https://ria.ru/20201021/koronavirus-1580862213.html

Губернатор ХМАО выздоровела после COVID-19

Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова выздоровела после коронавирусной инфекции, сообщили журналистам в региональном департаменте... РИА Новости, 21.10.2020

2020-10-21T17:02

2020-10-21T17:02

2020-10-21T17:02

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

ханты-мансийский автономный округ

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здоровье - общество

совет федерации рф

наталья комарова

общество

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<strong>ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 21 окт - РИА Новости.</strong> Губернатор <a href="http://ria.ru/location_KHMAO/" target="_blank" data-auto="true">Ханты-Мансийского автономного округа</a> <a href="http://ria.ru/person_Natalja_Komarova/" target="_blank" data-auto="true">Наталья Комарова</a> выздоровела после коронавирусной инфекции, сообщили журналистам в региональном департаменте общественных и внешних связей.Комарова 8 октября на своей странице в Instagram сообщила, что сданный ей тест на коронавирус показал положительный результат. Она подчеркивала, что чувствует себя нормально, однако вынуждена перейти на "удаленку"."Сегодня и завтра губернатор Югры Наталья Комарова находится в официальном отпуске. Глава региона уже не на самоизоляции - два теста показали отрицательный результат", - сказал представитель департамента.По его словам, в четверг, несмотря на отпуск, Комарова примет участие в заседании совета по развитию социальных инноваций при <a href="http://ria.ru/organization_Sovet_Federacii_RF/" target="_blank" data-auto="true">Совете Федерации</a> "Креативные индустрии. Современные тренды развития регионов".В среду губернатору Югры исполнилось 65 лет. "День рождения Наталья Комарова проведет в кругу семьи", - уточнили в департаменте.Комарова руководит Югрой с 2010 года, в сентябре 2020-го ее переизбрали на эту должность депутаты думы ХМАО. На данный момент она является единственной женщиной, возглавляющей российский регион.<em>Последние данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

https://rsport.ria.ru/20201020/koronavirus-1580567120.html

ханты-мансийский автономный округ

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, ханты-мансийский автономный округ, коронавирусы, здоровье - общество, совет федерации рф, наталья комарова, общество