Песков выписался из больницы после лечения от коронавируса

МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в понедельник выписался из больницы, где лечился от коронавируса.
Песков попал в медучреждение в первой половине мая.
"Это правда", — сказал РИА Новости Песков, отвечая на вопрос, выписали ли его из больницы.
Он отметил, что пока будет работать из дома.
О положительном тесте на коронавирус пресс-секретарь президента сообщил РИА Новости 12 мая. Он рассказал, что находится в больнице под наблюдением медиков.
Позже в интервью изданию "Коммерсант" Песков отметил, что первые симптомы болезни появились у него, когда он был на самоизоляции после того, как заболел один из его коллег. После двух-трех дней дома Песков сделал компьютерную томографию, которая выявила двустороннюю пневмонию. Вместе с супругой Татьяной Навкой, которая также заболела коронавирусом, он был госпитализирован. Навку врачи выписали на прошлой неделе.
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