https://ria.ru/20201027/koronavirus-1581709986.html

В России выявили 16 550 новых случаев COVID-19

За минувшие сутки в России выявили 16 550 новых случаев COVID-19, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с заболеванием. РИА Новости, 27.10.2020

2020-10-27T10:43

2020-10-27T10:43

2020-10-27T12:05

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

россия

здоровье - общество

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<strong>МОСКВА, 27 окт — РИА Новости.</strong> За минувшие сутки в России выявили 16 550 новых случаев COVID-19, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с заболеванием.Новые случаи зафиксировали во всех 85 регионах. Больше всего их в Москве (4312, накануне было 5224), в Санкт-Петербурге (721) и Московской области (496), меньше всего — в Чечне (10), Ненецком автономном округе (пять) и на Чукотке (два). При этом у более чем четверти инфицированных заболевание протекает без симптомов. Накануне сообщалось о 17 347 случаях. Темпы прироста за минувшие сутки составили 1,1 процента, а общее число заразившихся достигло 1 547 774.Умерли за минувшие сутки 320 человек — это максимум с начала эпидемии. До этого наибольший показатель зафиксировали 21 октября — 317 человек. А за все время с начала эпидемии скончались 26 589 человек.Число выписавшихся из больниц за сутки также достигло рекордного значения — 12 844 человека. Предыдущий рекорд был 26 мая, когда оперативный штаб сообщил о выздоровлении 12 331 человека. Общее число вылечившихся теперь составляет 1 158 940 человек.По последним <a href="https://who.sprinklr.com/" target="_blank" rel="nofollow noopener">данным ВОЗ</a>, во всем мире число инфицированных приближается к 43 миллионам, 1,15 миллиона человек умерли. Среди наиболее подверженных инфекции стран — США, <a href="http://ria.ru/location_Republic_of_India/" target="_blank">Индия</a> и <a href="http://ria.ru/location_Brazil/" target="_blank">Бразилия</a>. Россия остается на четвертой строчке, опережая Францию, Аргентину, Испанию, Колумбию, Мексику и Перу.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

https://ria.ru/20201027/smert-1581714552.html

Фиалка ноября Не верю! Люди с пневмонией лежат, а ковид не ставят - "тест не показал" ! А кто такие "бессимптомники"? Их на улице просто отлавливают? И где? В Москве? И почему им проводят эти тесты? 17

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, россия, здоровье - общество