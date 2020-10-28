https://ria.ru/20201028/koronavirus-1581837470.html

Общефедеральные меры борьбы с новым коронавирусом COVID-19 в России

Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части... РИА Новости, 28.10.2020

2020-10-28T00:25

2020-10-28T00:25

2020-10-28T00:25

коронавирус covid-19

справки

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Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о <a href="https://ria.ru/20200410/1569833573.html" target="_blank">вспышке неизвестной пневмонии</a> в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). При этом первые заболевшие так или иначе были связаны с местным <a href="https://ria.ru/20200121/1563677410.html" target="_blank">рынком морепродуктов</a>. В начале января 2020 года в Китае было официально объявлено, что причиной вспышки вирусной пневмонии неизвестного происхождения стал новый вид коронавируса, относящегося к семейству вирусов, которые преимущественно поражают животных, но в некоторых случаях <a href="https://ria.ru/20200306/1568224417.html" target="_blank">могут передаваться людям</a>.Коронавирус нового типа COVID-19 – <a href="https://mosgorzdrav.ru/coronavirus-covid-19" target="_blank">респираторный вирус, передается двумя способами</a>: воздушно-капельным путем – в результате вдыхания капель, выделяемых из дыхательных путей больного при кашле и чихании; контактным путем – через прикосновение больного, а затем здорового человека к любой поверхности: дверной ручке, столешнице, поручню и т.д. В этом случае заражение происходит при касании рта, носа или глаз грязными руками. Новая коронавирусная инфекция очень быстро <a href="https://ria.ru/20200113/1563357804.html" target="_blank">начала распространяться</a> по всему миру. Уже в первой половине января 2020 года стало известно, что она вышла за пределы Китая, случаи заболевания фиксировались в других странах. 11 марта 2020 года глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что распространение нового коронавируса носит характер <a href="https://ria.ru/20200311/1568455428.html" target="_blank">пандемии</a>, что означает необычайно сильную эпидемию, характеризующуюся распространением инфекционного заболевания на всей территории страны, территорию сопредельных государств, а иногда и многих стран мира. Пандемия COVID-19 распространилась практически во все страны мира. По данным Всемирной организации здравоохранения на конец октября во всем мире число инфицированных приближается к 43 миллионам, <a href="https://ria.ru/20201027/koronavirus-1581709986.html" target="_blank">1,15 миллиона человек умерли</a>. <a href="https://ria.ru/20200131/1564128464.html" target="_blank">В Россию</a> коронавирус пришел 31 января. В России, по состоянию на 27 октября, общее число инфицированных достигло <a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">1547 774 человека</a>. За все время <a href="https://ria.ru/20201027/koronavirus-1581709986.html" target="_blank">с начала пандемии</a> скончались 26 589 человек, вылечились – 1 158 940 человек.Российские власти с января 2020 года начали предпринимать меры для борьбы с распространением коронавирусной инфекции. Начиная с 12 мая осуществлялось постепенное снятие ограничений. Главы субъектов РФ <a href="http://government.ru/support_measures/measure/85/" target="_blank">могут продлевать</a> действие ограничительных мер в соответствии с эпидемиологической ситуацией в регионе.Создание оперативных штабов и советов27 января 2020 года председатель правительства РФ Михаил Мишустин <a href="http://government.ru/news/38865/" target="_blank">провел совещание</a> по вопросам профилактики и контроля за распространением коронавирусной инфекции, в ходе которого поручил организовать оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции на территории России. Штаб возглавила заместитель председателя правительства Татьяна Голикова. Также в него вошли главы Минтранса, Минздрава, Роспотребнадзора, МЧС, МВД и Минпромторга. Мишустин поручил регулярно готовить для президента <a href="https://ria.ru/20200127/1563941394.html" target="_blank">доклады</a> о результатах мониторинга ситуации.С 27 января в России начали применять <a href="https://ria.ru/20200127/1563914439.html" target="_blank">тест-системы</a> для выявления коронавируса.<br>2 февраля коронавирусная инфекция <a href="http://government.ru/docs/38904/" target="_blank">2019-nCoV</a> внесена в перечень заболеваний, представляющих опасность для окружающих.14 марта Михаил Мишустин создал и возглавил <a href="http://government.ru/news/39151/" target="_blank">Координационный совет</a> по борьбе с коронавирусом, который должен в ежедневном режиме вырабатывать решения и координировать действия по ограничению распространения коронавирусной инфекции.18 марта в целях предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции Михаил Мишустин поручил федеральным органам исполнительной власти создать <a href="http://government.ru/orders/selection/401/39206/" target="_blank">ведомственные оперативные штабы</a>.