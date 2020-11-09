https://ria.ru/20201109/brechalov-1583735612.html

Переболевший COVID-19 глава Удмуртии стал донором плазмы

Переболевший COVID-19 глава Удмуртии стал донором плазмы

Глава Удмуртии Александр Бречалов, переболевший коронавирусной инфекцией, стал донором плазмы для переливания инфицированным COVID-19. РИА Новости, 09.11.2020

2020-11-09T13:19

2020-11-09T13:19

2020-11-09T18:33

удмуртская республика

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

александр бречалов

здоровье - общество

удмуртская республика (удмуртия)

общество

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УФА, 9 ноя – РИА Новости. Глава Удмуртии Александр Бречалов, переболевший коронавирусной инфекцией, стал донором плазмы для переливания инфицированным COVID-19.В конце мая Бречалов переболел коронавирусной инфекцией. Глава региона перенес инфекцию в легкой форме, при этом работал в удаленном режиме.По его словам, в Удмуртии кровь для заготовки плазмы принимают от профессиональных доноров. Перед первой сдачей крови донору делают полный анализ крови, ЭКГ, анализ на инфекции."На сегодня уже заготовлено около 50 литров антиковидной плазмы - это 200 доз! Но кровь нужна всегда и не только во время эпидемии. Стать донором может стать практически каждый здоровый человек, которому исполнилось 18 лет, не имеющий противопоказаний к донорству и массой тела более 50 килограммов. Важно! Необходимо подготовиться к донации, соблюдая определенные ограничения, которые требует специальный режим донора", - отметил глава Удмуртии.Бречалов опубликовал фотографии, как сдавал кровь и получил за это одну тысячу рублей.В минздраве Удмуртии пояснили, что всем донорам за одну кроводачу положена компенсации на питание в размере 500 рублей, за одну аппаратную плазмодачу – 1000.По данным опершаба, в регионе коронавирусом заболели более 10 тысяч человек, более 8 тысяч из них выздоровели.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201105/udmurtiya-1583158937.html

https://ria.ru/20201103/koronavirus-1582864048.html

удмуртская республика (удмуртия)

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, александр бречалов, здоровье - общество, удмуртская республика (удмуртия), общество