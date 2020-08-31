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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200831/trutnev-1576534667.html
Юрий Трутнев вылечился от коронавируса
Вице-премьер, полпред президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев вышел на работу после перенесенного заболевания COVID-19, сообщили журналистам в пресс-служба... РИА Новости, 31.08.2020
2020-08-31T15:26
2020-08-31T15:32
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
юрий трутнев
общество
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<strong>МОСКВА, 31 авг - РИА Новости.</strong> Вице-премьер, полпред президента на Дальнем Востоке <a href="http://ria.ru/person_JUrijj_Trutnev/" target="_blank" data-auto="true">Юрий Трутнев</a> вышел на работу после перенесенного заболевания COVID-19, сообщили журналистам в пресс-служба аппарата вице-премьера.В начале августа анализы Трутнева на наличие коронавирусной инфекции показали положительный результат. В связи с положительным результатом первого теста в соответствие с требованиями <a href="http://ria.ru/organization_Rospotrebnadzor/" target="_blank" data-auto="true">Роспотребнадзора</a> вице-премьер должен был соблюдать режим самоизоляции и продолжал работу в дистанционном режиме."Заместитель Председателя Правительства РФ – полномочный представитель Президента РФ в ДФО Юрий Трутнев вышел на работу после перенесенного заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19", - сообщили в пресс-службе.Как уточнил помощник вице-премьера Тимур Чернышев, перед выходом на работу в здание правительства вице-премьер сделал анализы на наличие коронавирусной инфекции. "Результаты трех тестов на COVID-19 отрицательные", - пояснил он.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, юрий трутнев, общество

Юрий Трутнев вылечился от коронавируса

15:26 31.08.2020 (обновлено: 15:32 31.08.2020)
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин провел совещание с членами правительства РФ
Президент РФ В. Путин провел совещание с членами правительства РФ
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Вице-премьер, полпред президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев вышел на работу после перенесенного заболевания COVID-19, сообщили журналистам в пресс-служба аппарата вице-премьера.
В начале августа анализы Трутнева на наличие коронавирусной инфекции показали положительный результат. В связи с положительным результатом первого теста в соответствие с требованиями Роспотребнадзора вице-премьер должен был соблюдать режим самоизоляции и продолжал работу в дистанционном режиме.
"Заместитель Председателя Правительства РФ – полномочный представитель Президента РФ в ДФО Юрий Трутнев вышел на работу после перенесенного заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19", - сообщили в пресс-службе.
Как уточнил помощник вице-премьера Тимур Чернышев, перед выходом на работу в здание правительства вице-премьер сделал анализы на наличие коронавирусной инфекции. "Результаты трех тестов на COVID-19 отрицательные", - пояснил он.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыЮрий ТрутневОбщество
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