Ограничение полетов и пересечения границ РФ30 января в целях предупреждения проникновения на территорию России коронавирусной инфекции правительством РФ было принято решение о <a href="http://government.ru/docs/38879/" target="_blank">временном ограничении движения</a> через пункты пропуска на отдельных участках государственной границы России с Китаем. 3 февраля был <a href="http://government.ru/docs/38912/" target="_blank">ограничен</a> въезд граждан иностранных государств с территории Китая в воздушных пунктах пропуска через государственную границу РФ. 28 февраля правительством РФ было принято решение о временном ограничении въезда иностранных граждан в воздушных пунктах пропуска через государственную границу РФ с территории <a href="http://government.ru/docs/39041/" target="_blank">Южной Кореи</a> и <a href="http://government.ru/docs/39043/" target="_blank">Ирана</a>.12 марта правительство временно приостановило пропуск через государственную границу иностранных граждан и лиц без гражданства, прибывающих с территории <a href="http://government.ru/docs/39140/" target="_blank">Италии</a>. 14 марта решением правительства был временно <a href="http://government.ru/docs/39157/" target="_blank">приостановлен пропуск иностранных граждан</a>, прибывающих через российско-польский и российско-норвежский сухопутные участки государственной границы для обучения и трудовой деятельности, а также в частных и туристических целях.16 марта правительство РФ приняло решение о временном ограничении въезда в Россию иностранных граждан, в том числе прибывающих <a href="http://government.ru/docs/39179/" target="_blank">с территории Белоруссии</a>, а также граждан Белоруссии.C 16 марта были введены временные ограничения на пассажирские воздушные перевозки <a href="https://ria.ru/20200313/1568581399.html" target="_blank">со странами Евросоюза</a>, Норвегией и Швейцарией.<a href="http://government.ru/orders/selection/401/39203/" target="_blank">18 марта</a> Михаил Мишустин поручил ввести временные ограничения на полеты в Великобританию, Соединенные Штаты Америки и Объединенные Арабские Эмираты. 27 марта Россия прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки (смены экипажа) на территории страны и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ.С 31 марта Россия сократила количество вывозных рейсов, а также установила ограничения на количество прибывающих пассажиров. После этого прилет россиян из иностранных государств в Москву осуществлялся <a href="https://ria.ru/20200510/1571238627.html" target="_blank">только через аэропорт Шереметьево</a>, не более 500 человек в сутки, либо в аэропорты других субъектов РФ – не более 200 человек в сутки. Росавиации было поручено принимать решение об осуществлении рейсов, связанных с вывозом иностранных граждан в иностранные государства. <a href="http://government.ru/orders/selection/401/39286/" target="_blank">Выдачу разрешений</a> на полеты других категорий рейсов осуществлять только по отдельным решениям правительства Российской Федерации. 30 марта с 00 часов 00 минут по московскому времени было временно ограничено движение через автомобильные, железнодорожные, пешеходные, речные и смешанные пункты пропуска через государственную границу Российской Федерации, а также через сухопутный участок российско-белорусской государственной границы. <a href="http://static.government.ru/media/files/uPySAqzA9AV39jD1h71za3OR9esIxlDj.pdf" target="_blank">Исключение</a> сделано для дипломатов и членов их семей, водителей автомобилей международного сообщения, экипажей воздушных, морских и речных судов, поездных и локомотивных бригад международного ж/д сообщения, транзитных авиапассажиров, граждан, проживающих в Донецкой и Луганской областях Украины. С 6 апреля из-за угрозы распространения коронавируса было прекращено железнодорожное сообщение с Калининградом. С 1 июля в расписание вернулись поезда из Москвы и Санкт-Петербурга, однако пользоваться ими могли только те, кто имеет постоянную регистрацию в Калининградской области. 31 июля распоряжением правительства это <a href="http://government.ru/news/40158/" target="_blank">ограничение было снято</a>. 8 июня правительство РФ смягчило порядок въезда и выезда из России. Россиянам разрешено выезжать за рубеж для учебы, работы, лечения и ухода за родственниками. Въезд иностранцам в страну был разрешен только для <a href="https://ria.ru/20200609/1572658221.html" target="_blank">ведения медицинской практики</a> и ухода за родственниками. 2 сентября постановлением правительства россияне, <a href="http://government.ru/news/40330/" target="_blank">чьи родственники живут за рубежом</a> и нуждаются в уходе, могут выезжать к ним без всяких ограничений. Те же ограничения были отменены и для иностранцев, чьи родственники проживают в России.25 июня распоряжением правительства разрешен въезд высококвалифицированным иностранным специалистам, имеющим <a href="http://government.ru/news/39929/" target="_blank">разрешение на работу в России</a>. 