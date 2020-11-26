https://ria.ru/20201126/koronavirus-1586469633.html

Депутат Госдумы Тумусов заразился коронавирусом

Депутат Госдумы Тумусов заразился коронавирусом

Депутат Госдумы Федот Тумусов получил положительный тест на коронавирус. РИА Новости, 26.11.2020

2020-11-26T16:21

2020-11-26T16:21

2020-11-26T16:22

распространение нового коронавируса

федот тумусов

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госдума рф

вячеслав володин

москва

общество

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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Депутат Госдумы Федот Тумусов получил положительный тест на коронавирус.Парламентарий рассказал, что накануне решил сделать прививку от коронавируса, чтобы доказать людям, что вакцина безопасна."Речь не идет о том, чтобы быстрее "хапнуть" целебного зелья, а для того, чтобы люди не боялись. К сожалению, планам сбыться не удалось - получил положительный тест на ковид", - написал Тумусов в Telegram-канале.Депутат, которому 65 лет, отметил, что врач пришел к нему только на второй день после вызова."Выписал лекарства. На мой вопрос "А почему не даете лекарства?" он ответил, что закончились. В аптеках тоже нет лекарств. Сказали, все раскупили больницы. И это в Москве! Не болейте, друзья", - добавил Тумусов.Председатель Госдумы Вячеслав Володин в четверг сообщил, что 137 депутатов переболели коронавирусом, 21 народный избранник сейчас находятся на больничной койке.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф

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федот тумусов, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, госдума рф, вячеслав володин, москва, общество