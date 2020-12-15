https://ria.ru/20201215/koronavirus-1589295697.html

Пять депутатов повторно заболели COVID-19

Пять депутатов повторно заболели COVID-19

Председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что пять депутатов Госдумы заболели коронавирусом повторно, всего переболели или находятся в больнице из-за COVID РИА Новости, 15.12.2020

2020-12-15T12:13

2020-12-15T12:13

2020-12-15T12:41

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коронавирус covid-19

здоровье - общество

госдума рф

вячеслав володин

общество

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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что пять депутатов Госдумы заболели коронавирусом повторно, всего переболели или находятся в больнице из-за COVID 157 депутатов."У нас сегодняшний день тестирование показало, что 11 депутатов плюсом на вчерашний день положительный результат получили в ходе тестирования. Кроме этого, что больше всего тревожит, плюсом 5 депутатов повторно заболели коронавирусом. То есть переболев, заболели вновь. То есть антитела не выработались и заразились", - сказал Володин.По его словам, один из депутатов, заболевших повторно, является Артур Чилингаров. Все остальные также являются представителями группы риска, уточнил он."Всего 157 депутатов на сегодняшний день переболели, либо находятся в больнице на данный момент", - сообщил председатель Госдумы. Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф

https://ria.ru/20201208/skafandry-1588191867.html

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