31 июля был разрешен безвизовый въезд в Россию иностранцев для краткосрочных командировок. <a href="http://government.ru/news/40158/" target="_blank">Постановление</a> касается обладателей дипломатических или служебных паспортов из стран, с которыми действуют соглашения о безвизовых поездках. С 1 августа Россия <a href="https://ria.ru/20200724/1574872251.html" target="_blank">возобновила международное авиасообщение</a> с Великобританией, Турцией и Танзанией. Самолеты отправляются за рубеж из Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону. Также вышло распоряжение правительства о возобновлении <a href="http://government.ru/news/40095/" target="_blank">выдачи виз</a> для въезда в Россию гражданам Великобритании, Турции и Танзании. С 15 августа было возобновлено международное авиасообщение со <a href="http://government.ru/news/40149/" target="_blank">Швейцарией</a>.Постановлением правительства от 2 сентября РФ возобновила международное авиасообщение с Египтом, ОАЭ и Мальдивами. Также было принято решение об <a href="http://government.ru/news/40329/" target="_blank">увеличении частоты</a> воздушного сообщения со Швейцарией. 1 августа Россия сняла ограничения на пересечение границы с <a href="http://government.ru/news/40148/" target="_blank">Абхазией</a>, <a href="http://static.government.ru/media/files/SBHiTFNn7xO8eMBA1BRsR8XJ1UBBpoEw.pdf" target="_blank">12 сентября</a> – с Южной Осетией. Кроме того, въезд в Россию и выезд из нее был разрешен членам экипажей морских и речных судов, находящихся в российских портах. Таким специалистам разрешено использовать для передвижения автомобильный, воздушный, железнодорожный и морской транспорт. Ограничения на пересечение российской границы больше не будут действовать для специалистов, которые участвуют в проведении контроля качества оборудования, выпускаемого российскими компаниями по контрактам, связанным со строительством атомных станций за рубежом. Также <a href="http://government.ru/news/40410/" target="_blank">свободное пересечение границы</a> разрешено тем, кто задействован в работах по сертификации новых воздушных судов и поддержании летной годности крылатых машин отечественного производства, эксплуатируемых российскими компаниями.С <a href="http://government.ru/news/40446/" target="_blank">21 сентября</a> Россия возобновила авиасообщение (один раз в неделю) с Белоруссией, Казахстаном и Киргизией, с 27 сентября – с Южной Кореей.<a href="https://ria.ru/20201014/aviasoobschenie-1579841728.html" target="_blank">14 октября</a> Михаил Мишустин подписал распоряжение о возобновлении на взаимной основе авиасообщения с Сербией, Кубой и Японией (с 1 ноября). Кроме того, принято решение увеличить количество рейсов в Швейцарию, Мальдивы, ОАЭ, Белоруссию. Карантин5 марта 2020 года мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ "О введении режима повышенной готовности". В соответствии с указом граждан, прибывающих из Китая, Южной Кореи, Италии, Ирана, Франции, Германии, Испании, а также других государств с неблагополучной ситуацией с распространением коронавируса, обязали соблюдать <a href="https://www.mos.ru/upload/documents/docs/12-YM.pdf" target="_blank">самоизоляцию на дому</a> на срок 14 дней со дня возвращения в Россию. В дальнейшем режим самоизоляции был распространен на граждан, <a href="https://www.sobyanin.ru/koronavirus-ogranichitelnye-mery-16-03-2020" target="_blank">прибывающих</a> из США, Великобритании, государств Европейского союза, Украины, Белоруссии и всех государств Европы, не входящих в ЕС, а также совместно проживающих с ними лиц. 19 марта эта мера была распространена <a href="https://radiosputnik.ria.ru/20200319/1568852718.html" target="_blank">на все регионы</a> России. C 15 июля Роспотребнадзор отменил двухнедельную изоляцию для прилетающих в Россию регулярными рейсами из стран, с которыми планируется возобновление воздушного авиасообщения. Чтобы избежать ограничений, <a href="https://ria.ru/20200716/1574466073.html" target="_blank">иностранцы</a> должны показать результаты отрицательного теста на COVID-19, сданного в последние трое суток, либо пройти исследование в первые 72 часа по прилету.Россияне, прибывающие из-за границы, должны до регистрации на рейс заполнить специальную форму на портале Госуслуг и в течение трех дней загрузить в нее результаты тестирования на коронавирус.Иностранный граждане и лица без гражданства, прибывающие в Россию для трудовой деятельности, должны 14 дней соблюдать <a href="http://78.rospotrebnadzor.ru/c/document_library/get_file?uuid=755bc19c-50bb-4928-b6e6-0c446fabcff0&groupId=935484" target="_blank">режим самоизоляции</a>.Перевод школьников и студентов на дистанционное обучение14 марта Министерство просвещения рекомендовало регионам перевести школьников на <a href="https://ria.ru/20200314/1568597741.html" target="_blank">дистанционное обучение</a> для профилактики коронавируса. Школы, детские сады и средние профессиональные учебные заведения перешли на новый режим работы <a href="https://ria.ru/20200326/1569197133.html" target="_blank">с 30 марта</a>. 30 апреля Минпросвещения направило в регионы рекомендации по <a href="https://rg.ru/2020/04/30/shkoly-zavershat-uchebnyj-god-s-15-maia-do-5-iiunia.html" target="_blank">срокам завершения 2019/20 учебного года</a>. Для 1-8 классов было рекомендовано завершить обучение до 15 мая / 16 мая, для 10 классов – до 29 мая / 30 мая, для 9 и 11 классов – до 5 июня. Для <a href="https://ria.ru/20200513/1571374977.html" target="_blank">девятиклассников</a> были отменены обязательные экзамены по русскому языку и математике, итоговые оценки были выставлены на основании годовых. Все школьники получили аттестаты <a href="https://ria.ru/20200611/1572785391.html" target="_blank">без сдачи экзаменов</a>.