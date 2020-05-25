Песков выписался из больницы после лечения от коронавируса

Позже в интервью изданию "Коммерсант" Песков отметил, что первые симптомы болезни появились у него, когда он был на самоизоляции после того, как заболел один из его коллег. После двух-трех дней дома Песков сделал компьютерную томографию, которая выявила двустороннюю пневмонию. Вместе с супругой Татьяной Навкой, которая также заболела коронавирусом, он был госпитализирован. Навку врачи выписали на прошлой неделе.