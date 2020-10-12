https://ria.ru/20201012/koronavirus-1579484191.html
Губернатор Орловской области заразился коронавирусом
Губернатор Орловской области Андрей Клычков сообщил, что вместе со всей семьей заразился коронавирусом. РИА Новости, 12.10.2020
2020-10-12T20:33
2020-10-12T20:33
2020-10-12T23:23
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
андрей клычков
орловская область
общество
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<strong>ВОРОНЕЖ, 12 окт — РИА Новости.</strong> Губернатор <a href="http://ria.ru/location_Orlovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Орловской области</a> <a href="http://ria.ru/person_Andrejj_Klychkov/" target="_blank" data-auto="true">Андрей Клычков</a> сообщил, что вместе со всей семьей заразился коронавирусом.Он добавил, что "тесты сданы, диагноз коронавирусной инфекции поставлен".<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
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орловская область
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, андрей клычков, орловская область, общество