Возле Южных Курил произошло землетрясение магнитудой 5,1
05:08Россия выдала гуманитарную помощь нуждающимся семьям Мартакерта в НКР
Лента новостейМолния