Для школьников, поступающих в вузы, 17 июня Министерство просвещения и Рособрнадзор утвердили<a href="https://ria.ru/20200617/1573071914.html" target="_blank"> расписание</a> единого государственного экзамена (ЕГЭ), который в этом году проходил с 3 по 23 июля, с резервными датами 24 и 25 июля. Во вторую волну экзамены можно было сдать с 3 по 7 августа с резервным сроком для тех, у кого совпали даты проведения двух экзаменов, – 8 августа. <a href="https://sn.ria.ru/20200617/1573051904.html" target="_blank">Для проведения ЕГЭ</a> были вызваны из отпуска почти 300 тысяч учителей, их отпускные дни были разделены на две части.<a href="https://rg.ru/2020/03/15/minobrnauki-rekomendovalo-vuzam-organizovat-distancionnoe-obuchenie.html" target="_blank">Российским вузам</a> с 16 марта 2020 года приказом Минобранауки было рекомендовано "организовать обучение студентов вне места нахождения вузов, в том числе обеспечить освоение ими образовательных программ с применением дистанционных технологий". В середине апреля стало известно, что большинство российских вузов приняли решение провести летнюю <a href="https://russian.rt.com/russia/news/738052-vuzy-sessiya-onlain" target="_blank">сессию в дистанционном формате</a>. 26 мая правительство утвердило условия <a href="http://government.ru/news/39760/" target="_blank">удаленного формата защиты диссертаций</a> во время коронавируса.1 сентября 2020 года в школах России начался учебный год в очном режиме с соблюдением рекомендаций Роспотребнадзора для каждого региона. <a href="https://ria.ru/20200729/1575106007.html" target="_blank">Во всех школах</a> была проведена дезинфекция, организована термометрия, налажено обеспечение антисептическими средствами и предоставлена возможность воспользоваться средствами индивидуальной защиты. Однако вскоре были зафиксированы случаи <a href="https://ria.ru/20200906/koronavirus-1576836280.html" target="_blank">перехода на дистанционное обучение</a> классов и школ из-за выявления заболевших коронавирусом в Свердловской области и Забайкальском крае. В октябре из-за ухудшения ситуации с заболеваемостью новой коронавирусной инфекцией в ряде регионов были <a href="https://ria.ru/20200929/kanikuly-1577948063.html" target="_blank">увеличены осенние школьные каникулы</a> – в Москве, <a href="https://ria.ru/20201021/kanikuly-1580761447.html" target="_blank">Санкт-Петербурге</a>, <a href="https://ria.ru/20201021/kanikuly-1580761447.html" target="_blank">Новосибирской области</a>, <a href="https://ria.ru/20201019/koronavirus-1580424726.html" target="_blank">Бурятии</a>, <a href="https://ria.ru/20201021/kanikuly-1580761447.html" target="_blank">Забайкальском крае</a>, <a href="https://ria.ru/20201019/kanikuly-1580491279.html" target="_blank">Ямало-Ненецком </a>автономном округе и др. В настоящее время решение о переходе школ на дистанционное обучение принимается на <a href="https://sn.ria.ru/20201026/distantsionnoe-obuchenie-1581539356.html" target="_blank">региональном уровне</a>. По заявлению Минпросвещения, дистанционное обучение в российских школах не носит массового характера, полного перехода на него <a href="https://ria.ru/20201023/distantsionka-1581280385.html" target="_blank">не планируется</a>. В российских вузах в настоящее действуют предписания Роспотребнадзора, которые рекомендуют переводить на дистанционное обучение студентов очно-заочной и заочной форм обучения. Кроме того, к проведению занятий не допускают педагогов старше 65 лет или страдающих хроническими заболеваниями. Решение о переводе обучающихся в онлайн-формат <a href="https://ria.ru/20201018/vuzy-1580402053.html" target="_blank">зависит от эпидемиологической ситуации</a> в каждом отдельном регионе и в стране в целом. Перевод граждан на удаленную работу16 марта Министерство труда и социальной защиты выпустило <a href="https://rosmintrud.ru/docs/1367" target="_blank">Методические рекомендации</a> в целях организации режимов труда органов государственной власти, органов местного самоуправления и организаций с участием государства в связи с необходимостью принятия мер по нераспространению новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV). В соответствии с документом Минтруд рекомендовал руководству органов власти и местного самоуправления, а также бюджетных организаций и госкомпаний по возможности перевести сотрудников <a href="https://rg.ru/2020/03/17/mintrud-rekomendoval-perevesti-gossluzhashchih-na-udalennuiu-rabotu.html/" target="_blank">на удаленную работу</a>, а для тех, кто будет продолжать ходить на работу, ввести гибкий график, чтобы избежать большого скопления людей.Временное закрытие для посещения театров, музеев, цирков и других учреждений культуры<a href="https://ria.ru/20200317/1568742100.html" target="_blank">17 марта</a> Министерство культуры РФ приняло решение закрыть для посетителей подведомственные учреждения – музеи и организации, осуществляющие выставочную деятельность, театры, филармонии, цирки, иные организации исполнительских искусств, а также организации, осуществляющие публичную демонстрацию фильмов.