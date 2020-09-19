https://ria.ru/20200919/gubernator-1577480419.html

Саратовский губернатор Валерий Радаев заразился коронавирусом

Губернатор Саратовской области Валерий Радаев сообщил, что заразился коронавирусом. РИА Новости, 19.09.2020

2020-09-19T13:45

2020-09-19T13:45

2020-09-19T15:40

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

валерий радаев

саратовская область

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/rsport/88290/48/882904845_0:297:3077:2028_1400x0_80_0_0_48b1719abdc562a426d488a457024eec.jpg

<strong>МОСКВА, 19 сен — РИА Новости.</strong> Губернатор <a href="http://ria.ru/location_Saratovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Саратовской области</a> <a href="http://ria.ru/person_Valerijj_Radaev/" target="_blank" data-auto="true">Валерий Радаев</a> сообщил, что заразился коронавирусом.Он также поблагодарил медиков — всех, кто сейчас трудится в больницах, поликлиниках, — "за их важный и нелегкий труд".<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

6

саратовская область

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, валерий радаев, саратовская область, общество