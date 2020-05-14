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Распространение нового коронавируса
2020-05-14T14:50
https://ria.ru/20200514/1571429853.html
Глава Минкультуры вылечилась от COVID-19
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/06/1571029657_0:104:2048:1256_1036x0_80_0_0_289de3bc77232b5bf66bb8091aefa955.jpg
РИА Новости

Глава Минкультуры вылечилась от COVID-19

13:47 14.05.2020 (обновлено: 14:50 14.05.2020)
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© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкМинистр культуры России Ольга Любимова
Министр культуры России Ольга Любимова
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Перейти в фотобанк
Министр культуры России Ольга Любимова. Архивное фото
МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Министр культуры Ольга Любимова выздоровела после COVID-19, сообщила РИА Новости ее пресс-секретарь Анна Усачева.
"Врачи ее выписали, Ольга Борисовна на рабочем месте, чувствует себя хорошо. К счастью, болезнь протекала в легкой форме. На протяжении почти трех недель она работала из дома и взаимодействовала в удаленном режиме и со всеми подразделениями министерства, и с профессиональным сообществом".
Анна Усачева
пресс-секретарь министра культуры
О том, что Любимова инфицирована коронавирусом, стало известно 6 мая.
Министр культуры — не единственный представитель власти, подхвативший инфекцию. Так, 30 апреля о положительном тесте на COVID-19 президенту сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.
Девушка под зонтом на одной из улиц Москвы
11 мая, 08:00РИА Наука
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На следующий день стало известно о заражении министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Владимира Якушева.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил о своем диагнозе 12 мая. Он подчеркнул, что не встречался с главой государства лично более месяца.
Также положительные тесты на коронавирус сдали несколько депутатов Госдумы и сенаторов.
Всего с начала эпидемии в России COVID-19 обнаружили у 252 245 человек, 2305 пациентов умерли от заболевания, более 53 тысяч выздоровели.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Медик карантинного центра в Коммунарке
12 мая, 17:53
Известные россияне, заболевшие COVID-19
751855037
Обсудить 11
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Ольга ЛюбимоваМинистерство культуры Российской Федерации (Минкультуры России)РоссияНовости культуры
Популярные комментарии
Божечки, радость несказанная! Уря-я-я-я!
14 мая, 14:00
big_medved
32001010
Новость не интересна.
14 мая, 14:02
Александр Дегтярев
910014
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