<a href="https://culture.gov.ru/press/news/federalnye_muzei_i_muzei_zapovedniki_otkroyut_parkovye_prostranstva_dlya_posetiteley_s_16_iyunya/?sphrase_id=42031" target="_blank">С 16 июня</a> была возобновлена работа открытых пространств музеев и музеев-заповедников, находящихся в ведении Минкультуры России.13 июля Минкультуры России отменило рекомендации о <a href="https://culture.gov.ru/press/news/minkultury_rossii_otmenilo_rekomendatsii_o_priostanovke_raboty_kinoteatrov_s_23_marta_/?sphrase_id=42031" target="_blank">приостановке работы кинотеатров</a>. <a href="https://rg.ru/2020/07/24/minkultury-ozvuchilo-pravila-raboty-teatrov-v-novom-sezone.html" target="_blank">24 июля</a> стало известно, Роспотребнадзор утвердили новые правила работы театров и концертных организаций, которые позволят проводить "живые" выступления", обеспечивая при этом безопасность и зрителей, и артистов. В отличие от артистов, которые смогут находиться на сцене без масок, зрителям следует использовать средства индивидуальной защиты.24 августа Роспотребнадзор <a href="https://ria.ru/20200824/muzei-1576253447.html" target="_blank">отменил запрет</a> на прием туристско-экскурсионных групп музеями. Однако в некоторых регионах, в частности, в Московской области, в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации с 21 октября временно прекратили работу <a href="https://realty.ria.ru/20201019/usadby-1580467626.html" target="_blank">музеи и выставочные проекты</a>, приостанавливаются массовые спортивные мероприятия. Временное закрытие для посещения верующими религиозных учрежденийС 18 марта Духовное управление мусульман (ДУМ) РФ <a href="https://ria.ru/20200406/1569657958.html" target="_blank">приостановило коллективные молитвы</a> в мечетях московского региона. Руководителям структурных подразделений ДУМ, а также главам 55 представительств организации в регионах было предписано пересмотреть свои графики работы, отменить или перенести все <a href="https://ria.ru/20200316/1568677338.html" target="_blank">публичные мероприятия</a>.24 марта Федерация еврейских общин России приняла решение о закрытии синагог в стране из-за распространения коронавирусной инфекции. Одними из первых <a href="https://radiosputnik.ria.ru/20200324/1569097804.html" target="_blank">прекратили работу синагоги</a> в Ростове-на-Дону, Иркутске, Томске, Биробиджане. С 18 марта была <a href="https://ria.ru/20200318/1568784585.html" target="_blank">закрыта синагога</a> в Московском еврейском общинном центре. С 13 апреля Московская патриархия по требованию главного санитарного врача столицы предписала духовенству Москвы и Подмосковья проводить богослужения без участия прихожан. Затем эти ограничения были продлены до особого распоряжения священноначалия. Подобные меры были введены во многих <a href="https://radiosputnik.ria.ru/20200503/1570930650.html" target="_blank">епархиях</a> Русской православной церкви.3 июня мечети и мусульманские центры возобновили свою работу на территории Московской области для индивидуальных посещений. Коллективные молитвы должны проводиться в ряде городов Подмосковья при строгом соблюдении санитарных предписаний (медицинские маски, перчатки и социальная дистанция) и исключительно на отрытом воздухе на территориях, <a href="https://ria.ru/20200603/1572432825.html" target="_blank">прилегающих к мечетям</a> 19 июня коллективные пятничные <a href="https://ria.ru/20200620/1573212226.html" target="_blank">намазы</a> прошли первые после долгой паузы в ряде регионов России. Однако Совет улемов Духовного собрания мусульман России (ДСМР) рекомендовал мусульманам в регионах РФ <a href="https://ria.ru/20200729/1575121863.html" target="_blank">не посещать</a> массовые мероприятия во время празднования Курбан-байрама 31 июля.Православные богослужения с присутствием верующих с рядом санитарных ограничений были возобновлены в <a href="https://ria.ru/20200528/1572137854.html" target="_blank">Нижегородской епархии</a> – с 1 июня, в <a href="https://ria.ru/20200603/1572423705.html" target="_blank">Петербурге</a> 5 июня, в <a href="https://ria.ru/20200609/1572654352.html" target="_blank">Москве</a> – в День Святой Троицы 7 июня.<a href="https://www.m24.ru/news/religiya/30062020/123419" target="_blank">Московские синагоги</a> возобновили свою работу 30 июня.Режим нерабочих дней25 марта президент РФ Владимир Путин обратился к нации из-за ситуации с коронавирусом в стране. Президентом была <a href="http://www.kremlin.ru/events/president/news/63061" target="_blank">объявлена нерабочая неделя</a> с 28 марта по 5 апреля.