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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201104/koronavirus-1583018039.html
Глава Кузбасса вылечился от COVID-19
Глава Кузбасса вылечился от COVID-19
Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев выздоровел от коронавируса и вернулся к очному режиму работы, сообщили РИА Новости в администрации правительства... РИА Новости, 04.11.2020
2020-11-04T14:01
2020-11-04T14:01
распространение нового коронавируса
сергей цивилев
здоровье - общество
кемеровская область
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КЕМЕРОВО, 4 ноя - РИА Новости. Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев выздоровел от коронавируса и вернулся к очному режиму работы, сообщили РИА Новости в администрации правительства региона.Сообщалось, что 21 октября Цивилев сообщил, что заболел и имеет характерные для коронавируса симптомы, при этом у его супруги тест на COVID-19 оказался положительным. Сам губернатор рассказал, что внешние проявления у него с супругой одинаковые: есть температура и легкий кашель, поэтому они решили уйти на самоизоляцию и проходят лечение в домашних условиях. Он также сообщил, что правительство области продолжает работать в круглосуточном режиме, а он руководит этой работой в дистанционном формате, при помощи видеоконференций. 26 октября заболевание коронавирусом у губернатора Кузбасса подтвердилось положительным результатом теста.По данным на среду, всего в Кемеровской области выявлено 16 216 случаев заражения коронавирусом, 252 человека скончались. Под медицинским наблюдением находятся 5610 человек.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
https://ria.ru/20201027/kovarstvo-1581832069.html
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сергей цивилев, здоровье - общество, кемеровская область

Глава Кузбасса вылечился от COVID-19

14:01 04.11.2020
 
© Фото : предоставлено администрацией Кемеровской областиГубернатор Кемеровской области Сергей Цивилев
Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев - РИА Новости, 1920, 04.11.2020
© Фото : предоставлено администрацией Кемеровской области
Читать ria.ru в
КЕМЕРОВО, 4 ноя - РИА Новости. Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев выздоровел от коронавируса и вернулся к очному режиму работы, сообщили РИА Новости в администрации правительства региона.
Сообщалось, что 21 октября Цивилев сообщил, что заболел и имеет характерные для коронавируса симптомы, при этом у его супруги тест на COVID-19 оказался положительным. Сам губернатор рассказал, что внешние проявления у него с супругой одинаковые: есть температура и легкий кашель, поэтому они решили уйти на самоизоляцию и проходят лечение в домашних условиях. Он также сообщил, что правительство области продолжает работать в круглосуточном режиме, а он руководит этой работой в дистанционном формате, при помощи видеоконференций. 26 октября заболевание коронавирусом у губернатора Кузбасса подтвердилось положительным результатом теста.
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"С сегодняшнего дня (Цивилев - ред.) перешел с дистанционного на очный формат работы. Получил два отрицательных теста и вышел на работу", - рассказала собеседница агентства.
По данным на среду, всего в Кемеровской области выявлено 16 216 случаев заражения коронавирусом, 252 человека скончались. Под медицинским наблюдением находятся 5610 человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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Распространение нового коронавирусаСергей ЦивилевЗдоровье - ОбществоКемеровская область
 
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