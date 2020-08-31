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https://ria.ru/20200831/koronavirus-1576539551.html
Мэра Краснодара госпитализировали с COVID-19
Глава Краснодара Евгений Первышов, находящийся в отпуске в связи с ведением избирательной кампании в городскую думу, рассказал, что его госпитализировали с... РИА Новости, 31.08.2020
2020-08-31T16:50
2020-08-31T16:50
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
единая россия
краснодар
общество
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<strong>КРАСНОДАР, 31 авг - РИА Новости.</strong> Глава <a href="http://ria.ru/location_Krasnodar/" target="_blank" data-auto="true">Краснодара</a> Евгений Первышов, находящийся в отпуске в связи с ведением избирательной кампании в городскую думу, рассказал, что его госпитализировали с диагнозом коронавирус."Госпитализировали с коронавирусной инфекцией. Соблюдал масочный режим и социальную дистанцию, пользовался антисептиками - тем не менее, где-то меня этот вирус подкараулил. Буду стараться рассказывать о том, как протекает это заболевание и идет лечение, что помогает. Берегите себя и соблюдайте все рекомендации врачей и <a href="http://ria.ru/organization_Rospotrebnadzor/" target="_blank" data-auto="true">Роспотребнадзора</a>", - сообщил Первышов в своём канале в Telegram.Первышов возглавляет партийный список "<a href="http://ria.ru/organization_Edinaja_Rossija/" target="_blank" data-auto="true">Единой России</a>" на выборах в городскую думу Краснодара. С 27 июля по 13 сентября он находится в отпуске в связи с предвыборной кампанией. С начала отпуска в своем канале в Telegram он регулярно публикует отчёты о встречах с избирателями в разных районах города.В начале июля СМИ сообщали, что коронавирусом заболела председатель городской думы Краснодара Вера Галушко.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>.
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Новости
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), единая россия, краснодар, общество

Мэра Краснодара госпитализировали с COVID-19

16:50 31.08.2020
2883
© Фото : Официальный Интернет-портал администрации муниципального образования город Краснодар и городской Думы КраснодараМэр Краснодара Евгений Первышов
Мэр Краснодара Евгений Первышов
© Фото : Официальный Интернет-портал администрации муниципального образования город Краснодар и городской Думы Краснодара
КРАСНОДАР, 31 авг - РИА Новости. Глава Краснодара Евгений Первышов, находящийся в отпуске в связи с ведением избирательной кампании в городскую думу, рассказал, что его госпитализировали с диагнозом коронавирус.
"Госпитализировали с коронавирусной инфекцией. Соблюдал масочный режим и социальную дистанцию, пользовался антисептиками - тем не менее, где-то меня этот вирус подкараулил. Буду стараться рассказывать о том, как протекает это заболевание и идет лечение, что помогает. Берегите себя и соблюдайте все рекомендации врачей и Роспотребнадзора", - сообщил Первышов в своём канале в Telegram.
Первышов возглавляет партийный список "Единой России" на выборах в городскую думу Краснодара. С 27 июля по 13 сентября он находится в отпуске в связи с предвыборной кампанией. С начала отпуска в своем канале в Telegram он регулярно публикует отчёты о встречах с избирателями в разных районах города.
В начале июля СМИ сообщали, что коронавирусом заболела председатель городской думы Краснодара Вера Галушко.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Единая РоссияКраснодарОбщество
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