Соответствующий указ, подписанный президентом, <a href="http://www.kremlin.ru/acts/news/63065" target="_blank">не распространился</a> на непрерывно действующие организации; медицинские и аптечные организации; организации, обеспечивающие население продуктами питания и товарами первой необходимости; организации, выполняющие неотложные работы в условиях чрезвычайных обстоятельств, в иных случаях, ставящих под угрозу жизнь или нормальные жизненные условия населения; организации, осуществляющие неотложные ремонтные и погрузочно-разгрузочные работы.27 марта председатель правительства РФ Михаил Мишустин поручил <a href="http://government.ru/orders/selection/401/39288/" target="_blank">временно приостановить</a> с 28 марта до 1 июня 2020 года размещение в санаториях, работу курортных объектов массового отдыха и деятельность организаций общественного питания (за исключением дистанционной торговли), деятельность горнолыжных трасс, объектов массового отдыха, расположенных в курортах федерального, регионального и местного значения.2 апреля президент РФ Владимир Путин подписал указ "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", которым с 4 по 30 апреля 2020 года были установлены нерабочие дни с сохранением за работниками заработной платы. <a href="http://www.kremlin.ru/events/president/news/63134" target="_blank">В список организаций</a>, на которых указ не распространялся, вошли организации, предоставляющие финансовые услуги в части неотложных функций (в первую очередь услуги по расчетам и платежам), а также иные организации, определенные решениями высшего исполнительного органа государственной власти субъекта РФ исходя из санитарно-эпидемиологической обстановки и особенностей распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19).28 апреля Владимир Путин подписал указ, <a href="http://www.kremlin.ru/acts/news/63287" target="_blank">продлевающий нерабочие дни</a> с 6 по 8 мая 2020 года включительно с сохранением за работниками заработной платы. Таким образом с учетом всех майских праздников период нерабочих дней продлевался <a href="http://www.kremlin.ru/events/president/news/63288" target="_blank">до 11 мая включительно</a>.11 мая президент РФ Владимир Путин заявил об <a href="https://ria.ru/20200511/1571281346.html" target="_blank">окончании единого периода нерабочих дней</a> в стране с 12 мая.Режим повышенной готовности и самоизоляции30 марта премьер-министр РФ Михаил Мишустин выступил с призывом к властям российских регионов обратить внимание на введенные в Москве и Подмосковье ограничительные меры и проработать возможность распространить их у себя.29 марта мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что с 30 марта в городе вводится домашний режим самоизоляции, который должны соблюдать все москвичи, независимо от возраста. В соответствии с новыми правилами выходить из дома можно было до ближайшей аптеки или магазина либо для получения экстренной медицинской помощи. Было <a href="https://ria.ru/20200330/1569351939.html" target="_blank">разрешено</a> выбрасывать мусор и выгуливать собак.Соблюдать режим самоизоляции обязали людей всех возрастов. В особенности тех, кому за 65 лет, и совершеннолетних с хроническими заболеваниями. Считается, что именно эти категории в группе риска.Заболевших коронавирусом, у которых он проходит в легкой форме, также обязали самоизолироваться дома.О самоизоляции объявили все регионы России, кроме <a href="https://ria.ru/20200408/1569764617.html?in=t" target="_blank">Тверской области</a>, где с 17 марта был введен <a href="https://ria.ru/20200407/1569683636.html" target="_blank">режим повышенной готовности</a>, а в апреле в четырех населенных пунктах области в закрытых административно-территориальных образованиях (ЗАТО) Солнечный и Озерный, городах Удомля и Конаково <a href="https://tverlife.ru/regional/v-tverskoj-oblasti-prodlen-rezhim-samoizoljacii/" target="_blank">введен запрет на въезд</a> для граждан, не имеющих там регистрации по месту жительства или месту пребывания.Своим указом от 2 апреля президент РФ наделил глав субъектов России дополнительными полномочиями определять перечень конкретных профилактических мер по борьбе с коронавирусом. Это позволило обеспечить <a href="http://www.kremlin.ru/events/president/news/63288" target="_blank">гибкий подход</a>, не подвергать людей шаблонным ограничениям, а вводить в каждом регионе, муниципалитете именно те меры безопасности, которые реально необходимы, соразмерны ситуации. Документом был установлен <a href="http://www.kremlin.ru/events/president/news/63134/" target="_blank">особый порядок передвижения</a> на соответствующей территории лиц и транспортных средств, за исключением транспортных средств, осуществляющих межрегиональные перевозки.30 марта российское правительство одобрило поправки об <a href="https://ria.ru/20200330/1569334386.html" target="_blank">ужесточении ответственности</a> за нарушение карантина.<a href="http://www.kremlin.ru/acts/news/63129" target="_blank">1 апреля президент подписал закон</a>, устанавливающий административную ответственность за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения. Масочный режимВ некоторых регионах наряду с режимом самоизоляции дополнительно был введен "масочный режим" – появление в общественных местах возможно лишь при наличии <a href="https://radiosputnik.ria.ru/20200509/1571227941.html" target="_blank">средств защиты органов дыхания и перчаток</a>.2 апреля обязательное ношение масок ввели в <a href="https://ria.ru/20200401/1569434750.html" target="_blank">Пермском крае</a>, 11 апреля – <a href="https://ria.ru/20200411/1569912048.html" target="_blank">в Ульяновской области</a>.С 19 апреля маски обязали носить жителей четырех территорий Кемеровской области 22 апреля – Хабаровского края, 24 апреля такие меры приняли власти Камчатки и Ивановской области. <a href="https://radiosputnik.ria.ru/20200427/1570636344.html" target="_blank">27 апреля</a> ношение масок в общественных местах было введено в Севастополе, по всей территории Новосибирской и Владимирской областей, в четырех районах и четырех населенных пунктах Якутии, включая столицу Якутск. 