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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-25T10:45
https://ria.ru/20200525/1571929954.html
Глава Тувы заразился коронавирусом
https://cdn24.img.ria.ru/images/155225/89/1552258944_0:218:3014:1913_1036x0_80_0_0_fb6f7079e88f83add0dee898c91d392a.jpg
РИА Новости

Глава Тувы заразился коронавирусом

06:43 25.05.2020 (обновлено: 10:45 25.05.2020)
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© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкШолбан Кара-оол
Шолбан Кара-оол
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в фотобанк
Шолбан Кара-оол. Архивное фото
КРАСНОЯРСК, 25 мая — РИА Новости. Глава Тувы Шолбан Кара-оол сообщил о своей госпитализации из-за "серьезной заразы", об этом он заявил в видеообращении во "ВКонтакте". Пресс-секретарь руководителя региона Долаана Салчак уточнила, что он заболел COVID-19.
Кроме него госпитализировали еще нескольких чиновников.
"Есть (в больнице. — Прим. ред.) наши подчиненные. Зараза очень страшная, задевает многие стороны здоровья, голова очень болит, у кого-то воспаление легких. Кто-то в легкой форме, кто-то лежит в реанимации. Но врачи молодцы, у нас все хорошо здесь, врачи стараются. Рано или поздно о моей болезни станет известно, я это знаю, но попробую руководить дистанционно. Это испытание мы пройдем, все будет хорошо", — сказал Кара-оол.
Салчак добавила, что он находится под наблюдением врачей, самочувствие нормальное. Исполнять обязанности руководителя Тувы будет его первый заместитель Александр Брокерт.
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Ранее COVID-19 переболели премьер-министр Михаил Мишустин, главы Минкультуры и Минстроя Ольга Любимова и Владимир Якушев.
Источник РИА Новости сообщал, что на лечении в одной из столичных больниц находится руководитель Чечни Рамзан Кадыров. В СМИ также появилась информация о его заражении коронавирусом. Однако глава оперативного штаба Магомед Даудов опроверг эти сообщения.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Шолбан Кара-оолРеспублика ТываПроисшествия
Популярные комментарии
если правительство из за обвала цен на ефть и газ решило удерживать народ в изоляции еще и летом, это действительно недееспособное правительство которому добровольно надо покинуть свои посты, пока это не сделал народ насильственным образом. народ уже стал понимать куда вы его клоните и что хотите с ним сделать, не испытывайте судьбу.
25 мая, 07:10
rrerepz133
25001120
Сифилис?
25 мая, 06:53
ВПВасилий Пиндаков
41211315
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