https://ria.ru/20210104/koronavirus-1591961033.html

Губернатора Забайкалья госпитализировали с коронавирусом

Губернатора Забайкалья госпитализировали с коронавирусом

Глава Забайкальского края Александр Осипов госпитализирован в Чите с подтвержденным коронавирусом, его состояние оценивается как средней степени тяжести,... РИА Новости, 04.01.2021

2021-01-04T13:37

2021-01-04T13:37

2021-01-04T13:53

александр осипов

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

забайкальский край

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МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Глава Забайкальского края Александр Осипов госпитализирован в Чите с подтвержденным коронавирусом, его состояние оценивается как средней степени тяжести, исполнять обязанности губернатора временно назначен первый заместитель председателя правительства края Андрей Кефер, сообщается пресс-служба правительства региона.Осипов почувствовал недомогание на новогодних праздниках, после получения положительного результата теста на COVID ушел на самоизоляцию, уточняют власти. Однако по настоянию врачей в понедельник направлен в медучреждение."Губернатор Забайкальского края Александр Осипов направлен на лечение в моностационар первой городской клинической больницы Читы. Состояние руководителя региона оценивается как средней степени тяжести. Отметим, что глава региона остаётся на связи с коллегами, в том числе и по решению важных рабочих вопросов. На время лечения губернатора исполнять его обязанности временно назначен первый заместитель председателя правительства края Андрей Кефер", - говорится в сообщении.На сегодняшний день в России коронавирус подтверждён у 27 глав регионов. В мае прошлого года заразились трое: губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, главы Тувы Шолбан Кара-оол и Удмуртии Александр Бречалов. В конце июля о положительном тесте на COVID-19 сообщил губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов, а в августе - глава Калмыкии Бату Хасиков.В сентябре заболели четверо: губернатор Пермского края Дмитрий Махонин, губернатор Саратовской области Валерий Радаев, глава Адыгеи Мурат Кумпилов и губернатор Алтайского края Виктор Томенко. В октябре список пополнили еще девять человек: губернатор Омской области Александр Бурков, губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, губернатор Орловской области Андрей Клычков, губернатор Костромской области Сергей Ситников, глава Хакасии Валентин Коновалов, губернатор Кузбасса Сергей Цивилев, глава Иркутской области Игорь Кобзев, губернатор Еврейской автономной области Ростислав Гольдштейн.В ноябре заболели глава Республики Алтай Олег Хорохордин, губернатор Пензенской области Иван Белозерцев, губернатор Камчатского края Владимир Солодов, глава Владимирской области Владимир Сипягин и врио главы Дагестана Сергей Меликов. В декабре положительный тест получили губернатор Амурской области Василий Орлов, губернатор Псковской области Михаил Ведерников и губернатор Ульяновской области Сергей Морозов.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://radiosputnik.ria.ru/20210104/vaktsinatsiya-1591939216.html

забайкальский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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