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Губернатор Орловской области заразился коронавирусом
Губернатор Орловской области Андрей Клычков сообщил, что вместе со всей семьей заразился коронавирусом. РИА Новости, 12.10.2020
2020-10-12T20:33
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распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
андрей клычков
орловская область
общество
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<strong>ВОРОНЕЖ, 12 окт — РИА Новости.</strong> Губернатор <a href="http://ria.ru/location_Orlovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Орловской области</a> <a href="http://ria.ru/person_Andrejj_Klychkov/" target="_blank" data-auto="true">Андрей Клычков</a> сообщил, что вместе со всей семьей заразился коронавирусом.Он добавил, что "тесты сданы, диагноз коронавирусной инфекции поставлен".<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, андрей клычков, орловская область, общество

Губернатор Орловской области заразился коронавирусом

20:33 12.10.2020 (обновлено: 23:23 12.10.2020)
 
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкГубернатор Орловской области Андрей Клычков на стенде МИА "Россия Сегодня" на Российском инвестиционном форуме в Сочи
Губернатор Орловской области Андрей Клычков на стенде МИА Россия Сегодня на Российском инвестиционном форуме в Сочи - РИА Новости, 1920, 12.10.2020
© РИА Новости / Евгений Биятов
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ВОРОНЕЖ, 12 окт — РИА Новости. Губернатор Орловской области Андрей Клычков сообщил, что вместе со всей семьей заразился коронавирусом.

"Пришел у меня вчера тест: и я заразился коронавирусом... Несмотря на все меры безопасности, которые я предпринимал лично для себя. Очень жаль, что и вся моя семья заболела", — сказал Клычков в эфире в своем Instagram.

Он добавил, что "тесты сданы, диагноз коронавирусной инфекции поставлен".
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоАндрей КлычковОрловская областьОбщество
 
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