https://ria.ru/20201113/sipyagin-1584509719.html

Губернатор Владимирской области заболел COVID-19

Губернатор Владимирской области заболел COVID-19

Губернатор Владимирской области Владимир Сипягин сообщил в своем Instagram, что сдал положительный тест на COVID-19. РИА Новости, 13.11.2020

2020-11-13T16:22

2020-11-13T16:22

2020-11-13T17:12

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

владимир сипягин

владимирская область

политика

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ВОРОНЕЖ, 13 ноя - РИА Новости. Губернатор Владимирской области Владимир Сипягин сообщил в своем Instagram, что сдал положительный тест на COVID-19.Днем ранее Сипягин пожаловался в Instagram на высокую температуру и заявил, что ушел на самоизоляцию.Всего во Владимирской области зарегистрирован 11 041 случай заболевания новой коронавирусной инфекцией. Выздоровели с начала пандемии 8282 пациента. Умерли 277 человек.На сегодняшний день в России коронавирус подтвержден у 22 глав регионов. В мае заразились трое: губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, главы Тувы Шолбан Кара-оол и Удмуртии Александр Бречалов. В конце июля о положительном тесте на COVID-19 сообщил губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов, а в августе - глава Калмыкии Бату Хасиков.В сентябре заболели четверо: губернатор Пермского края Дмитрий Махонин, губернатор Саратовской области Валерий Радаев, глава Адыгеи Мурат Кумпилов и губернатор Алтайского края Виктор Томенко. В октябре список пополнили еще девять человек: губернатор Омской области Александр Бурков, губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, губернатор Орловской области Андрей Клычков, губернатор Костромской области Сергей Ситников, глава Хакасии Валентин Коновалов, губернатор Кузбасса Сергей Цивилев, глава Иркутской области Игорь Кобзев, губернатор Еврейской автономной области Ростилав Гольдштейн.В ноябре заболели: глава Республики Алтай Олег Хорохордин, губернатор Пензенской области Иван Белозерцев и губернатор Камчатского края Владимир Солодов.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф

https://ria.ru/20201112/koronavirus-1584206947.html

https://ria.ru/20201107/simptom-1583525869.html

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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, владимир сипягин, владимирская область, политика