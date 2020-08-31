https://ria.ru/20200831/koronavirus-1576539551.html

Мэра Краснодара госпитализировали с COVID-19

Глава Краснодара Евгений Первышов, находящийся в отпуске в связи с ведением избирательной кампании в городскую думу, рассказал, что его госпитализировали с... РИА Новости, 31.08.2020

2020-08-31T16:50

2020-08-31T16:50

2020-08-31T16:50

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

коронавирусы

здоровье - общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

единая россия

краснодар

общество

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<strong>КРАСНОДАР, 31 авг - РИА Новости.</strong> Глава <a href="http://ria.ru/location_Krasnodar/" target="_blank" data-auto="true">Краснодара</a> Евгений Первышов, находящийся в отпуске в связи с ведением избирательной кампании в городскую думу, рассказал, что его госпитализировали с диагнозом коронавирус."Госпитализировали с коронавирусной инфекцией. Соблюдал масочный режим и социальную дистанцию, пользовался антисептиками - тем не менее, где-то меня этот вирус подкараулил. Буду стараться рассказывать о том, как протекает это заболевание и идет лечение, что помогает. Берегите себя и соблюдайте все рекомендации врачей и <a href="http://ria.ru/organization_Rospotrebnadzor/" target="_blank" data-auto="true">Роспотребнадзора</a>", - сообщил Первышов в своём канале в Telegram.Первышов возглавляет партийный список "<a href="http://ria.ru/organization_Edinaja_Rossija/" target="_blank" data-auto="true">Единой России</a>" на выборах в городскую думу Краснодара. С 27 июля по 13 сентября он находится в отпуске в связи с предвыборной кампанией. С начала отпуска в своем канале в Telegram он регулярно публикует отчёты о встречах с избирателями в разных районах города.В начале июля СМИ сообщали, что коронавирусом заболела председатель городской думы Краснодара Вера Галушко.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>.

https://ria.ru/20200831/vaktsinatsiya-1576534905.html

краснодар

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), единая россия, краснодар, общество