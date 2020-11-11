https://ria.ru/20201111/koronavirus-1584027804.html

Губернатор Камчатского края заразился коронавирусом

Губернатор Камчатского края заразился коронавирусом

Губернатор Камчатского края Владимир Солодов сообщил, что заболел коронавирусом. РИА Новости, 11.11.2020

2020-11-11T04:04

2020-11-11T04:04

2020-11-11T04:20

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

владимир солодов

камчатский край

происшествия

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 11 ноя – РИА Новости. Губернатор Камчатского края Владимир Солодов сообщил, что заболел коронавирусом."Сегодня у меня подтвердился положительный тест на коронавирус. Перехожу в режим самоизоляции и дистанционную работу", - написал Солодов в Instagram. Глава региона отметил, что в целом самочувствие у него "нормальное". Солодов пожелал жителям региона здоровья и призвал беречь себя.В Камчатском крае за сутки зафиксировано 60 новых случаев заражения коронавирусом, всего в регионе COVID-19 был выявлен у 6420 человек. С начала пандемии в крае выздоровели 4052 человека. По данным сайта стопкоронавирус.рф, от новой коронавирусной инфекции на Камчатке умерли 70 пациентов.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

камчатский край

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, владимир солодов, камчатский край, происшествия