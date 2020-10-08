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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201008/koronavirus-1578911516.html
Губернатор Югры заразилась коронавирусом
Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова сообщила, что сданный ей тест на коронавирус показал положительный результат, чувствует глава... РИА Новости, 08.10.2020
2020-10-08T19:33
2020-10-08T19:41
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
распространение нового коронавируса
ханты-мансийский автономный округ
здоровье - общество
наталья комарова
общество
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<strong>ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 8 окт - РИА Новости.</strong> Губернатор <a href="http://ria.ru/location_KHMAO/" target="_blank" data-auto="true">Ханты-Мансийского автономного округа</a> <a href="http://ria.ru/person_Natalja_Komarova/" target="_blank" data-auto="true">Наталья Комарова</a> сообщила, что сданный ей тест на коронавирус показал положительный результат, чувствует глава региона себя нормально."У меня ПЦР+, чувствую себя нормально. Перехожу на удаленку. Работаем в онлайне", - написала Комарова на своей странице в <a href="https://www.instagram.com/p/CGFs-UhH114/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Instagram</a>.Коронавирус в автономном округе с начала распространения инфекции лабораторно подтвержден у 23,7 тысячи человек, выздоровели 21,6 тысячи из них, скончались 198 пациентов с COVID-19. Режим обязательной самоизоляции исключительно для пожилых, беременных и людей с хроническими болезнями в регионе действует с 8 августа.Ранее Комарова подписала постановление, согласно которому округ перешел на второй этап снятия ограничений. С середины августа свою деятельность возобновили фитнес-центры, бассейны, спортзалы, стоматологические клиники. Позже для прихожан открылись православные храмы. Заведения общепита также смогли вернуться к работе в прежнем режиме, однако заполнять их можно на 50%, по-прежнему запрещается проведение банкетов.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
https://ria.ru/20201006/koronavirus-1578519442.html
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ханты-мансийский автономный округ
РИА Новости
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Новости
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РИА Новости
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, ханты-мансийский автономный округ, здоровье - общество, наталья комарова, общество

Губернатор Югры заразилась коронавирусом

19:33 08.10.2020 (обновлено: 19:41 08.10.2020)
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкГубернатор Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Наталья Комарова на Петербургском международном экономическом форуме-2019
Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Наталья Комарова на Петербургском международном экономическом форуме-2019 - РИА Новости, 1920, 08.10.2020
© РИА Новости / Илья Питалев
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ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 8 окт - РИА Новости. Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова сообщила, что сданный ей тест на коронавирус показал положительный результат, чувствует глава региона себя нормально.
"У меня ПЦР+, чувствую себя нормально. Перехожу на удаленку. Работаем в онлайне", - написала Комарова на своей странице в Instagram.
Коронавирус COVID-19 - РИА Новости, 1920, 06.10.2020
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Коронавирус в автономном округе с начала распространения инфекции лабораторно подтвержден у 23,7 тысячи человек, выздоровели 21,6 тысячи из них, скончались 198 пациентов с COVID-19. Режим обязательной самоизоляции исключительно для пожилых, беременных и людей с хроническими болезнями в регионе действует с 8 августа.
Ранее Комарова подписала постановление, согласно которому округ перешел на второй этап снятия ограничений. С середины августа свою деятельность возобновили фитнес-центры, бассейны, спортзалы, стоматологические клиники. Позже для прихожан открылись православные храмы. Заведения общепита также смогли вернуться к работе в прежнем режиме, однако заполнять их можно на 50%, по-прежнему запрещается проведение банкетов.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыХанты-Мансийский автономный округЗдоровье - ОбществоНаталья КомароваОбщество
 
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