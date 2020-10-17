https://ria.ru/20201017/khakasiya-1580259103.html

Глава Хакасии заразился коронавирусом

Глава республики Хакасия Валентин Коновалов сообщил, что заразился коронавирусом и находится на самоизоляции. РИА Новости, 17.10.2020

2020-10-17T12:48

2020-10-17T12:48

2020-10-17T12:56

валентин коновалов

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

республика хакасия

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/153285/38/1532853865_0:0:2499:1407_1400x0_80_0_0_ed064b372eee2ec8b39d62c5be7efece.jpg

<strong>МОСКВА, 17 окт - РИА Новости.</strong> Глава республики Хакасия <a href="http://ria.ru/person_Valentin_Konovalov/" target="_blank" data-auto="true">Валентин Коновалов</a> сообщил, что заразился коронавирусом и находится на самоизоляции."От вируса никто не застрахован. Сегодня у меня подтвердился COVID-19. Нахожусь на самоизоляции, чувствую себя нормально", - написал Коновалов в <a href="https://www.instagram.com/konovalov_khakasia19" target="_blank" rel="nofollow noopener">Instagram</a>.Он добавил, что работать будет дистанционно. Кроме того, глава республики постоянно поддерживает связь с замами и министрами, а совещания планирует проводить в онлайн-режиме.<em>Последние данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>

1

республика хакасия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

валентин коновалов, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, республика хакасия, общество