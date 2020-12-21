https://ria.ru/20201221/koronavirus-1590163604.html

Заболевший COVID-19 псковский губернатор рассказал о своем состоянии

Заболевший COVID-19 псковский губернатор рассказал о своем состоянии

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников, который заразился коронавирусом, рассказал, что у него уже неделю держатся высокая температура, кашель и... РИА Новости, 21.12.2020

2020-12-21T09:33

2020-12-21T09:33

2020-12-21T09:33

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

михаил ведерников

москва

псковская область

общество

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 дек – РИА Новости. Губернатор Псковской области Михаил Ведерников, который заразился коронавирусом, рассказал, что у него уже неделю держатся высокая температура, кашель и головные боли на фоне двусторонней пневмонии."Коронавирус не обошел меня стороной, поэтому пока работаю дистанционно. В целом состояние удовлетворительное, но болезнь крайне неприятная – двусторонняя пневмония, сильные приступы кашля, высокая температура, головные боли. Все это не проходит уже в течение недели. Удовольствие сомнительное, поэтому я очень прошу вас – берегите себя и свое здоровье", - сказал Ведерников в еженедельном видеообращении к жителям региона, опубликованном в его Instagram."Первые признаки недомогания я почувствовал во время рабочей поездки в Москве, поэтому изолироваться вынужден был здесь, тут же сдавал тест и вызывал врача", - уточнил губернатор Псковской области.Он отметил, что на фоне пандемии огромная нагрузка на систему здравоохранения ощущается везде. "Врачи работают на износ, и сроки обработки тестов, прихода врача не всегда выдерживаются. Считаю, что к этому нужно относиться с пониманием. Конечно, я не говорю о грубых нарушениях, с которыми нужно разбираться отдельно", - добавил Ведерников.Псковский губернатор выразил надежду на то, что он быстро справится с заболеванием и вернется к полноценному графику работы.В пятницу Ведерников сказал, что получил положительный тест на коронавирус на фоне двусторонней пневмонии и постоянной высокой температуры.Согласно данным оперштаба региона, к воскресенью в Псковской области подтверждено 19 223 случаев коронавируса. Выздоровели 9648 человек, скончались - 93. Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201221/myasnikov-1590162899.html

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