30 апреля обязательное ношение масок было введено в <a href="https://ria.ru/20200430/1570807617.html" target="_blank">Краснодарском крае</a>, <a href="https://ria.ru/20200429/1570767424.html" target="_blank">Удмуртии</a>,1 мая – в <a href="https://ria.ru/20200429/1570756175.html" target="_blank">Самарской области</a>, <a href="https://ria.ru/20200429/1570717338.html" target="_blank">Приморье</a>.В начале мая масочный режим рекомендован гражданам в Тульской, Тюменской и Нижегородской областях, Забайкалье. <a href="https://radiosputnik.ria.ru/20200506/1571007171.html" target="_blank">В Свердловской и Пензенской областях</a> ношение масок стало обязательным, в <a href="https://ria.ru/20200504/1570941687.html" target="_blank">Башкирии</a>. 6 мая обязательное ношение масок в общественных местах было введено в <a href="https://ria.ru/20200506/1571037570.html" target="_blank">Чечне</a>, с 7 мая – в <a href="https://ria.ru/20200506/1571010121.html" target="_blank">Туве</a>, <a href="https://ria.ru/20200506/1571046854.html" target="_blank">Брянской области</a>, <a href="https://ria.ru/20200506/1571050809.html" target="_blank">Курской области</a>, <a href="https://ria.ru/20200506/1571056471.html" target="_blank">Карачаево-Черкесии</a>.С 10 мая масочный режим был ввведен в 29 населенных пунктах семи районов <a href="https://ria.ru/20200507/1571125777.html" target="_blank">Ленинградской области</a>, <a href="https://ria.ru/20200507/1571120499.html" target="_blank">в Карелии</a>.Мэр Москвы Сергей Собянин с 12 мая ввел <a href="https://ria.ru/20200507/1571110375.html" target="_blank">обязательное ношение масок и перчаток</a> в столичном транспорте, общественных и рабочих местах. Также обязательное ношение масок и перчаток в общественных местах было введено в <a href="https://ria.ru/20200507/1571123028.html" target="_blank">Санкт-Петербурге</a>.С 12 мая обязательный масочный режим ввели в <a href="https://radiosputnik.ria.ru/20200508/1571167593.html" target="_blank">Подмосковье</a>, <a href="https://ria.ru/20200506/1571048329.html" target="_blank">Воронежской области</a>, <a href="https://ria.ru/20200508/1571165732.html" target="_blank">Калининградской области</a>, <a href="https://ria.ru/20200508/1571169080.html" target="_blank">Алтайском крае</a>, <a href="https://ria.ru/20200506/1571015823.html" target="_blank">Челябинской области</a>, в <a href="https://ria.ru/20200507/1571073568.html" target="_blank">Крыму</a>.С 16 мая масочный режим ввели <a href="https://ria.ru/20200508/1571169080.html" target="_blank">в Ярославской области</a>.В зависимости от ситуации в каждом регионе <a href="https://ria.ru/20200709/1574106099.html" target="_blank">масочный режим</a> ослаблялся или <a href="https://ria.ru/20200729/1575133988.html" target="_blank">ужесточался</a>.27 октября Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека рекомендовала россиянам носить маски в местах массового скопления людей, транспорте, на парковках и в лифтах. Постановление вступает в силу 28 октября. Согласно документу, отменяются зрелищно-развлекательные мероприятия и работа заведений общественного питания с 23:00 до 06:00. В ресторанах, театрах, магазинах и общественном транспорте будет усилен режим дезинфекции. Всем субъектам Российской Федерации рекомендовано проводить не менее 150 исследований на коронавирус на 100 тысяч населения. В регионах также могут действовать <a href="https://ria.ru/20201027/maski-1581726992.html" target="_blank">дополнительные ограничения</a> в связи с эпидемиологической ситуацией.Пропускной режимС 30 марта по решению правительства Татарстана особый порядок въезда и выезда был введен в 14 городах республики в условиях режима самоизоляции. Были приостановлены межмуниципальные перевозки пассажиров и багажа, ограничены перевозки грузов. Передвигаться в режиме всеобщей изоляции могли только работники предприятий, следующие к месту работы, при наличии справки утвержденной формы от работодателя, а также жители республики, получившие разрешение на выход из дома в специально разработанной СМС-системе получения цифровых пропусков. На въездах в города и районы республики МВД совместно с Росгвардией организовали <a href="https://ria.ru/20200402/1569488910.html" target="_blank">посты для контроля</a> за соблюдением гражданами режима самоизоляции и законности передвижения по республике.С 15 апреля власти Москвы ввели <a href="https://ria.ru/20200609/1572656730.html" target="_blank">режим цифровых пропусков</a> для передвижения по городу на транспорте.Также цифровые пропуска были введены в Московской области, Приморье, отдельных регионах Поволжья, Красноярском крае и ряде регионов. В целом из-за пандемии каждый второй регион России вводил <a href="https://rg.ru/2020/04/23/reg-cfo/kak-budet-rabotat-sistema-cifrovyh-propuskov-v-regionah.html" target="_blank">особый режим передвижения</a>.Поэтапное снятие ограничений8 мая Роспотребнадзор направил в субъекты Российской Федерации методические рекомендации для поэтапного снятия ограничительных мероприятий, которое должно осуществляться руководством регионов исходя из показателей заболеваемости по согласованию с главными санитарными врачами. Первый этап предусматривает возможность прогулок на улице, работу небольших объектов непродовольственной торговли и услуг. На втором этапе начинают осуществлять свою деятельность предприятия торговли большей площади, отдельные образовательные организации. Третий этап предусматривает возобновление работы предприятий торговли и сферы услуг без ограничения числа одновременно обслуживаемых посетителей. На всех этапах снятия ограничений с предприятий предусматривается обязательное использование работниками индивидуальных средств защиты – медицинских масок и перчаток, а также наличие на всех предприятиях антисептиков для рук и проведение регулярной дезинфекции помещений. Начиная с 12 мая началось постепенное снятие ограничений. Главы субъектов РФ <a href="http://government.ru/support_measures/measure/85/" target="_blank">наделены полномочиями</a> продлевать действие ограничительных мер в соответствии с эпидемиологической ситуацией в регионе.Мобилизация системы здравоохранения16 марта Минздравом России был направлен в субъекты РФ приказ "О временном порядке организации работы медицинских организаций в целях реализации мер по профилактике и снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)". Приказом создаются Федеральные дистанционные консультативные центры анестезиологии-реаниматологии для взрослых, детей и беременных по вопросам диагностики и лечения инфекционного заболевания, вызванного коронавирусом штамма COVID-19. Утверждается единый номер единого колл-центра Федеральных центров для поддержки принятия решений медицинскими работниками.Специалистами НМИЦ фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний Минздрава России должны проводиться дистанционные семинары и круглосуточные консультации для медицинских работников в регионах.Для организационно-методической поддержки регионов создаются выездные мультидисциплинарные бригады. Центром стратегического планирования и управления медико-биологическими рисками здоровью проводится <a href="https://www.rosminzdrav.ru/news/2020/03/17/13548-minzdrav-rossii-napravil-v-regiony-prikaz-o-vremennom-poryadke-organizatsii-raboty-po-profilaktike-i-snizheniyu-riskov-rasprostraneniya-covid-19" target="_blank">оперативный мониторинг</a> ситуации с заболеваемостью COVID-19.К пику эпидемии в регионах было задействовано более 184 тысяч больничных коек. Для этих целей было перепрофилировано почти 15 тысяч коек в 72 федеральных и частных медицинских организациях. На перепрофилирование и оснащение коек как на федеральном, так и на региональном уровне было направлено более 76 миллиардов рублей федерального бюджета. В рекордно короткие сроки силами Министерства обороны в мае 2020 года функционировало 17 госпиталей в 16 субъектах Российской Федерации. В июле 2020 года завершалось строительство госпиталей для Воронежской области и Дагестана. Силами МЧС России в Мурманске были развернуты аэромобильный, а затем временный полевой госпитали, а также пункты временного размещения в Дагестане, Оренбургской и Самарской областях.В кратчайшие сроки была организована подготовка медицинского персонала. Для оказания помощи больным новой коронавирусной инфекцией было подготовлено более 1,4 миллиона медицинских работников. Российской Федерации в числе первых удалось в кратчайшие сроки разработать <a href="http://government.ru/news/40023/" target="_blank">диагностические тест-системы</a> для определения новой коронавирусной инфекции, обладающие высокой аналитической чувствительностью и диагностической специфичностью. 23 октября 2020 года правительство расширило перечень медицинских организаций, перепрофилированных для больных с коронавирусной инфекцией, <a href="http://static.government.ru/media/files/iKqROqHA34UH0uI2uE7HNl8T5Yvru5PA.pdf" target="_blank">увеличив коечный фонд</a> на одну тысячу мест. Всего в России развернуто 216 448 коек для оказания помощи больным с коронавирусной инфекцией. Из них кислородом <a href="http://government.ru/news/40707/" target="_blank">обеспечены</a> 118 908 коек, аппаратами ИВЛ – 28 222 койки.Разработка вакциныВ январе 2020 года стало известно, что Россия <a href="https://ria.ru/20200122/1563738975.html" target="_blank">начала разрабатывать вакцину от COVID-19</a>. Минздрав России в августе зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". В октябре была зарегистрирована еще одна отечественная вакцина "ЭпиВакКорона", которая разработана в центре "Вектор" Роспотребнадзора. На клинических исследованиях сейчас находится <a href="https://ria.ru/20201027/koronavirus-1581686838.html" target="_blank">вакцина</a> Центра исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени Чумакова РАН.В конце октября директор центра Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что тысячи доз вакцины <a href="https://ria.ru/20201020/vaktsina-1580636674.html" target="_blank">"Спутник V"</a> уже поступили в гражданский оборот, сейчас ими прививаются медики, работающие в "красной зоне".<em>Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников</em>

https://ria.ru/20200515/1571520997.html

https://ria.ru/20200319/1568742369.html

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