https://ria.ru/20200919/gubernator-1577480419.html
Саратовский губернатор Валерий Радаев заразился коронавирусом
Губернатор Саратовской области Валерий Радаев сообщил, что заразился коронавирусом. РИА Новости, 19.09.2020
2020-09-19T13:45
2020-09-19T13:45
2020-09-19T15:40
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
валерий радаев
саратовская область
общество
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<strong>МОСКВА, 19 сен — РИА Новости.</strong> Губернатор <a href="http://ria.ru/location_Saratovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Саратовской области</a> <a href="http://ria.ru/person_Valerijj_Radaev/" target="_blank" data-auto="true">Валерий Радаев</a> сообщил, что заразился коронавирусом.Он также поблагодарил медиков — всех, кто сейчас трудится в больницах, поликлиниках, — "за их важный и нелегкий труд".<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
6
саратовская область
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, валерий радаев, саратовская область, общество