https://ria.ru/20200824/sholban-1576262774.html

Глава Тувы сообщил о повторном заражении коронавирусом

Глава Тувы Шолбан Кара-Оол сообщил, что повторно заразился коронавирусной инфекцией. РИА Новости, 24.08.2020

2020-08-24T21:18

2020-08-24T21:18

2020-08-24T22:38

распространение нового коронавируса

здоровье - общество

шолбан кара-оол

республика тыва

общество

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<strong>МОСКВА, 24 авг — РИА Новости.</strong> Глава <a href="https://ria.ru/location_Tyva" target="_blank">Тувы</a> <a href="http://ria.ru/person_SHolban_Kara_ool/" target="_blank" data-auto="true">Шолбан Кара-Оол</a> сообщил, что повторно заразился коронавирусной инфекцией."Оказалось, что эта зараза может ужалить и дважды", — заявил он в видео, опубликованном на его странице во "<a href="https://vk.com/wall180881822_70905" target="_blank" rel="nofollow noopener">ВКонтакте</a>".Он отметил, что решил разместить ролик, чтобы избежать слухов о своем самочувствии.Также глава региона заявил, что относится к болезни с презрением. Кара-Оол признался, что в этот раз болезнь протекает по-другому. Он рассказал, что испытывает сильные головные боли."Но ничего, надо выжить", — добавил он.По данным Всемирной организации здравоохранения, общее число заразившихся коронавирусной инфекцией в мире превысило 23,3 миллиона человек, жертвами пандемии стали свыше 806 тысяч.В России COVID-19 заболели более 960 тысяч человек. Погибли свыше 16 тысяч, около 773 тысяч пациентов выздоровели.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

https://ria.ru/20200824/koronavirus-1576261782.html

https://ria.ru/20200824/vaktsina-1576243926.html

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республика тыва

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

здоровье - общество, шолбан кара-оол, республика тыва, общество