https://ria.ru/20201207/koronavirus-1587949230.html

Губернатор Амурской области Василий Орлов заразился коронавирусом

Губернатор Амурской области Василий Орлов заразился коронавирусом

Губернатор Амурской области Василий Орлов сообщил, что у него положительный тест на COVID-19. РИА Новости, 07.12.2020

2020-12-07T06:50

2020-12-07T06:50

2020-12-07T06:55

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

сергей цивилев

ханты-мансийский автономный округ

наталья комарова

александр бурков

самарская область

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 7 дек – РИА Новости. Губернатор Амурской области Василий Орлов сообщил, что у него положительный тест на COVID-19.Это уже 24-й российский губернатор, у которого подтвержден COVID-19. В мае заразились трое: губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, главы Тувы Шолбан Кара-оол и Удмуртии Александр Бречалов. В конце июля о положительном тесте на COVID-19 сообщил губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов, а в августе - глава Калмыкии Бату Хасиков.В сентябре заболели четверо: губернатор Пермского края Дмитрий Махонин, губернатор Саратовской области Валерий Радаев, глава Адыгеи Мурат Кумпилов и губернатор Алтайского края Виктор Томенко. В октябре список пополнили еще девять человек: губернатор Омской области Александр Бурков, губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, губернатор Орловской области Андрей Клычков, губернатор Костромской области Сергей Ситников, глава Хакасии Валентин Коновалов, губернатор Кузбасса Сергей Цивилев, глава Иркутской области Игорь Кобзев, губернатор Еврейской автономной области Ростислав Гольдштейн.В ноябре заболели глава Республики Алтай Олег Хорохордин, губернатор Пензенской области Иван Белозерцев, губернатор Камчатского края Владимир Солодов, глава Владимирской области Владимир Сипягин и врио главы Дагестана Сергей МеликовАктуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201207/urovni-1587941657.html

ханты-мансийский автономный округ

самарская область

алтайский край

амурская область

благовещенск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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