Заболевший COVID-19 псковский губернатор рассказал о своем состоянии
С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 дек – РИА Новости. Губернатор Псковской области Михаил Ведерников, который заразился коронавирусом, рассказал, что у него уже неделю держатся высокая температура, кашель и головные боли на фоне двусторонней пневмонии.
"Коронавирус не обошел меня стороной, поэтому пока работаю дистанционно. В целом состояние удовлетворительное, но болезнь крайне неприятная – двусторонняя пневмония, сильные приступы кашля, высокая температура, головные боли. Все это не проходит уже в течение недели. Удовольствие сомнительное, поэтому я очень прошу вас – берегите себя и свое здоровье", - сказал Ведерников в еженедельном видеообращении к жителям региона, опубликованном в его Instagram.
"Первые признаки недомогания я почувствовал во время рабочей поездки в Москве, поэтому изолироваться вынужден был здесь, тут же сдавал тест и вызывал врача", - уточнил губернатор Псковской области.
Он отметил, что на фоне пандемии огромная нагрузка на систему здравоохранения ощущается везде. "Врачи работают на износ, и сроки обработки тестов, прихода врача не всегда выдерживаются. Считаю, что к этому нужно относиться с пониманием. Конечно, я не говорю о грубых нарушениях, с которыми нужно разбираться отдельно", - добавил Ведерников.
Псковский губернатор выразил надежду на то, что он быстро справится с заболеванием и вернется к полноценному графику работы.
В пятницу Ведерников сказал, что получил положительный тест на коронавирус на фоне двусторонней пневмонии и постоянной высокой температуры.
Согласно данным оперштаба региона, к воскресенью в Псковской области подтверждено 19 223 случаев коронавируса. Выздоровели 9648 человек, скончались - 93.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.