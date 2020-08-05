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Глава Калмыкии заразился коронавирусом
Глава Калмыкии Бату Хасиков сообщил в своем аккаунте в Instagram, что заразился коронавирусной инфекцией, но продолжает работать дистанционно. РИА Новости, 05.08.2020
2020-08-05T17:37
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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Глава Калмыкии заразился коронавирусом

14:38 05.08.2020 (обновлено: 17:37 05.08.2020)
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкВременно исполняющий обязанности главы Республики Калмыкия Бату Хасиков во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
Временно исполняющий обязанности главы Республики Калмыкия Бату Хасиков во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
ВОЛГОГРАД, 5 авг — РИА Новости. Глава Калмыкии Бату Хасиков сообщил в своем аккаунте в Instagram, что заразился коронавирусной инфекцией, но продолжает работать дистанционно.

"Я сам столкнулся с коронавирусной инфекцией, у меня положительный результат. Ничего хорошего в болезни нет, но переношу легко... Мое состояние позволяет работать в дистанционном режиме", — сообщил Хасиков. Заявление о своей болезни он сделал из больничной палаты.

Хасиков отметил, что болезнь не коснулась его родных.
По данным оперштаба региона, на 5 августа в Калмыкии зарегистрированы 2839 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 51 за последние сутки. Выздоровели 2073 человека, 40 скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыБату ХасиковЗдоровье - ОбществоРеспублика КалмыкияОбщество
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