https://ria.ru/20201104/belozertsev-1583080184.html

Губернатор Пензенской области Белозерцев заболел COVID-19

Губернатор Пензенской области Белозерцев заболел COVID-19

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев в среду заявил, что заболел коронавирусом, из-за чего уходит на самоизоляцию. РИА Новости, 04.11.2020

2020-11-04T22:34

2020-11-04T22:34

2020-11-04T22:48

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

иван белозерцев

здоровье - общество

пензенская область

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САМАРА, 4 ноя - РИА Новости. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев в среду заявил, что заболел коронавирусом, из-за чего уходит на самоизоляцию.Он добавил, что продолжит работать дистанционно.Белозерцев стал двадцатым российским губернатором, у которого подтвержден коронавирус. В мае заразились трое: губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, главы Тувы Шолбан Кара-оол и Удмуртии Александр Бречалов. В конце июля о положительном тесте на COVID-19 сообщил губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов, а в августе - глава Калмыкии Бату Хасиков.В сентябре заболели четверо: губернатор Пермского края Дмитрий Махонин, губернатор Саратовской области Валерий Радаев, глава Адыгеи Мурат Кумпилов и губернатор Алтайского края Виктор Томенко. В октябре список пополнили еще десять человек: губернатор Омской области Александр Бурков, губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, губернатор Орловской области Андрей Клычков, губернатор Костромской области Сергей Ситников, глава Хакасии Валентин Коновалов, губернатор Кузбасса Сергей Цивилев, глава Иркутской области Игорь Кобзев, губернатор Еврейской автономной области Ростислав Гольдштейн, в ноябре – глава Республики Алтай Олег Хорохордин.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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