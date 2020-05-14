Министр образования Валерий Фальков переболел коронавирусом

МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Президент России Владимир Путин сообщил, что глава Министерства науки и высшего образования Валерий Фальков переболел COVID-19.
На совещании по вопросам развития генетических технологий глава государства поинтересовался самочувствием министра. Фальков ответил, что выздоровел и уже приступил к работе.
Ранее стало известно, что от COVID-19 излечилась министр культуры Ольга Любимова.
Фальков и Любимова не единственные представители власти, подхватившие инфекцию. Так, 30 апреля о положительном тесте президенту сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.
На следующий день стало известно о заражении министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Владимира Якушева.
12 мая, 17:53Известные россияне, заболевшие COVID-19
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил о своем диагнозе 12 мая. Он подчеркнул, что не встречался с главой государства лично более месяца.
Также положительные тесты на коронавирус сдали несколько депутатов Госдумы и сенаторов.
Всего с начала эпидемии в России COVID-19 обнаружили у 252 245 человек, 2305 пациентов умерли от заболевания, более 53 тысяч выздоровели.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.