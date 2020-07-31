Самый молодой губернатор Дмитрий Артюхов заразился коронавирусом

"Как только получу отрицательные тесты, сразу вернусь к активной работе. На своем примере убедился, что коронавирус рядом. Не расслабляйтесь, берегите себя и будьте здоровы", — добавил он, обращаясь к жителям региона.

По последним данным, всего на Ямале выявили 11 тысяч инфицированных, около четверти из них — это вахтовики из других регионов. Как сообщает окружной оперштаб, 77 человек умерли, восемь тысяч выздоровели. Режим обязательной самоизоляции продлен в регионе до середины августа.