Министр образования Валерий Фальков переболел коронавирусом

На совещании по вопросам развития генетических технологий глава государства поинтересовался самочувствием министра. Фальков ответил, что выздоровел и уже приступил к работе.

Всего с начала эпидемии в России COVID-19 обнаружили у 252 245 человек, 2305 пациентов умерли от заболевания, более 53 тысяч выздоровели.