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Глава Республики Алтай заразился коронавирусом
Глава Республики Алтай заразился коронавирусом
Коронавирус подтвердился у главы Республики Алтай Олега Хорохордина, он лечится амбулаторно, болезнь протекает бессимптомно, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 03.11.2020
2020-11-03T08:10
2020-11-03T08:30
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
олег хорохордин
республика алтай
общество
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БАРНАУЛ, 2 ноя - РИА Новости. Коронавирус подтвердился у главы Республики Алтай Олега Хорохордина, он лечится амбулаторно, болезнь протекает бессимптомно, рассказал РИА Новости пресс-секретарь главы региона Михаил Максимов."Коронавирус подтвердился (у главы Республики Алтай Олега Хорохордина - ред) сегодня во время планового тестирования. Состояние удовлетворительное, глава региона не в больнице, он лечится амбулаторно, на данном этапе болезнь протекает бессимптомно", - уточнил Максимов.О положительном результате теста Хорохордин рассказал в видеоролике, размещенном на его странице в Instagram.Хорохордин стал девятнадцатым российским губернатором, у которого подтвержден коронавирус. В мае заразились трое: губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, главы Тувы Шолбан Кара-оол и Удмуртии Александр Бречалов. В конце июля о положительном тесте на COVID-19 сообщил губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов, а в августе - глава Калмыкии Бату Хасиков.В сентябре заболели четверо: губернатор Пермского края Дмитрий Махонин, губернатор Саратовской области Валерий Радаев, глава Адыгеи Мурат Кумпилов и губернатор Алтайского края Виктор Томенко. В октябре список пополнили еще десять человек: губернатор Омской области Александр Бурков, губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, губернатор Орловской области Андрей Клычков, губернатор Костромской области Сергей Ситников, глава Хакасии Валентин Коновалов, губернатор Кузбасса Сергей Цивилев, глава Иркутской области Игорь Кобзев, губернатор Еврейской автономной области Ростислав Гольдштейн.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
https://ria.ru/20201029/koronavirus-1582119452.html
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, олег хорохордин, республика алтай, общество

Глава Республики Алтай заразился коронавирусом

08:10 03.11.2020 (обновлено: 08:30 03.11.2020)
 
© РИА Новости / Александр Тырышкин / Перейти в фотобанкВременно исполняющий обязанности главы республики Алтай Олег Хорохордин
Временно исполняющий обязанности главы республики Алтай Олег Хорохордин - РИА Новости, 1920, 03.11.2020
© РИА Новости / Александр Тырышкин
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БАРНАУЛ, 2 ноя - РИА Новости. Коронавирус подтвердился у главы Республики Алтай Олега Хорохордина, он лечится амбулаторно, болезнь протекает бессимптомно, рассказал РИА Новости пресс-секретарь главы региона Михаил Максимов.
"Коронавирус подтвердился (у главы Республики Алтай Олега Хорохордина - ред) сегодня во время планового тестирования. Состояние удовлетворительное, глава региона не в больнице, он лечится амбулаторно, на данном этапе болезнь протекает бессимптомно", - уточнил Максимов.
О положительном результате теста Хорохордин рассказал в видеоролике, размещенном на его странице в Instagram.
"Уважаемые жители Республики Алтай, к сожалению, коронавирус не обошел меня стороной… В ближайшее время буду работать дистанционно. Правительство Республики Алтай, все министерства и ведомства работают в плановом режиме", - заявил он.
Хорохордин стал девятнадцатым российским губернатором, у которого подтвержден коронавирус. В мае заразились трое: губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, главы Тувы Шолбан Кара-оол и Удмуртии Александр Бречалов. В конце июля о положительном тесте на COVID-19 сообщил губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов, а в августе - глава Калмыкии Бату Хасиков.
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В сентябре заболели четверо: губернатор Пермского края Дмитрий Махонин, губернатор Саратовской области Валерий Радаев, глава Адыгеи Мурат Кумпилов и губернатор Алтайского края Виктор Томенко. В октябре список пополнили еще десять человек: губернатор Омской области Александр Бурков, губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, губернатор Орловской области Андрей Клычков, губернатор Костромской области Сергей Ситников, глава Хакасии Валентин Коновалов, губернатор Кузбасса Сергей Цивилев, глава Иркутской области Игорь Кобзев, губернатор Еврейской автономной области Ростислав Гольдштейн.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
 
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Олег ХорохординРеспублика АлтайОбщество
 
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