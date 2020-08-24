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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200824/sholban-1576262774.html
Глава Тувы сообщил о повторном заражении коронавирусом
Глава Тувы Шолбан Кара-Оол сообщил, что повторно заразился коронавирусной инфекцией. РИА Новости, 24.08.2020
2020-08-24T21:18
2020-08-24T22:38
распространение нового коронавируса
здоровье - общество
шолбан кара-оол
республика тыва
общество
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<strong>МОСКВА, 24 авг — РИА Новости.</strong> Глава <a href="https://ria.ru/location_Tyva" target="_blank">Тувы</a> <a href="http://ria.ru/person_SHolban_Kara_ool/" target="_blank" data-auto="true">Шолбан Кара-Оол</a> сообщил, что повторно заразился коронавирусной инфекцией."Оказалось, что эта зараза может ужалить и дважды", — заявил он в видео, опубликованном на его странице во "<a href="https://vk.com/wall180881822_70905" target="_blank" rel="nofollow noopener">ВКонтакте</a>".Он отметил, что решил разместить ролик, чтобы избежать слухов о своем самочувствии.Также глава региона заявил, что относится к болезни с презрением. Кара-Оол признался, что в этот раз болезнь протекает по-другому. Он рассказал, что испытывает сильные головные боли."Но ничего, надо выжить", — добавил он.По данным Всемирной организации здравоохранения, общее число заразившихся коронавирусной инфекцией в мире превысило 23,3 миллиона человек, жертвами пандемии стали свыше 806 тысяч.В России COVID-19 заболели более 960 тысяч человек. Погибли свыше 16 тысяч, около 773 тысяч пациентов выздоровели.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
https://ria.ru/20200824/koronavirus-1576261782.html
https://ria.ru/20200824/vaktsina-1576243926.html
иммунитет не вырабатывается чтоли? тогда для чего ВАКЦИНЫ эти?
45
Вот это неожиданность! Гриппом, же болеют раз в жизни всего. Какой коварный коронавирус.
23
23
республика тыва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
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РИА Новости
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здоровье - общество, шолбан кара-оол, республика тыва, общество

Глава Тувы сообщил о повторном заражении коронавирусом

21:18 24.08.2020 (обновлено: 22:38 24.08.2020)
12359
© РИА Новости / Руслан Кривобок / Перейти в фотобанкПредседатель правительства Республики Тыва Шолбан Кара-Оол. Архивное фото.
Председатель правительства Республики Тыва Шолбан Кара-Оол. Архивное фото.
© РИА Новости / Руслан Кривобок
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Глава Тувы Шолбан Кара-Оол сообщил, что повторно заразился коронавирусной инфекцией.
"Оказалось, что эта зараза может ужалить и дважды", — заявил он в видео, опубликованном на его странице во "ВКонтакте".
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Он отметил, что решил разместить ролик, чтобы избежать слухов о своем самочувствии.
Также глава региона заявил, что относится к болезни с презрением. Кара-Оол признался, что в этот раз болезнь протекает по-другому. Он рассказал, что испытывает сильные головные боли.
"Но ничего, надо выжить", — добавил он.
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По данным Всемирной организации здравоохранения, общее число заразившихся коронавирусной инфекцией в мире превысило 23,3 миллиона человек, жертвами пандемии стали свыше 806 тысяч.
В России COVID-19 заболели более 960 тысяч человек. Погибли свыше 16 тысяч, около 773 тысяч пациентов выздоровели.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаЗдоровье - ОбществоШолбан Кара-оолРеспублика ТываОбщество
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иммунитет не вырабатывается чтоли? тогда для чего ВАКЦИНЫ эти?
24 августа, 21:58
Damir Aliev
30100014
Вот это неожиданность! Гриппом, же болеют раз в жизни всего. Какой коварный коронавирус.
24 августа, 21:47
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