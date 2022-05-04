Крупные ДТП в России в 2021-2022 годах
Знак пешеходного перехода, ограниченного лентой. Архивное фото
2022
В ночь на 4 мая в Ростовской области произошло крупное ДТП. Водитель ВАЗ-2112, по предварительным данным, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем Mercedes-Benz Viano, в салоне которого находились пять пассажиров. По предварительным данным, погибли шесть человек, в том числе три ребенка.
14 апреля в Воронежской области на 525-м километре трассы М-4 "Дон" в Новоусманском районе столкнулись микроавтобус Ford Transit с 16 пассажирами и автобус Setra, ехавший по маршруту Элиста — Санкт-Петербург, с двумя водителями и 37 пассажирами. В результате аварии погибли три человека, 14 получили травмы, из них 12 были госпитализированы, двум медицинская помощь оказана амбулаторно.
10 апреля на 137 километре автодороги М-7 "Волга" в Удмуртии микроавтобус, где находились 13 человек, столкнулся с легковым автомобилем на 137 километре автодороги М-7 "Волга" в Удмуртии. В результате ДТП два человека погибли, 14 госпитализированы.
9 апреля в Москве на улице Аллея Первой Маевки автомобиль каршеринга врезался в здание электроподстанции, а затем перевернулся. Двое молодых людей погибли, одна девушка была тяжело ранена в ДТП.
3 апреля в Верхнеуральском районе Челябинской област на 138-м километре автодороги Чебаркуль — Уйск — Магнитогорск столкнулись два автомобиля — "Лада Гранта" и "Лада Ларгус". В результате лобового столкновения погибло четыре человека — скончались оба водителя, а также два пассажира.
3 апреля в Сергиевском районе Самарской области, на 1091 километре автодороги М-5 "Урал" произошло ДТП. По предварительным данным, водитель автомобиля Lada Priora выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовым автомобилем Scania. В результате аварии погибло четыре человека. Среди погибших был один ребенок.
29 марта в Чистопольском районе Татарстана на 134-м километре автодороги Казань-Оренбург произошло столкновение автомобиля Lada Largus с грузовым автомобилем Iveco. После столкновения произошло возгорание легкового автомобиля. В результате ДТП шесть человек — водитель и пятеро пассажиров погибли, один из пассажиров пострадал.
24 марта в Ставропольском крае в результате аварии с легковым автомобилем и грузовиком в Ставропольском крае погибли пять человек. От полученных травм на месте дорожно-транспортного происшествия скончались водитель и четыре пассажира легкового автомобиля. Среди них был ребенок.
22 февраля в Якутии на 174-м километре автодороги "Колыма" произошло столкновение между автомашинами марки Toyota Kamry и Toyota Ipsum. Погибло четыре человека. Еще два человека в тяжелом состоянии доставлены в центральную районную больницу. Автомашины в результате столкновения загорелись.
16 января в Псковской области в городе Печоры на Псковском шосее столкнулись два легковых автомобиля Audi и "Волга". В результате аварии погибли пять человек.
2021
15 декабря в Калмыкии на 272-м километре трассы "Астрахань - Ставрополь" произошло лобовое столкновение автомобилей Hyundai Solaris и Toyota Vitz. По данным ГУМВД России по республике, в результате ДТП погибли семь человек. Пятеро погибших находились в Toyota и двое – в Hyundai. Еще три человека из Hyundai получили травмы и были доставлены в больницу.
12 декабря около 5.00 на 323-м километре автодороги М-7 "Волга" на территории Гороховецкого района Владимирской области водитель легкового автомобиля ВАЗ совершил столкновение со стоящим на обочине грузовым автомобилем Hino. В результате ДТП погибли водитель автомобиля ВАЗ и четверо его пассажиров. На сайте УМВД по Владимирской области уточнили, что водитель легкового автомобиля выехал на полосу разгона попутного направления, где совершил столкновение со стоящим грузовиком.
9 декабря в Ардатовском районе Нижегородской области на автодороге местного значения Ардатов — Арзамас около поселка Идеал произошло столкновение автобуса и грузового автомобиля КамАЗ. По данным ГУ МВД по Нижегородской области, водитель автобуса выбрал скорость, не соответствующую дорожным условиям, что привело к заносу автобуса на встречную полосу. В результате ДТП 11 человек пострадали, водитель автобуса погиб. Региональное управление МВД сообщало, что попавший в ДТП автобус перевозил рабочих.
30 ноября в Татарстане на 9-м километре автодороги "Елабуга - Гари - Абалач" водитель вахтового автобуса совершил наезд на припаркованную у обочины фуру. В результате ДТП на месте происшествия погиб пассажир автобуса, еще 20 человек были госпитализированы.
13 ноября на федеральной трассе М-5 "Урал" в Челябинской области столкнулись два легковых автомобиля. В результате ДТП погибли шесть человек, еще один пострадал.
