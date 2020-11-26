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Распространение нового коронавируса
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Депутат Госдумы Тумусов заразился коронавирусом
Депутат Госдумы Тумусов заразился коронавирусом
Депутат Госдумы Федот Тумусов получил положительный тест на коронавирус. РИА Новости, 26.11.2020
2020-11-26T16:21
2020-11-26T16:22
распространение нового коронавируса
федот тумусов
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
госдума рф
вячеслав володин
москва
общество
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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Депутат Госдумы Федот Тумусов получил положительный тест на коронавирус.Парламентарий рассказал, что накануне решил сделать прививку от коронавируса, чтобы доказать людям, что вакцина безопасна."Речь не идет о том, чтобы быстрее "хапнуть" целебного зелья, а для того, чтобы люди не боялись. К сожалению, планам сбыться не удалось - получил положительный тест на ковид", - написал Тумусов в Telegram-канале.Депутат, которому 65 лет, отметил, что врач пришел к нему только на второй день после вызова."Выписал лекарства. На мой вопрос "А почему не даете лекарства?" он ответил, что закончились. В аптеках тоже нет лекарств. Сказали, все раскупили больницы. И это в Москве! Не болейте, друзья", - добавил Тумусов.Председатель Госдумы Вячеслав Володин в четверг сообщил, что 137 депутатов переболели коронавирусом, 21 народный избранник сейчас находятся на больничной койке.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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федот тумусов, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, госдума рф, вячеслав володин, москва, общество

Депутат Госдумы Тумусов заразился коронавирусом

16:21 26.11.2020 (обновлено: 16:22 26.11.2020)
 
© Фото : сайт Государственной думы РФЗдание Государственной думы РФ
Здание Государственной думы РФ - РИА Новости, 1920, 26.11.2020
© Фото : сайт Государственной думы РФ
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Депутат Госдумы Федот Тумусов получил положительный тест на коронавирус.
Парламентарий рассказал, что накануне решил сделать прививку от коронавируса, чтобы доказать людям, что вакцина безопасна.
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин выступает на пленарном заседании Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 26.11.2020
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Володин заявил, что 137 депутатов Госдумы переболели COVID-19
"Речь не идет о том, чтобы быстрее "хапнуть" целебного зелья, а для того, чтобы люди не боялись. К сожалению, планам сбыться не удалось - получил положительный тест на ковид", - написал Тумусов в Telegram-канале.
Депутат, которому 65 лет, отметил, что врач пришел к нему только на второй день после вызова.
"Выписал лекарства. На мой вопрос "А почему не даете лекарства?" он ответил, что закончились. В аптеках тоже нет лекарств. Сказали, все раскупили больницы. И это в Москве! Не болейте, друзья", - добавил Тумусов.
Председатель Госдумы Вячеслав Володин в четверг сообщил, что 137 депутатов переболели коронавирусом, 21 народный избранник сейчас находятся на больничной койке.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
 
Распространение нового коронавирусаФедот ТумусовКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Госдума РФВячеслав ВолодинМоскваОбщество
 
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