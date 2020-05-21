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Распространение нового коронавируса
2020-05-21T15:36
https://ria.ru/20200521/1571779574.html
Татьяну Навку выписали из больницы
https://cdn23.img.ria.ru/images/149504/48/1495044803_0:195:3077:1926_1036x0_80_0_0_ab67c17d9abaca79890eb4f0bad3820e.jpg
РИА Новости

Татьяну Навку выписали из больницы

13:26 21.05.2020 (обновлено: 15:36 21.05.2020)
5275
© Sputnik / Асатур Есаянц / Перейти в фотобанкТатьяна Навка
Татьяна Навка
© Sputnik / Асатур Есаянц
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Татьяна Навка. Архивное фото
МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Фигуристку Татьяну Навку выписали из больницы после перенесенного COVID-19. Об этом сообщил телеканал "360".
Она рассказала, что чувствует себя нормально.

"Все хорошо, спасибо", — сказала Навка.

Ее супруг, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, "идет на поправку", но остается в больнице.
Песков рассказал о положительном тесте на коронавирус 12 мая. По его словам, симптомы COVID-19 появились у него во время самоизоляции, после того как заболел один из его коллег. Компьютерная томография выявила у него двустороннюю пневмонию. Вместе с Навкой, которая также заболела COVID-19, их госпитализировали.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Как остановить коронавирус
21 марта, 07:57Распространение нового коронавируса
Так победим: как остановить коронавирус
47951266
Обсудить 8
Распространение нового коронавирусаОбществоКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияТатьяна НавкаДмитрий Песков
Популярные комментарии
А как же сегодняшние спичи Дмитрия Сергеевича? Или он из палаты на удаленке делает заявления? Здоровья фигуристке и усам. А то вся страна испереживалась вылечат их наши светила за неделю или нет. Вылечили!
21 мая, 13:56
Виктор Тимошевский
870012
Ну, слава богу! А то вся страна и особенно я, прям распереживался!
21 мая, 13:41
ИКИгорь Кудрявцев
870000
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