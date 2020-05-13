Депутат Оксана Пушкина заразилась коронавирусом

"Сегодня на пленарке Вячеслав Володин сообщил о двух новых заболевших коронавирусом депутатах. Раскрою половину интриги - я одна из этих депутатов. Месяц волонтерила на передовой, объехала с проектом ОНФ #МыВместе десятки подмосковных больниц, развозила средства индивидуальной защиты, маски, антисептики для врачей, масочный режим прилежно соблюдала, но вирус все-таки подцепила", - написала Пушкина в своем Telegram-канале.

Она добавила, что болезнь переносит бессимптомно. "По КТ изменения в легких минимальны, температуры нет, если бы не тест - никогда бы не подумала, что болею. Поэтому надеюсь уже совсем скоро вернуться в строй - закон о профилактике домашнего насилия сам себя не примет", - написала Пушкина.

Депутат Госдумы от ЕР Ирина Роднина заявила РИА Новости, что виделась с Пушкиной около 10 дней назад. Коронавирус у Родниной не выявлен. "Все хорошо, виделась с ней (Пушкиной - ред.) где-то, наверное, дней десять назад. Вместе мы все в Госдуме делали тесты. Вот ее тест 10 мая показал положительный (результат - ред.)", - сказала депутат.

В среду Володин сообщил, что пять депутатов Госдумы заразились коронавирусом, один из них выписался, двое проходят лечение дома, а еще двое – в больнице. Позднее он сказал, что трое из пяти депутатов, заразившихся COVID-19, - представители "Единой России".

Ранее сообщалось, что с коронавирусом были госпитализированы трое депутатов: депутаты от КПРФ Леонид Калашников Дмитрий Новиков , а также депутат "Единой России" Светлана Максимова. Калашников выписался из больницы при условии дальнейшего соблюдения самоизоляции в течение двух недель.