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Распространение нового коронавируса
2020-05-13T16:39
https://ria.ru/20200513/1571388825.html
Депутат Оксана Пушкина заразилась коронавирусом
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РИА Новости

Депутат Оксана Пушкина заразилась коронавирусом

16:21 13.05.2020 (обновлено: 16:39 13.05.2020)
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© РИА Новости / Владимир ТрефиловОксана Пушкина
Оксана Пушкина
© РИА Новости / Владимир Трефилов
МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Зампред комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина ("Единая Россия") сообщила, что заразилась коронавирусом.
"Сегодня на пленарке Вячеслав Володин сообщил о двух новых заболевших коронавирусом депутатах. Раскрою половину интриги - я одна из этих депутатов. Месяц волонтерила на передовой, объехала с проектом ОНФ #МыВместе десятки подмосковных больниц, развозила средства индивидуальной защиты, маски, антисептики для врачей, масочный режим прилежно соблюдала, но вирус все-таки подцепила", - написала Пушкина в своем Telegram-канале.
Она добавила, что болезнь переносит бессимптомно. "По КТ изменения в легких минимальны, температуры нет, если бы не тест - никогда бы не подумала, что болею. Поэтому надеюсь уже совсем скоро вернуться в строй - закон о профилактике домашнего насилия сам себя не примет", - написала Пушкина.
Депутат Госдумы от ЕР Ирина Роднина заявила РИА Новости, что виделась с Пушкиной около 10 дней назад. Коронавирус у Родниной не выявлен. "Все хорошо, виделась с ней (Пушкиной - ред.) где-то, наверное, дней десять назад. Вместе мы все в Госдуме делали тесты. Вот ее тест 10 мая показал положительный (результат - ред.)", - сказала депутат.
Медик карантинного центра в Коммунарке
Вчера, 17:53
Известные россияне, заболевшие COVID-19
В среду Володин сообщил, что пять депутатов Госдумы заразились коронавирусом, один из них выписался, двое проходят лечение дома, а еще двое – в больнице. Позднее он сказал, что трое из пяти депутатов, заразившихся COVID-19, - представители "Единой России".
Ранее сообщалось, что с коронавирусом были госпитализированы трое депутатов: депутаты от КПРФ Леонид Калашников и Дмитрий Новиков, а также депутат "Единой России" Светлана Максимова. Калашников выписался из больницы при условии дальнейшего соблюдения самоизоляции в течение двух недель.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Оксана ПушкинаКоронавирусыГосдума РФОбщество
Популярные комментарии
Какую фамилию-то громкую себе приписала это ОКСАНА.
13 мая, 17:07
dayzzgone 1
1680003
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