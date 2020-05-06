Депутат Госдумы Светлана Максимова заразилась коронавирусом

МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Советник спикера Госдумы Анастасия Кашеварова сообщила, что у депутата Светланы Максимовой, ранее госпитализированной с подозрением на ОРВИ, коронавирус.
Ранее сообщалось, что Максимова госпитализирована в одну из больниц в Твери с подозрением на ОРВИ, парламентарий сдала тесты на коронавирус, они были отрицательные.
"Узнала, что у Светланы Викторовны коронавирус. И лежит она с ним не в Москве в ЦКБ, в платных лучших клиниках, а в рядовой больнице в Твери. Она избиралась по одномандатному округу в Тверской области от "Единой России", — написала Кашеварова в своем Telegram-канале.
Как сообщила Кашеварова, спикер Госдумы Вячеслав Володин позвонил Максимовой, чтобы поддержать ее.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.