https://ria.ru/20201118/milonov-1585163633.html

Милонов заразился коронавирусом

Милонов заразился коронавирусом

Депутат ГД Виталий Милонов сообщил, что находится на самоизоляции после получения положительного результата теста на коронавирус. РИА Новости, 18.11.2020

2020-11-18T13:34

2020-11-18T13:34

2020-11-18T13:41

виталий милонов

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здоровье - общество

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МОСКВА, 18 ноя – РИА Новости. Депутат ГД Виталий Милонов сообщил, что находится на самоизоляции после получения положительного результата теста на коронавирус."Коронавирус. Самоизолировался", - сказал Милонов РИА Новости. Он добавил, что находится на самоизоляции уже пятый день.Ранее спикер ГД Вячеслав Володин сообщил, что 130 депутатов ГД переболели коронавирусом или болеют сейчас, 28 человек - в больнице.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201113/sipyagin-1584509719.html

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2020

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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