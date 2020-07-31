Самый молодой губернатор Дмитрий Артюхов заразился коронавирусом

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 31 июл — РИА Новости. Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов заявил, что заразился коронавирусом.
"На Ямале вдвое уменьшилось количество случаев коронавируса, которые фиксируются ежедневно, с 200 до 100 в среднем в день. <...> Тем не менее 100 больных в день — это все равно большая цифра. В том числе мой вчерашний тест дал положительный результат. В целом состояние нормальное, нахожусь на изоляции дома", — написал Артюхов в соцсети "ВКонтакте".
По словам губернатора, ему пришлось отменить запланированные на следующую неделю поездки по отдаленным муниципалитетам.
"Как только получу отрицательные тесты, сразу вернусь к активной работе. На своем примере убедился, что коронавирус рядом. Не расслабляйтесь, берегите себя и будьте здоровы", — добавил он, обращаясь к жителям региона.
По последним данным, всего на Ямале выявили 11 тысяч инфицированных, около четверти из них — это вахтовики из других регионов. Как сообщает окружной оперштаб, 77 человек умерли, восемь тысяч выздоровели. Режим обязательной самоизоляции продлен в регионе до середины августа.
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