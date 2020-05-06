Депутата Госдумы Калашникова выписали из больницы

"Я отправлен на карантин на 14 дней. Есть осложнения разные, нужно долечиваться, но уже лучше, уже гораздо веселее. Воздухом дышу. Благодарю всех, кто меня поддерживал, это сотни людей", - сказал Калашников РИА Новости, отметив, что сейчас находится дома.