https://ria.ru/20201111/koronavirus-1584027804.html
Губернатор Камчатского края заразился коронавирусом
Губернатор Камчатского края заразился коронавирусом
Губернатор Камчатского края Владимир Солодов сообщил, что заболел коронавирусом. РИА Новости, 11.11.2020
2020-11-11T04:04
2020-11-11T04:04
2020-11-11T04:20
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
владимир солодов
камчатский край
происшествия
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 11 ноя – РИА Новости. Губернатор Камчатского края Владимир Солодов сообщил, что заболел коронавирусом."Сегодня у меня подтвердился положительный тест на коронавирус. Перехожу в режим самоизоляции и дистанционную работу", - написал Солодов в Instagram. Глава региона отметил, что в целом самочувствие у него "нормальное". Солодов пожелал жителям региона здоровья и призвал беречь себя.В Камчатском крае за сутки зафиксировано 60 новых случаев заражения коронавирусом, всего в регионе COVID-19 был выявлен у 6420 человек. С начала пандемии в крае выздоровели 4052 человека. По данным сайта стопкоронавирус.рф, от новой коронавирусной инфекции на Камчатке умерли 70 пациентов.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, владимир солодов, камчатский край, происшествия