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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201017/khakasiya-1580259103.html
Глава Хакасии заразился коронавирусом
Глава республики Хакасия Валентин Коновалов сообщил, что заразился коронавирусом и находится на самоизоляции. РИА Новости, 17.10.2020
2020-10-17T12:48
2020-10-17T12:56
валентин коновалов
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
республика хакасия
общество
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<strong>МОСКВА, 17 окт - РИА Новости.</strong> Глава республики Хакасия <a href="http://ria.ru/person_Valentin_Konovalov/" target="_blank" data-auto="true">Валентин Коновалов</a> сообщил, что заразился коронавирусом и находится на самоизоляции."От вируса никто не застрахован. Сегодня у меня подтвердился COVID-19. Нахожусь на самоизоляции, чувствую себя нормально", - написал Коновалов в <a href="https://www.instagram.com/konovalov_khakasia19" target="_blank" rel="nofollow noopener">Instagram</a>.Он добавил, что работать будет дистанционно. Кроме того, глава республики постоянно поддерживает связь с замами и министрами, а совещания планирует проводить в онлайн-режиме.<em>Последние данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>
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республика хакасия
РИА Новости
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валентин коновалов, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, республика хакасия, общество

Глава Хакасии заразился коронавирусом

12:48 17.10.2020 (обновлено: 12:56 17.10.2020)
 
© РИА Новости / Александр Колбасов / Перейти в фотобанкИзбранный глава Республики Хакасия Валентин Коновалов на церемонии вступления в должность
Избранный глава Республики Хакасия Валентин Коновалов на церемонии вступления в должность - РИА Новости, 1920, 17.10.2020
© РИА Новости / Александр Колбасов
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МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Глава республики Хакасия Валентин Коновалов сообщил, что заразился коронавирусом и находится на самоизоляции.
"От вируса никто не застрахован. Сегодня у меня подтвердился COVID-19. Нахожусь на самоизоляции, чувствую себя нормально", - написал Коновалов в Instagram.
Он добавил, что работать будет дистанционно. Кроме того, глава республики постоянно поддерживает связь с замами и министрами, а совещания планирует проводить в онлайн-режиме.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
 
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Распространение нового коронавирусаВалентин КоноваловКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Республика ХакасияОбщество
 
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