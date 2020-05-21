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2020-05-21T11:42
https://ria.ru/20200521/1571773355.html
Переболевшую COVID-19 депутата Максимову выписали из больницы
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/06/1571047217_0:0:601:338_1036x0_80_0_0_810104238c6b4a012cd24cc8f5277d3d.jpg
РИА Новости

Переболевшую COVID-19 депутата Максимову выписали из больницы

11:42 21.05.2020
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© Фото : сайт партии "Единая Россия"Светлана Максимова
Светлана Максимова
© Фото : сайт партии "Единая Россия"
Светлана Максимова. Архивное фото
МОСКВА, 21 мая – РИА Новости. Депутата Госдумы от "Единой России" Светлану Максимову, ранее заразившуюся коронавирусом, выписали из больницы, парламентарий чувствует себя нормально, сообщила РИА Новости ее помощница Наталия Кузьмина.
"Светлану Викторовну выписали вчера, чувствует себя нормально, есть слабость, но это и понятно: такую болезнь перенесла", - сказала Кузьмина.
Она добавила, что Максимова находится дома, в Твери, и будет оставаться на карантине. "По окончании карантина, надеюсь, тесты останутся отрицательными, и Светлана Викторовна выйдет на работу", - сказала Кузьмина.
На прошлой неделе спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщал, что коронавирусом заразились пятеро депутатов.
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