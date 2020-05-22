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Распространение нового коронавируса
2020-05-22T21:57
https://ria.ru/20200522/1571865286.html
Депутат Оксана Пушкина сообщила, что ее выписали из больницы
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/0d/1571391263_0:7:2837:1603_1036x0_80_0_0_f4767f91d4c31bb2026afcfccf17fb7a.jpg
РИА Новости

Депутат Оксана Пушкина сообщила, что ее выписали из больницы

20:42 22.05.2020 (обновлено: 21:57 22.05.2020)
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкОксана Пушкина
Оксана Пушкина
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Депутат Госдумы Оксана Пушкина, переболевшая коронавирусом, сообщила, что ее выписали из больницы.
"Одиннадцатый день. Прощай, коварная болячка! С отрицательными тестами на #covid_19 и антителами мчусь к любимым, родным, близким и друзьям! Спасибо всем добрым людям за поддержку! Врачам и медработникам - за профессионализм и героизм! На связи! Жизнь продолжается", - написала Пушкина в Instagram.
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Она рассказала РИА Новости, что в течение двух недель будет оставаться на самоизоляции, в следующую среду пройдет третий, "финальный" тест на коронавирус.
"Разберу почту от избирателей. Подготовлю запросы в соответствующие министерства. А завтра, 23 мая, в 16.00 состоится онлайн-трансляция концерта в поддержку волонтеров акции #МыВместе. Буду участвовать. Покой мне только снится!", - заключила Пушкина.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Медик карантинного центра в Коммунарке
12 мая, 17:53
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1401126
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Оксана ПушкинаКоронавирусыЗдоровье - ОбществоГосдума РФОбщество
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