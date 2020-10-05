https://ria.ru/20201005/koronavirus-1578202094.html

Губернатор Омской области Бурков заразился коронавирусом

Глава Омской области Александр Бурков рассказал, что заразился коронавирусом и переносит его бессимптомно. РИА Новости, 05.10.2020

2020-10-05T08:19

2020-10-05T08:19

2020-10-05T09:33

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

здоровье - общество

александр бурков

омская область

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<strong>ОМСК, 5 окт —</strong> <strong>РИА Новости.</strong> Глава Омской области <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Burkov/" target="_blank" data-auto="true">Александр Бурков</a> рассказал, что заразился коронавирусом и переносит его бессимптомно."Вчера при подготовке к мероприятию с главами других регионов прошёл тест на коронавирус. Симптомов нет и чувствую себя хорошо, но получил положительный результат. К сожалению, придётся уйти в режим самоизоляции и работать дистанционно", — написал 53-летний Бурков в <a href="https://www.instagram.com/p/CF8vfvDh5xq/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Instagram</a>.Глава региона сообщил, что вынужден отложить участие во всех мероприятиях. Он отметил, что выполняет все рекомендации медиков, и попросил подписчиков соблюдать санитарные нормы, не игнорировать масочный режим и социальную дистанцию.По данным оперштаба региона по борьбе с коронавирусом, в <a href="http://ria.ru/location_Omskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Омской области</a> с минувшей недели наблюдается рост заболеваемости COVID-19. По решению штаба режим повышенной готовности в Омской области, предполагающий ношение масок, соблюдение социальной дистанции и прочие меры, продлили до 30 октября, также людям старше 65 лет рекомендовали ограничить перемещения по улице и в общественных местах.<em>Последние данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a></em>

https://ria.ru/20201004/koronavirus-1578196180.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, александр бурков, омская область