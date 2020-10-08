https://ria.ru/20201008/koronavirus-1578911516.html

Губернатор Югры заразилась коронавирусом

Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова сообщила, что сданный ей тест на коронавирус показал положительный результат, чувствует глава... РИА Новости, 08.10.2020

2020-10-08T19:33

2020-10-08T19:33

2020-10-08T19:41

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

коронавирусы

распространение нового коронавируса

ханты-мансийский автономный округ

здоровье - общество

наталья комарова

общество

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<strong>ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 8 окт - РИА Новости.</strong> Губернатор <a href="http://ria.ru/location_KHMAO/" target="_blank" data-auto="true">Ханты-Мансийского автономного округа</a> <a href="http://ria.ru/person_Natalja_Komarova/" target="_blank" data-auto="true">Наталья Комарова</a> сообщила, что сданный ей тест на коронавирус показал положительный результат, чувствует глава региона себя нормально."У меня ПЦР+, чувствую себя нормально. Перехожу на удаленку. Работаем в онлайне", - написала Комарова на своей странице в <a href="https://www.instagram.com/p/CGFs-UhH114/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Instagram</a>.Коронавирус в автономном округе с начала распространения инфекции лабораторно подтвержден у 23,7 тысячи человек, выздоровели 21,6 тысячи из них, скончались 198 пациентов с COVID-19. Режим обязательной самоизоляции исключительно для пожилых, беременных и людей с хроническими болезнями в регионе действует с 8 августа.Ранее Комарова подписала постановление, согласно которому округ перешел на второй этап снятия ограничений. С середины августа свою деятельность возобновили фитнес-центры, бассейны, спортзалы, стоматологические клиники. Позже для прихожан открылись православные храмы. Заведения общепита также смогли вернуться к работе в прежнем режиме, однако заполнять их можно на 50%, по-прежнему запрещается проведение банкетов.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

https://ria.ru/20201006/koronavirus-1578519442.html

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ханты-мансийский автономный округ

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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