Депутат Госдумы Светлана Максимова заразилась коронавирусом

"Узнала, что у Светланы Викторовны коронавирус. И лежит она с ним не в Москве в ЦКБ, в платных лучших клиниках, а в рядовой больнице в Твери. Она избиралась по одномандатному округу в Тверской области от "Единой России", — написала Кашеварова в своем Telegram-канале.