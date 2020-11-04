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https://ria.ru/20201104/belozertsev-1583080184.html
Губернатор Пензенской области Белозерцев заболел COVID-19
Губернатор Пензенской области Белозерцев заболел COVID-19
Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев в среду заявил, что заболел коронавирусом, из-за чего уходит на самоизоляцию. РИА Новости, 04.11.2020
2020-11-04T22:34
2020-11-04T22:48
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
иван белозерцев
здоровье - общество
пензенская область
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САМАРА, 4 ноя - РИА Новости. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев в среду заявил, что заболел коронавирусом, из-за чего уходит на самоизоляцию.Он добавил, что продолжит работать дистанционно.Белозерцев стал двадцатым российским губернатором, у которого подтвержден коронавирус. В мае заразились трое: губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, главы Тувы Шолбан Кара-оол и Удмуртии Александр Бречалов. В конце июля о положительном тесте на COVID-19 сообщил губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов, а в августе - глава Калмыкии Бату Хасиков.В сентябре заболели четверо: губернатор Пермского края Дмитрий Махонин, губернатор Саратовской области Валерий Радаев, глава Адыгеи Мурат Кумпилов и губернатор Алтайского края Виктор Томенко. В октябре список пополнили еще десять человек: губернатор Омской области Александр Бурков, губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, губернатор Орловской области Андрей Клычков, губернатор Костромской области Сергей Ситников, глава Хакасии Валентин Коновалов, губернатор Кузбасса Сергей Цивилев, глава Иркутской области Игорь Кобзев, губернатор Еврейской автономной области Ростислав Гольдштейн, в ноябре – глава Республики Алтай Олег Хорохордин.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, иван белозерцев, здоровье - общество, пензенская область

Губернатор Пензенской области Белозерцев заболел COVID-19

22:34 04.11.2020 (обновлено: 22:48 04.11.2020)
 
© Фото : предоставлено пресс-службой губернатора Пензенской областиГубернатор Пензенской области Иван Белозерцев
Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев - РИА Новости, 1920, 04.11.2020
© Фото : предоставлено пресс-службой губернатора Пензенской области
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САМАРА, 4 ноя - РИА Новости. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев в среду заявил, что заболел коронавирусом, из-за чего уходит на самоизоляцию.

"Уважаемые земляки! Сегодня мне стало известно, что я заболел коронавирусом. В этой связи ухожу на самоизоляцию", - сказал Белозерцев на видео в своем Instagram.

Он добавил, что продолжит работать дистанционно.
Белозерцев стал двадцатым российским губернатором, у которого подтвержден коронавирус. В мае заразились трое: губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, главы Тувы Шолбан Кара-оол и Удмуртии Александр Бречалов. В конце июля о положительном тесте на COVID-19 сообщил губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов, а в августе - глава Калмыкии Бату Хасиков.
В сентябре заболели четверо: губернатор Пермского края Дмитрий Махонин, губернатор Саратовской области Валерий Радаев, глава Адыгеи Мурат Кумпилов и губернатор Алтайского края Виктор Томенко. В октябре список пополнили еще десять человек: губернатор Омской области Александр Бурков, губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, губернатор Орловской области Андрей Клычков, губернатор Костромской области Сергей Ситников, глава Хакасии Валентин Коновалов, губернатор Кузбасса Сергей Цивилев, глава Иркутской области Игорь Кобзев, губернатор Еврейской автономной области Ростислав Гольдштейн, в ноябре – глава Республики Алтай Олег Хорохордин.
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