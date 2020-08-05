Глава Калмыкии заразился коронавирусом

"Я сам столкнулся с коронавирусной инфекцией, у меня положительный результат. Ничего хорошего в болезни нет, но переношу легко... Мое состояние позволяет работать в дистанционном режиме", — сообщил Хасиков. Заявление о своей болезни он сделал из больничной палаты.