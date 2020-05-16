Депутат Новиков рассказал о самочувствии после выписки из больницы

МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Первый зампред комитета Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков , у которого был обнаружен COVID-19, рассказал, что после выписки из больницы у него остается ощущение "некоторой слабости", но самочувствие нормальное.

"Самочувствие в целом нормальное, ощущение некоторой слабости остается, не более того. Температура в норме … Но фактор двусторонней вирусной пневмонии, которая послужила основой для госпитализации, это такая вещь, которая подлежит длительному излечению… Сейчас все равно за тот срок, который прошел, полного излечения наступить не могло с точки зрения легких, и это (выздоровление) возможно с большей долей вероятности только через 1,5-2 недели, что могут уйти остаточные явления", - сказал Новиков.

По этой причине очередную компьютерную томографию он будет делать по истечении этого срока. Новиков уточнил, что выписка была возможна только после того, как было сделано три теста, которые показали, что проблема COVID-19 преодолена.

"С другой стороны, есть методики лечения, которые нужно учитывать. Выписка не означает полную свободу действий пока, не только потому что есть известное ограничение, связанное с самоизоляцией, с соответствующими постановлениями мэра, например, но и потому что сам характер заболевания он такой, многосоставный", - сказал Новиков.

Депутат отметил, что сейчас работает дистанционно, как и в период нахождения в ЦКБ.