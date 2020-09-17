https://ria.ru/20200917/makhonin-1577403958.html

Губернатор Пермского края заразился коронавирусом

Глава Пермского края Дмитрий Махонин госпитализирован с коронавирусом, болезнь у главы региона протекает в легкой форме, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 17.09.2020

2020-09-17T18:13

2020-09-17T18:13

2020-09-17T18:13

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

пермский край

общество

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<strong>ПЕРМЬ, 17 сен - РИА Новости.</strong> Глава Пермского края <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Makhonin/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Махонин</a> госпитализирован с коронавирусом, болезнь у главы региона протекает в легкой форме, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации губернатора."При появлении лёгких симптомов недомогания у Дмитрия Махонина был взят мазок, определили иммуноглобулин. Сделали КТ. Через 24 часа получили ответ из референс-лаборатории Роспотребнадзора, который подтвердил наличие коронавирусной инфекции. Дмитрий Николаевич сразу после первого теста был госпитализирован с целью обеспечения изоляции и безопасности окружающих", - рассказали в пресс-службе.Уточняется, что болезнь у Махонина проходит в лёгкой форме, ему проводят стандартное лечение.Ранее пресс-секретарь губернатора заявил РИА Новости, что инаугурация Махонина, назначенная на 21 сентября, пока не перенесена, его график будет перестраиваться, если этого потребует состояние здоровья руководителя региона.По данным краевого минздрава, за время эпидемии в <a href="http://ria.ru/location_Permskijj_krajj/" target="_blank" data-auto="true">Пермском крае</a> зарегистрированы 8877 случаев заражения COVID-19, в том числе 67 - за последние сутки, выздоровели 6155 пациентов, 388 скончались, на карантине остаются более 2,6 тысячи человек. <em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

https://ria.ru/20200515/1571520997.html

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пермский край

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, пермский край, общество