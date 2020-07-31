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Самый молодой губернатор Дмитрий Артюхов заразился коронавирусом
Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов заявил, что заразился коронавирусом. РИА Новости, 31.07.2020
2020-07-31T14:29
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
дмитрий артюхов
ямало-ненецкий автономный округ (янао)
здоровье - общество
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/152694/13/1526941391_0:218:2865:1830_1400x0_80_0_0_d6ce36966991888709fc3ad2dd73bdbf.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, дмитрий артюхов, ямало-ненецкий автономный округ (янао), здоровье - общество

Самый молодой губернатор Дмитрий Артюхов заразился коронавирусом

11:27 31.07.2020 (обновлено: 14:29 31.07.2020)
16752
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкДмитрий Артюхов
Дмитрий Артюхов
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Дмитрий Артюхов. Архивное фото
ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 31 июл — РИА Новости. Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов заявил, что заразился коронавирусом.
"На Ямале вдвое уменьшилось количество случаев коронавируса, которые фиксируются ежедневно, с 200 до 100 в среднем в день. <...> Тем не менее 100 больных в день — это все равно большая цифра. В том числе мой вчерашний тест дал положительный результат. В целом состояние нормальное, нахожусь на изоляции дома", — написал Артюхов в соцсети "ВКонтакте".
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По словам губернатора, ему пришлось отменить запланированные на следующую неделю поездки по отдаленным муниципалитетам.
"Как только получу отрицательные тесты, сразу вернусь к активной работе. На своем примере убедился, что коронавирус рядом. Не расслабляйтесь, берегите себя и будьте здоровы", — добавил он, обращаясь к жителям региона.
По последним данным, всего на Ямале выявили 11 тысяч инфицированных, около четверти из них — это вахтовики из других регионов. Как сообщает окружной оперштаб, 77 человек умерли, восемь тысяч выздоровели. Режим обязательной самоизоляции продлен в регионе до середины августа.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Дмитрий АртюховЯмало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО)Здоровье - Общество
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