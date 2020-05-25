Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-25T18:50
https://ria.ru/20200525/1571969045.html
Песков выписался из больницы после лечения от коронавируса
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/05/1568200107_0:0:2960:1664_1036x0_80_0_0_74c9f98ec0309ca83002585445074449.jpg
РИА Новости

Песков выписался из больницы после лечения от коронавируса

17:38 25.05.2020 (обновлено: 18:50 25.05.2020)
12963
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в понедельник выписался из больницы, где лечился от коронавируса.
Песков попал в медучреждение в первой половине мая.
"Это правда", — сказал РИА Новости Песков, отвечая на вопрос, выписали ли его из больницы.
Он отметил, что пока будет работать из дома.
О положительном тесте на коронавирус пресс-секретарь президента сообщил РИА Новости 12 мая. Он рассказал, что находится в больнице под наблюдением медиков.
Позже в интервью изданию "Коммерсант" Песков отметил, что первые симптомы болезни появились у него, когда он был на самоизоляции после того, как заболел один из его коллег. После двух-трех дней дома Песков сделал компьютерную томографию, которая выявила двустороннюю пневмонию. Вместе с супругой Татьяной Навкой, которая также заболела коронавирусом, он был госпитализирован. Навку врачи выписали на прошлой неделе.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Как остановить коронавирус
21 марта, 07:57Распространение нового коронавируса
Так победим: как остановить коронавирус
133264104184
Обсудить 13
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Дмитрий Песков
Популярные комментарии
Клоун
25 мая, 18:18
Rom WWW
63100319
А кто это?
25 мая, 18:46
Никадим Цацкин
30400017
Рекомендуем
Сотрудница Московского метрополитена проверяет документы у пассажира в поезде Московских центральных диаметров
Попова рассказала, что масочный режим продлится еще месяц-два
Прохожие у Триумфальной арки в Париже
ВОЗ предупредила о втором пике коронавируса
Санаторий РЖД Мыс Видный в Сочи
В России с 1 июня начнут снимать с туризма ограничения
Мэр Москвы Сергей Собянин
Власти Москвы планируют смягчить ограничения по коронавирусу
Спасатели обнаружили тело пропавшей в Мурманской области девочки. Кадры СК
В Мурманской области нашли тело пропавшей девочки
Штурмовики Су-25. Флаг России
Немецкий писатель призвал обращаться к России на "Вы"
Железнодорожные цистерны для нефтепродуктов
Правительство ввело временный запрет на ввоз в Россию топлива
Употребление алкоголя
Ученые выяснили, кому генетически противопоказан алкоголь
Больное сердце
Названы три симптома сердечного приступа
Внутреннее строение человека
Названы самые опасные для печени продукты
Красная площадь в Москве
На Украине создали игру с парадом Гитлера на Красной площади
Флаг Швеции в Стокгольме
Bloomberg: Швеция столкнулась с кризисом, несмотря на отказ от карантина
Главв Роспотребнадзора Анна Попова
Вернувшиеся в Россию будут изолироваться за свой счет, заявила Попова
Хирург Ступинской областной клинической больницы Алексей Мартынов
В Подмосковье умер 34-летний хирург, лечивший пациентов с коронавирусом
Трубы ТЭЦ
В России зафиксирован пятилетний рекорд по уровню загрязнения воздуха
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:24В Бразилии за сутки более 800 человек умерли от коронавируса
03:22Исследование: менее 80% российских автолюбителей покупают ОСАГО
03:21В Подмосковье сократилось число совершенных иностранцами преступлений
03:20Эксперт назвал лучшие бюджетные смартфоны
03:18Аудитор СП предложил распространить господдержку на весь МСБ
03:15В Госдуме предложили перенести очные выпускные вечера
03:13Исследование: более четверти россиян надеется на увеличение зарплаты
03:11В Christie`s рассказали, как будут продавать Фаберже в онлайн-формате
03:07Федерация практической стрельбы испытает новый пистолет "Аспид"
03:06Минкультуры попросит дополнительные средства для поддержки частных цирков
03:03Источник рассказал об испытаниях первого носителя "Посейдонов"
02:49Постпред России: в США почти помешались на "вмешательстве в выборы"
02:37В Китае обнаружили древний кувшин с неизвестной жидкостью
02:31В России за сутки потушили 58 лесных пожаров
02:24Автоэксперт объяснил, почему опасна вода в омывателе стекол
02:19Эксперт рассказал, какие из функций смартфонов бесполезны
02:16Пассажирам метро в Лиме стали проводить быстрые тесты на COVID-19
02:13На Сахалине возобновили работу предприятия общепита
02:11Диетолог раскрыла опасность быстрого похудения
01:41Въезд в США посещавших Бразилию иностранцев прекратят со среды
Лента новостейМолния