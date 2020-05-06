Депутата Госдумы Калашникова выписали из больницы

МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Глава комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников, у которого ранее был диагностирован коронавирус, рассказал РИА Новости, что его выписали из больницы, он чувствует себя лучше.
"Я отправлен на карантин на 14 дней. Есть осложнения разные, нужно долечиваться, но уже лучше, уже гораздо веселее. Воздухом дышу. Благодарю всех, кто меня поддерживал, это сотни людей", - сказал Калашников РИА Новости, отметив, что сейчас находится дома.
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Калашников, а также его коллега по фракции КПРФ Дмитрий Новиков, были госпитализированы с COVID-19 в конце апреля.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.