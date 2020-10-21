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Губернатор ХМАО выздоровела после COVID-19
Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова выздоровела после коронавирусной инфекции, сообщили журналистам в региональном департаменте... РИА Новости, 21.10.2020
2020-10-21T17:02
2020-10-21T17:02
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
ханты-мансийский автономный округ
коронавирусы
здоровье - общество
совет федерации рф
наталья комарова
общество
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<strong>ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 21 окт - РИА Новости.</strong> Губернатор <a href="http://ria.ru/location_KHMAO/" target="_blank" data-auto="true">Ханты-Мансийского автономного округа</a> <a href="http://ria.ru/person_Natalja_Komarova/" target="_blank" data-auto="true">Наталья Комарова</a> выздоровела после коронавирусной инфекции, сообщили журналистам в региональном департаменте общественных и внешних связей.Комарова 8 октября на своей странице в Instagram сообщила, что сданный ей тест на коронавирус показал положительный результат. Она подчеркивала, что чувствует себя нормально, однако вынуждена перейти на "удаленку"."Сегодня и завтра губернатор Югры Наталья Комарова находится в официальном отпуске. Глава региона уже не на самоизоляции - два теста показали отрицательный результат", - сказал представитель департамента.По его словам, в четверг, несмотря на отпуск, Комарова примет участие в заседании совета по развитию социальных инноваций при <a href="http://ria.ru/organization_Sovet_Federacii_RF/" target="_blank" data-auto="true">Совете Федерации</a> "Креативные индустрии. Современные тренды развития регионов".В среду губернатору Югры исполнилось 65 лет. "День рождения Наталья Комарова проведет в кругу семьи", - уточнили в департаменте.Комарова руководит Югрой с 2010 года, в сентябре 2020-го ее переизбрали на эту должность депутаты думы ХМАО. На данный момент она является единственной женщиной, возглавляющей российский регион.<em>Последние данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
https://rsport.ria.ru/20201020/koronavirus-1580567120.html
ханты-мансийский автономный округ
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Новости
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, ханты-мансийский автономный округ, коронавирусы, здоровье - общество, совет федерации рф, наталья комарова, общество

Губернатор ХМАО выздоровела после COVID-19

17:02 21.10.2020
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкГубернатор Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Наталья Комарова на Петербургском международном экономическом форуме-2019
Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Наталья Комарова на Петербургском международном экономическом форуме-2019 - РИА Новости, 1920, 21.10.2020
© РИА Новости / Илья Питалев
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ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 21 окт - РИА Новости. Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова выздоровела после коронавирусной инфекции, сообщили журналистам в региональном департаменте общественных и внешних связей.
Комарова 8 октября на своей странице в Instagram сообщила, что сданный ей тест на коронавирус показал положительный результат. Она подчеркивала, что чувствует себя нормально, однако вынуждена перейти на "удаленку".
"Сегодня и завтра губернатор Югры Наталья Комарова находится в официальном отпуске. Глава региона уже не на самоизоляции - два теста показали отрицательный результат", - сказал представитель департамента.
По его словам, в четверг, несмотря на отпуск, Комарова примет участие в заседании совета по развитию социальных инноваций при Совете Федерации "Креативные индустрии. Современные тренды развития регионов".
Болгарский перец - РИА Новости, 1920, 20.10.2020
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Названы защищающие от коронавируса продукты
В среду губернатору Югры исполнилось 65 лет. "День рождения Наталья Комарова проведет в кругу семьи", - уточнили в департаменте.
Комарова руководит Югрой с 2010 года, в сентябре 2020-го ее переизбрали на эту должность депутаты думы ХМАО. На данный момент она является единственной женщиной, возглавляющей российский регион.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Ханты-Мансийский автономный округКоронавирусыЗдоровье - ОбществоСовет Федерации РФНаталья КомароваОбщество
 
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