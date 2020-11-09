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Удмуртская Республика
https://ria.ru/20201109/brechalov-1583735612.html
Переболевший COVID-19 глава Удмуртии стал донором плазмы
Переболевший COVID-19 глава Удмуртии стал донором плазмы
Глава Удмуртии Александр Бречалов, переболевший коронавирусной инфекцией, стал донором плазмы для переливания инфицированным COVID-19. РИА Новости, 09.11.2020
2020-11-09T13:19
2020-11-09T18:33
удмуртская республика
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
александр бречалов
здоровье - общество
удмуртская республика (удмуртия)
общество
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УФА, 9 ноя – РИА Новости. Глава Удмуртии Александр Бречалов, переболевший коронавирусной инфекцией, стал донором плазмы для переливания инфицированным COVID-19.В конце мая Бречалов переболел коронавирусной инфекцией. Глава региона перенес инфекцию в легкой форме, при этом работал в удаленном режиме.По его словам, в Удмуртии кровь для заготовки плазмы принимают от профессиональных доноров. Перед первой сдачей крови донору делают полный анализ крови, ЭКГ, анализ на инфекции."На сегодня уже заготовлено около 50 литров антиковидной плазмы - это 200 доз! Но кровь нужна всегда и не только во время эпидемии. Стать донором может стать практически каждый здоровый человек, которому исполнилось 18 лет, не имеющий противопоказаний к донорству и массой тела более 50 килограммов. Важно! Необходимо подготовиться к донации, соблюдая определенные ограничения, которые требует специальный режим донора", - отметил глава Удмуртии.Бречалов опубликовал фотографии, как сдавал кровь и получил за это одну тысячу рублей.В минздраве Удмуртии пояснили, что всем донорам за одну кроводачу положена компенсации на питание в размере 500 рублей, за одну аппаратную плазмодачу – 1000.По данным опершаба, в регионе коронавирусом заболели более 10 тысяч человек, более 8 тысяч из них выздоровели.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201105/udmurtiya-1583158937.html
https://ria.ru/20201103/koronavirus-1582864048.html
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, александр бречалов, здоровье - общество, удмуртская республика (удмуртия), общество

Переболевший COVID-19 глава Удмуртии стал донором плазмы

13:19 09.11.2020 (обновлено: 18:33 09.11.2020)
 
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкГлава Удмуртии Александр Бречалов на сессии "Спорт для всех: мировые тренды и деловой подход" в рамках Петербургского международного экономического форума 2019
Глава Удмуртии Александр Бречалов на сессии Спорт для всех: мировые тренды и деловой подход в рамках Петербургского международного экономического форума 2019 - РИА Новости, 1920, 09.11.2020
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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УФА, 9 ноя – РИА Новости. Глава Удмуртии Александр Бречалов, переболевший коронавирусной инфекцией, стал донором плазмы для переливания инфицированным COVID-19.
В конце мая Бречалов переболел коронавирусной инфекцией. Глава региона перенес инфекцию в легкой форме, при этом работал в удаленном режиме.

"Мой день начался со сдачи плазмы. Зачем? Плазма крови тех, кто переболел COVID-19, содержит антитела к новой коронавирусной инфекции. Сейчас переливание плазмы крови переболевших коронавирусом тем, кто еще болеет им, - один из наиболее эффективных методов лечения", - написал Бречалов на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

По его словам, в Удмуртии кровь для заготовки плазмы принимают от профессиональных доноров. Перед первой сдачей крови донору делают полный анализ крови, ЭКГ, анализ на инфекции.
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"На сегодня уже заготовлено около 50 литров антиковидной плазмы - это 200 доз! Но кровь нужна всегда и не только во время эпидемии. Стать донором может стать практически каждый здоровый человек, которому исполнилось 18 лет, не имеющий противопоказаний к донорству и массой тела более 50 килограммов. Важно! Необходимо подготовиться к донации, соблюдая определенные ограничения, которые требует специальный режим донора", - отметил глава Удмуртии.
Бречалов опубликовал фотографии, как сдавал кровь и получил за это одну тысячу рублей.
В минздраве Удмуртии пояснили, что всем донорам за одну кроводачу положена компенсации на питание в размере 500 рублей, за одну аппаратную плазмодачу – 1000.
По данным опершаба, в регионе коронавирусом заболели более 10 тысяч человек, более 8 тысяч из них выздоровели.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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