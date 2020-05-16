Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-16T14:04
https://ria.ru/20200516/1571547838.html
Депутат Новиков рассказал о самочувствии после выписки из больницы
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/04/19/1570572158_0:0:2049:1152_1036x0_80_0_0_ab4a3e26df8b3d7dcbf8d8b03d5ab5bb.jpg
РИА Новости

Депутат Новиков рассказал о самочувствии после выписки из больницы

14:04 16.05.2020
330
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкДмитрий Новиков
Дмитрий Новиков
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
Дмитрий Новиков. Архивное фото
МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков, у которого был обнаружен COVID-19, рассказал, что после выписки из больницы у него остается ощущение "некоторой слабости", но самочувствие нормальное.
"Самочувствие в целом нормальное, ощущение некоторой слабости остается, не более того. Температура в норме … Но фактор двусторонней вирусной пневмонии, которая послужила основой для госпитализации, это такая вещь, которая подлежит длительному излечению… Сейчас все равно за тот срок, который прошел, полного излечения наступить не могло с точки зрения легких, и это (выздоровление) возможно с большей долей вероятности только через 1,5-2 недели, что могут уйти остаточные явления", - сказал Новиков.
Врач смотрит показания аппарата компьютерной томографии во время обследования пациента в центральной клинической больнице РЖД-Медицина в Москве, где проходят лечение больные с COVID-19
Вчера, 13:54Распространение нового коронавируса
Эпидемиолог назвал возможные варианты развития ситуации с коронавирусом
По этой причине очередную компьютерную томографию он будет делать по истечении этого срока. Новиков уточнил, что выписка была возможна только после того, как было сделано три теста, которые показали, что проблема COVID-19 преодолена.
"С другой стороны, есть методики лечения, которые нужно учитывать. Выписка не означает полную свободу действий пока, не только потому что есть известное ограничение, связанное с самоизоляцией, с соответствующими постановлениями мэра, например, но и потому что сам характер заболевания он такой, многосоставный", - сказал Новиков.
Депутат отметил, что сейчас работает дистанционно, как и в период нахождения в ЦКБ.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Темпы распространения и летальность COVID-19 в России и Москве
15 мая, 22:13Распространение нового коронавируса
Темпы распространения и летальность COVID-19 в России и Москве
300001
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияДмитрий НовиковГосдума РФОбщество
Рекомендуем
Врач смотрит показания аппарата компьютерной томографии во время обследования пациента в центральной клинической больнице РЖД-Медицина в Москве, где проходят лечение больные с COVID-19
Эпидемиолог назвал возможные варианты развития ситуации с коронавирусом
Врач в центральной клинической больнице РЖД-Медицина в Москве, где проходят лечение больные с COVID-19
Врач рассказала о "меняющихся" проявлениях коронавируса
Кадры допроса и обысков по делу о размещении фото нацистов на сайте Бессмертный полк
СК назвал имена причастных к провокации во время "Бессмертного полка"
Автомобиль скорой помощи на одной из улиц в Минске
В Белоруссии за сутки выявили 951 заболевшего COVID-19
Забор крови для экспресс-диагностики на антитела к коронавирусу
Около двух тысяч москвичей сдали тест на антитела к коронавирусу
Сотрудник НИИ в лаборатории
Разработчик оценил сроки появления вакцины от COVID-19 в России
Медицинские работники
Академик рассказал об одном из самых маленьких пациентов с COVID-19
Медицинский работник в отделении реанимации и интенсивной терапии в стационаре для больных с коронавирусной инфекцией
Главврач рассказала о лечении тяжелых пациентов с коронавирусом
Город Ярославль и река Волга
Сын Эллы Фицджеральд находится на самоизоляции в Ярославле
Бывший председатель комитета Совета Федерации РФ по науке, культуре, образованию, здравоохранению и экологии Виктор Шудегов
Бывший сенатор Виктор Шудегов умер от коронавируса
Врач в центральной клинической больнице РЖД-Медицина в Москве, где проходят лечение больные с COVID-19
Вирусолог спрогнозировал несколько волн коронавируса в России
Оксана Пушкина
Заболевшая COVID-19 депутат Пушкина рассказала, чем занимается в больнице
Композитор и продюсер Максим Фадеев
Фадеев назвал причину роспуска лейбла MALFA
Врач в центральной клинической больнице РЖД-Медицина в Москве, где проходят лечение больные с COVID-19
В Москве от коронавируса умер 71 человек
Мобильные морги-рефрижераторы в нью-йоркском районе Бруклине во время пандемии коронавируса
Эксперт обвинил власти США в медленной реакции на ситуацию с COVID-19
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:16"Жуткое выкручивание тела": звезда сериала "Кухня" рассказала о COVID-19
03:15Перенесшая COVID-19 телеведущая сообщила о "самых страшных часах в жизни"
03:09Эксперт рассказала, что делать при сложностях в выплате кредита
03:07Экономист считает, что в мировую экономику ждет коллапс из-за COVID-19
03:04В России создали материал, маскирующий военную технику под сугробы
03:01"Прогресс МС-13" покинет МКС в начале июля
03:00Киев привезет своих представителей Донбасса на переговоры в Минске
02:33В Роспотребнадзоре объяснили, помогает ли закаливание в борьбе с вирусами
02:32Число умерших от коронавируса в Бразилии превысило 15 тысяч человек
02:30В Раде заявили о смене Киевом стратегии по Донбассу
02:23Эксперт объяснил, как повысить качество работы смартфонов
02:14Вирусолог объяснил, как можно заразиться коронавирусом в магазине
02:11В Пуэрто-Рико 3 ноября пройдет референдум о статусе острова
02:02В России ликвидировали 25 лесных пожаров за сутки
02:01Биолог назвала опасность комнатных мух
01:43В Непале зафиксировали первую смерть от коронавируса
01:42Горбачев заявил об остром кризисе из-за пандемии коронавируса
01:24В Ленобласти закрыли крупные ТЦ из-за нарушений санитарных норм
01:04В Азербайджане задержали члена террористической группировки
01:03Раскрыты правила подготовки к тесту на антитела к коронавирусу
Лента новостейМолния