Депутат Оксана Пушкина сообщила, что ее выписали из больницы

В РАН оценили результаты тестирования россиян на антитела к коронавирусу

В РАН оценили результаты тестирования россиян на антитела к коронавирусу

Она рассказала РИА Новости, что в течение двух недель будет оставаться на самоизоляции, в следующую среду пройдет третий, "финальный" тест на коронавирус.