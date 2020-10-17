https://ria.ru/20201017/khakasiya-1580259103.html
Глава Хакасии заразился коронавирусом
Глава республики Хакасия Валентин Коновалов сообщил, что заразился коронавирусом и находится на самоизоляции. РИА Новости, 17.10.2020
2020-10-17T12:48
2020-10-17T12:48
2020-10-17T12:56
валентин коновалов
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
республика хакасия
общество
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<strong>МОСКВА, 17 окт - РИА Новости.</strong> Глава республики Хакасия <a href="http://ria.ru/person_Valentin_Konovalov/" target="_blank" data-auto="true">Валентин Коновалов</a> сообщил, что заразился коронавирусом и находится на самоизоляции."От вируса никто не застрахован. Сегодня у меня подтвердился COVID-19. Нахожусь на самоизоляции, чувствую себя нормально", - написал Коновалов в <a href="https://www.instagram.com/konovalov_khakasia19" target="_blank" rel="nofollow noopener">Instagram</a>.Он добавил, что работать будет дистанционно. Кроме того, глава республики постоянно поддерживает связь с замами и министрами, а совещания планирует проводить в онлайн-режиме.<em>Последние данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>
1
республика хакасия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
валентин коновалов, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, республика хакасия, общество