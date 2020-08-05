https://ria.ru/20200805/1575402360.html
Глава Калмыкии заразился коронавирусом
Глава Калмыкии Бату Хасиков сообщил в своем аккаунте в Instagram, что заразился коронавирусной инфекцией, но продолжает работать дистанционно. РИА Новости, 05.08.2020
2020-08-05T14:38
2020-08-05T17:37
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
бату хасиков
здоровье - общество
республика калмыкия
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/155704/35/1557043579_0:0:3073:1728_1400x0_80_0_0_88b2ca65591ccc7cdf5c1b1f8c8e0c12.jpg
3
республика калмыкия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn21.img.ria.ru/images/155704/35/1557043579_0:0:3073:1728_1400x0_80_0_0_88b2ca65591ccc7cdf5c1b1f8c8e0c12.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/155704/35/1557043579_120:0:2849:2047_1400x0_80_0_0_bb01a298b4e5a33ee987b7a6744a91b7.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/155704/35/1557043579_461:0:2508:2047_1400x0_80_0_0_b28e8c339b36d7717a014420bf027264.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, бату хасиков, здоровье - общество, республика калмыкия, общество