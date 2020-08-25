https://ria.ru/20200825/koronavirus-1576278923.html

В Минздраве назвали причину повторного заболевания COVID-19

Повторное заражение коронавирусом возможно из-за индивидуальных особенностей иммунной системы, такие случаи крайне редки, заявил РИА Новости главный специалист... РИА Новости, 25.08.2020

2020-08-25T12:39

2020-08-25T12:39

2020-08-25T14:34

распространение нового коронавируса

владимир чуланов

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

здоровье - общество

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<strong>МОСКВА, 25 авг - РИА Новости.</strong> Повторное заражение коронавирусом возможно из-за индивидуальных особенностей иммунной системы, такие случаи крайне редки, заявил РИА Новости главный специалист Минздрава России по инфекционным болезням <a href="http://ria.ru/person_vladimir-chulanov/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Чуланов</a>.Ранее глава Тувы Шолбан Кара-оол сообщил в видеообращении в соцсети "ВКонтакте", что во второй раз с начала пандемии попал в больницу с диагнозом COVID-19. В первый раз Кара-оол был госпитализирован 25 мая в Республиканскую инфекционную больницу с подтвержденным диагнозом новой коронавирусной инфекции. В начале июня он был выписан."Случаи повторного заражения новой коронавирусной инфекцией крайне редки. Повторное заражение COVID-19 возможно ввиду индивидуальных особенностей иммунной системы человека. Например, при ослабленном иммунитете возможна недостаточная выработка антител у переболевшего человека", - сказал Чуланов.<em>Последние данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a></em>

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россия

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир чуланов, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество