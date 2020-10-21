https://ria.ru/20201021/koronavirus-1580862213.html
Губернатор ХМАО выздоровела после COVID-19
Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова выздоровела после коронавирусной инфекции, сообщили журналистам в региональном департаменте... РИА Новости, 21.10.2020
2020-10-21T17:02
2020-10-21T17:02
2020-10-21T17:02
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
ханты-мансийский автономный округ
коронавирусы
здоровье - общество
совет федерации рф
наталья комарова
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/155532/56/1555325689_0:253:3138:2018_1400x0_80_0_0_13bb845f2ec9da0e8eae5603d2b26c3b.jpg
<strong>ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 21 окт - РИА Новости.</strong> Губернатор <a href="http://ria.ru/location_KHMAO/" target="_blank" data-auto="true">Ханты-Мансийского автономного округа</a> <a href="http://ria.ru/person_Natalja_Komarova/" target="_blank" data-auto="true">Наталья Комарова</a> выздоровела после коронавирусной инфекции, сообщили журналистам в региональном департаменте общественных и внешних связей.Комарова 8 октября на своей странице в Instagram сообщила, что сданный ей тест на коронавирус показал положительный результат. Она подчеркивала, что чувствует себя нормально, однако вынуждена перейти на "удаленку"."Сегодня и завтра губернатор Югры Наталья Комарова находится в официальном отпуске. Глава региона уже не на самоизоляции - два теста показали отрицательный результат", - сказал представитель департамента.По его словам, в четверг, несмотря на отпуск, Комарова примет участие в заседании совета по развитию социальных инноваций при <a href="http://ria.ru/organization_Sovet_Federacii_RF/" target="_blank" data-auto="true">Совете Федерации</a> "Креативные индустрии. Современные тренды развития регионов".В среду губернатору Югры исполнилось 65 лет. "День рождения Наталья Комарова проведет в кругу семьи", - уточнили в департаменте.Комарова руководит Югрой с 2010 года, в сентябре 2020-го ее переизбрали на эту должность депутаты думы ХМАО. На данный момент она является единственной женщиной, возглавляющей российский регион.<em>Последние данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
https://rsport.ria.ru/20201020/koronavirus-1580567120.html
ханты-мансийский автономный округ
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/155532/56/1555325689_343:0:3074:2048_1400x0_80_0_0_370fc2291d2faaae265b2eb8430c0ff7.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, ханты-мансийский автономный округ, коронавирусы, здоровье - общество, совет федерации рф, наталья комарова, общество