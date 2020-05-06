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Распространение нового коронавируса
2020-05-06T20:12
https://ria.ru/20200506/1571047319.html
Депутат Госдумы Светлана Максимова заразилась коронавирусом
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/06/1571047217_0:0:601:338_1036x0_80_0_0_810104238c6b4a012cd24cc8f5277d3d.jpg
РИА Новости

Депутат Госдумы Светлана Максимова заразилась коронавирусом

18:03 06.05.2020 (обновлено: 20:12 06.05.2020)
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© Фото : сайт партии "Единая Россия"Светлана Максимова
Светлана Максимова
© Фото : сайт партии "Единая Россия"
Светлана Максимова. Архивное фото
МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Советник спикера Госдумы Анастасия Кашеварова сообщила, что у депутата Светланы Максимовой, ранее госпитализированной с подозрением на ОРВИ, коронавирус.
Ранее сообщалось, что Максимова госпитализирована в одну из больниц в Твери с подозрением на ОРВИ, парламентарий сдала тесты на коронавирус, они были отрицательные.

"Узнала, что у Светланы Викторовны коронавирус. И лежит она с ним не в Москве в ЦКБ, в платных лучших клиниках, а в рядовой больнице в Твери. Она избиралась по одномандатному округу в Тверской области от "Единой России", — написала Кашеварова в своем Telegram-канале.

Как сообщила Кашеварова, спикер Госдумы Вячеслав Володин позвонил Максимовой, чтобы поддержать ее.
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LKLeopold Kudasov
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