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Распространение нового коронавируса
2020-05-06T11:21
https://ria.ru/20200506/1571015785.html
Депутата Госдумы Калашникова выписали из больницы
https://cdn22.img.ria.ru/images/7e4/1/1e/1564045018_0:143:2048:1295_1036x0_80_0_0_3f424e6212db70404c5e4ed6a57d0dcc.jpg
РИА Новости

Депутата Госдумы Калашникова выписали из больницы

11:19 06.05.2020 (обновлено: 11:21 06.05.2020)
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© РИА Новости / Доминик Бутен / Перейти в фотобанкПредседатель комитета Государственной Думы РФ по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников
Председатель комитета Государственной Думы РФ по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников
© РИА Новости / Доминик Бутен
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Председатель комитета Государственной Думы РФ по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников . Архивное фото
МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Глава комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников, у которого ранее был диагностирован коронавирус, рассказал РИА Новости, что его выписали из больницы, он чувствует себя лучше.
"Я отправлен на карантин на 14 дней. Есть осложнения разные, нужно долечиваться, но уже лучше, уже гораздо веселее. Воздухом дышу. Благодарю всех, кто меня поддерживал, это сотни людей", - сказал Калашников РИА Новости, отметив, что сейчас находится дома.
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