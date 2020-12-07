Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201207/koronavirus-1587949230.html
Губернатор Амурской области Василий Орлов заразился коронавирусом
Губернатор Амурской области Василий Орлов заразился коронавирусом
Губернатор Амурской области Василий Орлов сообщил, что у него положительный тест на COVID-19. РИА Новости, 07.12.2020
2020-12-07T06:50
2020-12-07T06:55
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
сергей цивилев
ханты-мансийский автономный округ
наталья комарова
александр бурков
самарская область
алтайский край
распространение нового коронавируса
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/155532/13/1555321385_0:0:3072:1728_1400x0_80_0_0_57a985656eaf4052ad3f336b073ec5dd.jpg
БЛАГОВЕЩЕНСК, 7 дек – РИА Новости. Губернатор Амурской области Василий Орлов сообщил, что у него положительный тест на COVID-19.Это уже 24-й российский губернатор, у которого подтвержден COVID-19. В мае заразились трое: губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, главы Тувы Шолбан Кара-оол и Удмуртии Александр Бречалов. В конце июля о положительном тесте на COVID-19 сообщил губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов, а в августе - глава Калмыкии Бату Хасиков.В сентябре заболели четверо: губернатор Пермского края Дмитрий Махонин, губернатор Саратовской области Валерий Радаев, глава Адыгеи Мурат Кумпилов и губернатор Алтайского края Виктор Томенко. В октябре список пополнили еще девять человек: губернатор Омской области Александр Бурков, губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, губернатор Орловской области Андрей Клычков, губернатор Костромской области Сергей Ситников, глава Хакасии Валентин Коновалов, губернатор Кузбасса Сергей Цивилев, глава Иркутской области Игорь Кобзев, губернатор Еврейской автономной области Ростислав Гольдштейн.В ноябре заболели глава Республики Алтай Олег Хорохордин, губернатор Пензенской области Иван Белозерцев, губернатор Камчатского края Владимир Солодов, глава Владимирской области Владимир Сипягин и врио главы Дагестана Сергей МеликовАктуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201207/urovni-1587941657.html
ханты-мансийский автономный округ
самарская область
алтайский край
амурская область
благовещенск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/155532/13/1555321385_165:0:2896:2048_1400x0_80_0_0_9ad6be12430c567f5138f98cba458819.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, сергей цивилев, ханты-мансийский автономный округ, наталья комарова, александр бурков, самарская область, алтайский край, василий орлов, амурская область, благовещенск, общество

Губернатор Амурской области Василий Орлов заразился коронавирусом

06:50 07.12.2020 (обновлено: 06:55 07.12.2020)
 
© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкГубернатор Амурской области Василий Орлов
Губернатор Амурской области Василий Орлов - РИА Новости, 1920, 07.12.2020
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
БЛАГОВЕЩЕНСК, 7 дек – РИА Новости. Губернатор Амурской области Василий Орлов сообщил, что у него положительный тест на COVID-19.

"Должен вам сообщить, что у меня подтвердился положительный тест на COVID. Поэтому ухожу на самоизоляции, буду работать дистанционно. Берегите себя и будьте здоровы", - написал Орлов в Instagram.

Это уже 24-й российский губернатор, у которого подтвержден COVID-19. В мае заразились трое: губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, главы Тувы Шолбан Кара-оол и Удмуртии Александр Бречалов. В конце июля о положительном тесте на COVID-19 сообщил губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов, а в августе - глава Калмыкии Бату Хасиков.
В сентябре заболели четверо: губернатор Пермского края Дмитрий Махонин, губернатор Саратовской области Валерий Радаев, глава Адыгеи Мурат Кумпилов и губернатор Алтайского края Виктор Томенко. В октябре список пополнили еще девять человек: губернатор Омской области Александр Бурков, губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, губернатор Орловской области Андрей Клычков, губернатор Костромской области Сергей Ситников, глава Хакасии Валентин Коновалов, губернатор Кузбасса Сергей Цивилев, глава Иркутской области Игорь Кобзев, губернатор Еврейской автономной области Ростислав Гольдштейн.
В ноябре заболели глава Республики Алтай Олег Хорохордин, губернатор Пензенской области Иван Белозерцев, губернатор Камчатского края Владимир Солодов, глава Владимирской области Владимир Сипягин и врио главы Дагестана Сергей Меликов
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Медработник вводит вакцину в прививочном пункте по вакцинации от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 07.12.2020
04:10Распространение нового коронавируса
Врач рассказал, как работают два уровня защиты от коронавируса
 
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Сергей ЦивилевХанты-Мансийский автономный округНаталья КомароваАлександр БурковСамарская областьАлтайский крайВасилий ОрловАмурская областьБлаговещенскОбщество
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:49Глава МИД Китая призвал усилить диалог с США на всех уровнях
08:44Пенсионерка потеряла полтора миллиона рублей на "интернет-инвестициях"
08:34Apple бесплатно заменит дефектные экраны владельцам iPhone 11
08:31Иран готовится к увеличению добычи нефти в ожидании президентства Байдена
08:27Врачи в Красноярске вылечили от COVID-19 101-летнюю пациентку
08:17В Москве прошедшая ночь стала самой холодной с начала зимы
08:11Российский стартап назвал стоимость размещения рекламы на ночном небе
08:07В Индии более 350 человек попали в больницу из-за неизвестной болезни
08:03Москвичей в понедельник ожидает небольшая облачность и до минус шести
08:00Российские ученые усовершенствовали метод мониторинга морской воды
07:59Курильский мэр не знает случаев подачи жителями заявок на грин-карты США
07:31Новосибирская область приступает к вакцинации медиков от коронавируса
07:27На британском острове Уайт обнаружили новый таинственный монолит
07:18Netflix заказал сериал про убийцу шведского премьер-министра
07:16Пассажиры "Аэрофлота" несколько часов не могут вылететь из Нью-Йорка
07:10Касперский рассказал об особенностях нового "антихакерского" смартфона
07:05Российские компании все больше готовы тратить на благотворительность
06:50Губернатор Амурской области Василий Орлов заразился коронавирусом
06:40Министр обороны Венесуэлы оценил прошедшие в стране выборы
06:39Рогозин призвал поучаствовать в создании облика новой орбитальной станции
Лента новостейМолния