Переболевший COVID-19 глава Удмуртии стал донором плазмы
13:19 09.11.2020 (обновлено: 18:33 09.11.2020)
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкГлава Удмуртии Александр Бречалов на сессии "Спорт для всех: мировые тренды и деловой подход" в рамках Петербургского международного экономического форума 2019
УФА, 9 ноя – РИА Новости. Глава Удмуртии Александр Бречалов, переболевший коронавирусной инфекцией, стал донором плазмы для переливания инфицированным COVID-19.
В конце мая Бречалов переболел коронавирусной инфекцией. Глава региона перенес инфекцию в легкой форме, при этом работал в удаленном режиме.
"Мой день начался со сдачи плазмы. Зачем? Плазма крови тех, кто переболел COVID-19, содержит антитела к новой коронавирусной инфекции. Сейчас переливание плазмы крови переболевших коронавирусом тем, кто еще болеет им, - один из наиболее эффективных методов лечения", - написал Бречалов на своей странице в соцсети "ВКонтакте".
По его словам, в Удмуртии кровь для заготовки плазмы принимают от профессиональных доноров. Перед первой сдачей крови донору делают полный анализ крови, ЭКГ, анализ на инфекции.
"На сегодня уже заготовлено около 50 литров антиковидной плазмы - это 200 доз! Но кровь нужна всегда и не только во время эпидемии. Стать донором может стать практически каждый здоровый человек, которому исполнилось 18 лет, не имеющий противопоказаний к донорству и массой тела более 50 килограммов. Важно! Необходимо подготовиться к донации, соблюдая определенные ограничения, которые требует специальный режим донора", - отметил глава Удмуртии.
Бречалов опубликовал фотографии, как сдавал кровь и получил за это одну тысячу рублей.
В минздраве Удмуртии пояснили, что всем донорам за одну кроводачу положена компенсации на питание в размере 500 рублей, за одну аппаратную плазмодачу – 1000.
По данным опершаба, в регионе коронавирусом заболели более 10 тысяч человек, более 8 тысяч из них выздоровели.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.