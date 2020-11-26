https://ria.ru/20201126/koronavirus-1586469633.html
Депутат Госдумы Тумусов заразился коронавирусом
Депутат Госдумы Тумусов заразился коронавирусом
Депутат Госдумы Федот Тумусов получил положительный тест на коронавирус. РИА Новости, 26.11.2020
2020-11-26T16:21
2020-11-26T16:21
2020-11-26T16:22
распространение нового коронавируса
федот тумусов
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
госдума рф
вячеслав володин
москва
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/09/10/1577337476_0:0:2507:1410_1400x0_80_0_0_a816d971318492bb3cb00206787fc4d3.jpg
МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Депутат Госдумы Федот Тумусов получил положительный тест на коронавирус.Парламентарий рассказал, что накануне решил сделать прививку от коронавируса, чтобы доказать людям, что вакцина безопасна."Речь не идет о том, чтобы быстрее "хапнуть" целебного зелья, а для того, чтобы люди не боялись. К сожалению, планам сбыться не удалось - получил положительный тест на ковид", - написал Тумусов в Telegram-канале.Депутат, которому 65 лет, отметил, что врач пришел к нему только на второй день после вызова."Выписал лекарства. На мой вопрос "А почему не даете лекарства?" он ответил, что закончились. В аптеках тоже нет лекарств. Сказали, все раскупили больницы. И это в Москве! Не болейте, друзья", - добавил Тумусов.Председатель Госдумы Вячеслав Володин в четверг сообщил, что 137 депутатов переболели коронавирусом, 21 народный избранник сейчас находятся на больничной койке.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
https://ria.ru/20201126/koronavirus-1586421564.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/09/10/1577337476_163:0:2043:1410_1400x0_80_0_0_158aef296ecffecab7ae02b615becb34.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
федот тумусов, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, госдума рф, вячеслав володин, москва, общество
МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Депутат Госдумы Федот Тумусов получил положительный тест на коронавирус.
Парламентарий рассказал, что накануне решил сделать прививку от коронавируса, чтобы доказать людям, что вакцина безопасна.
"Речь не идет о том, чтобы быстрее "хапнуть" целебного зелья, а для того, чтобы люди не боялись. К сожалению, планам сбыться не удалось - получил положительный тест на ковид", - написал Тумусов в Telegram-канале
.
Депутат, которому 65 лет, отметил, что врач пришел к нему только на второй день после вызова.
"Выписал лекарства. На мой вопрос "А почему не даете лекарства?" он ответил, что закончились. В аптеках тоже нет лекарств. Сказали, все раскупили больницы. И это в Москве! Не болейте, друзья", - добавил Тумусов.
Председатель Госдумы Вячеслав Володин в четверг сообщил, что 137 депутатов переболели коронавирусом, 21 народный избранник сейчас находятся на больничной койке.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф