Татьяну Навку выписали из больницы

Песков рассказал о положительном тесте на коронавирус 12 мая. По его словам, симптомы COVID-19 появились у него во время самоизоляции, после того как заболел один из его коллег. Компьютерная томография выявила у него двустороннюю пневмонию. Вместе с Навкой, которая также заболела COVID-19, их госпитализировали.