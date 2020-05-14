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Распространение нового коронавируса
2020-05-14T15:50
https://ria.ru/20200514/1571435706.html
Министр образования Валерий Фальков переболел коронавирусом
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/16/1570401211_137:1779:1882:2761_1036x0_80_0_0_8527ad5c542a8260cae26e618acc42a4.jpg
РИА Новости

Министр образования Валерий Фальков переболел коронавирусом

15:11 14.05.2020 (обновлено: 15:50 14.05.2020)
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© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкМинистр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков во время брифинга в Доме правительства РФ
Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков во время брифинга в Доме правительства РФ
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Президент России Владимир Путин сообщил, что глава Министерства науки и высшего образования Валерий Фальков переболел COVID-19.
На совещании по вопросам развития генетических технологий глава государства поинтересовался самочувствием министра. Фальков ответил, что выздоровел и уже приступил к работе.
Ранее стало известно, что от COVID-19 излечилась министр культуры Ольга Любимова.
Фальков и Любимова не единственные представители власти, подхватившие инфекцию. Так, 30 апреля о положительном тесте президенту сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.
На следующий день стало известно о заражении министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Владимира Якушева.
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Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил о своем диагнозе 12 мая. Он подчеркнул, что не встречался с главой государства лично более месяца.
Также положительные тесты на коронавирус сдали несколько депутатов Госдумы и сенаторов.
Всего с начала эпидемии в России COVID-19 обнаружили у 252 245 человек, 2305 пациентов умерли от заболевания, более 53 тысяч выздоровели.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаОльга ЛюбимоваМихаил МишустинГосдума РФДмитрий ПесковКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Валерий ФальковКоронавирусыЗдоровье - ОбществоОбщество
Популярные комментарии
Отремонтировали его, отдохнул хорошо, загоревший приехал. Это народ только проглатывает что они болеют, пилят бюджет дальше, последнее, все ровно все на вирус свалят
14 мая, 15:36
Андрей Васильевич
730800
Где ж они подхватывают этот вирус, если их обычный маршрут это "квартира-автомобиль-кабинет".
14 мая, 15:26
nnuxser
1700000
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