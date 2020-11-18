https://ria.ru/20201118/milonov-1585163633.html
Милонов заразился коронавирусом
Милонов заразился коронавирусом
Депутат ГД Виталий Милонов сообщил, что находится на самоизоляции после получения положительного результата теста на коронавирус. РИА Новости, 18.11.2020
2020-11-18T13:34
2020-11-18T13:34
2020-11-18T13:41
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МОСКВА, 18 ноя – РИА Новости. Депутат ГД Виталий Милонов сообщил, что находится на самоизоляции после получения положительного результата теста на коронавирус."Коронавирус. Самоизолировался", - сказал Милонов РИА Новости. Он добавил, что находится на самоизоляции уже пятый день.Ранее спикер ГД Вячеслав Володин сообщил, что 130 депутатов ГД переболели коронавирусом или болеют сейчас, 28 человек - в больнице.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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виталий милонов, вячеслав володин, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, госдума рф, общество