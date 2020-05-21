МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Фигуристку Татьяну Навку выписали из больницы после перенесенного COVID-19. Об этом сообщил телеканал "360".
Она рассказала, что чувствует себя нормально.
"Все хорошо, спасибо", — сказала Навка.
Ее супруг, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, "идет на поправку", но остается в больнице.
Песков рассказал о положительном тесте на коронавирус 12 мая. По его словам, симптомы COVID-19 появились у него во время самоизоляции, после того как заболел один из его коллег. Компьютерная томография выявила у него двустороннюю пневмонию. Вместе с Навкой, которая также заболела COVID-19, их госпитализировали.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.