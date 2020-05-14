Глава Минкультуры вылечилась от COVID-19

"Врачи ее выписали, Ольга Борисовна на рабочем месте, чувствует себя хорошо. К счастью, болезнь протекала в легкой форме. На протяжении почти трех недель она работала из дома и взаимодействовала в удаленном режиме и со всеми подразделениями министерства, и с профессиональным сообществом".

Анна Усачева пресс-секретарь министра культуры пресс-секретарь министра культуры