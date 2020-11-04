https://ria.ru/20201104/koronavirus-1583018039.html

Глава Кузбасса вылечился от COVID-19

Глава Кузбасса вылечился от COVID-19

Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев выздоровел от коронавируса и вернулся к очному режиму работы, сообщили РИА Новости в администрации правительства... РИА Новости, 04.11.2020

2020-11-04T14:01

2020-11-04T14:01

2020-11-04T14:01

распространение нового коронавируса

сергей цивилев

здоровье - общество

кемеровская область

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КЕМЕРОВО, 4 ноя - РИА Новости. Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев выздоровел от коронавируса и вернулся к очному режиму работы, сообщили РИА Новости в администрации правительства региона.Сообщалось, что 21 октября Цивилев сообщил, что заболел и имеет характерные для коронавируса симптомы, при этом у его супруги тест на COVID-19 оказался положительным. Сам губернатор рассказал, что внешние проявления у него с супругой одинаковые: есть температура и легкий кашель, поэтому они решили уйти на самоизоляцию и проходят лечение в домашних условиях. Он также сообщил, что правительство области продолжает работать в круглосуточном режиме, а он руководит этой работой в дистанционном формате, при помощи видеоконференций. 26 октября заболевание коронавирусом у губернатора Кузбасса подтвердилось положительным результатом теста.По данным на среду, всего в Кемеровской области выявлено 16 216 случаев заражения коронавирусом, 252 человека скончались. Под медицинским наблюдением находятся 5610 человек.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф

https://ria.ru/20201027/kovarstvo-1581832069.html

кемеровская область

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей цивилев, здоровье - общество, кемеровская область