12 ноября в Енисейском районе Красноярского края на регулируемом железнодорожном переезде участка Абалаково – Лесосибирск водитель пассажирского автомобиля "ГАЗель" выехал на пути на запрещающий сигнал светофора перед приближающимся грузовым поездом. Машинист поезда применил экстренное торможение, но из-за малого расстояния столкновения избежать не удалось. В результате ДТП погибли пять человек, еще двое госпитализированы. По информации регионального главка МВД, в машине находились сотрудники одного предприятия, которые ехали с работы в гостиницу. Локомотивная бригада не пострадала.
9 ноября в Воронежской области на 717-м километре федеральной трассе М-4 "Дон" произошло лобовое столкновение Lada Priora и Toyota Rav4. В результате ДТП погибли водитель иномарки и две его пассажирки — девочки восьми и 14 лет, а также водитель и пассажир Lada.
В ночь на 24 октября в Калмыкии на 245-м километре трассы Р-216 "Астрахань — Элиста — Ставрополь" лоб в лоб столкнулись "КамАЗ" и пассажирский автобус Neoplan, следовавший по маршруту Махачкала — Санкт Петербург. На момент столкновения в салоне автобуса находились 28 человек. По данным СК, шесть человек погибли, еще 14 пострадали.
22 сентября в Железноводске на Ставрополье столкнулись маршрутное такси "ГАЗель" и легковушка. В результате ДТП погибли два человека — 24-летние водитель и пассажир легкового автомобиля, оба местные жители. Водитель и 15 пассажиров маршрутки были госпитализированы.
29 августа в Георгиевском городском округе Ставропольского края, в районе села Подгорного, произошло столкновение трех легковых автомобилей и грузовика. По информации управления ГИБДД по региону, водитель автомобиля Honda Prestige для обгона выехал на встречную полосу, где столкнулся поочередно с автомобилями Lada Niva, грузовым Suzuki и легковым Toyota Corolla. В результате аварии погибли пять человек, двое были госпитализированы. Позднее один из пострадавших скончался.
26 августа в Туве на территории Дзун-Хемчикского района в местечке Шахты, в 20 километрах от города Чадан, в результате опрокидывания автомашины Toyota Estima погибли пять человек – водитель и четыре пассажира.
22 августа в Сальском районе Ростовской области на девятом километре дороги регионального значения Егорлыкская — Сальск водитель ВАЗ выехал на встречную полосу и столкнулся с "ГАЗелью". Малотоннажный грузовик загорелся. Водители обоих автомобилей и три пассажира легковушки, включая двоих детей, погибли на месте. Еще один пассажир ВАЗ позднее умер в больнице.
20 августа в Вольском районе Саратовской области на 155-м километре автодороги Сызрань — Саратов — Волгоград автомобиль "Лада Ларгус", выезжая с прилегающей территории, столкнулся сначала с "КамАЗом", а затем вылетел на встречную полосу, где столкнулся с грузовым Volvo. В результате ДТП погибли пять человек, в том числе ребенок, не достигший 10-летнего возраста.
19 августа утром в Калмыкии на трассе Р-216 столкнулись "КамАЗ" и легковой автомобиль Nissan Almera. Погибли все пассажиры легкового автомобиля – пять человек, в том числе трое детей.
25 июля вечером в Енотаевском районе Астраханской области на трассе Р-22, в районе села Копановка произошло столкновение легкового автомобиля Kia Sportage и "КамАЗа". В результате ДТП автомобиль Kia полностью сгорел. Авария унесла жизни семьи из пяти человек, находившейся в салоне иномарки, в том числе троих детей.
23 июля поздно вечером в Барун-Хемчикском районе Тувы 37-летний водитель автомобиля "Шевроле Нива", направляясь из села Эрги-Барлык в сторону села Кызыл-Мажылык, не справился с управлением, машина съехала с дороги и перевернулась. Погибли пять человек, в том числе несовершеннолетний.
19 июля в Крыму на трассе Ялта – Севастополь пять человек погибли в ДТП с "КамАЗом", среди них два подростка. Всего в ДТП участвовали шесть автомобилей. Водитель грузового автомобиля "КамАЗ" столкнулся с автомобилями Mercedes и Daewoo, затем с автомобилем Renault, который он "протащил" примерно 700 метров. После этого грузовик врезался в машины марки Hundai и Nissan, наехал на отбойник и съехал с дороги в лес.
2 июля в Башкирии на 1284-м километре автодороги М-7 "Волга" у грузовика Skania переднее колесо отлетело на встречную "Ладу Ларгус". Легковой автомобиль опрокинулся и столкнулся со встречной "Нивой", после чего вспыхнул. В результате аварии водитель и пять пассажиров "Лады Ларгус" скончались до приезда скорой помощи.
В ночь на 1 июля в Сальском районе Ростовской области, на 181-м километре автодороги Котельниково – Песчанокопское, Volkswagen Polo нарушил правило обгона и столкнулся с движущимся навстречу ГАЗ-2713. Жертвами аварии стали пять человек, среди них – четырехлетняя девочка.
30 июня в районе станицы Новомышастовской в Краснодарском крае водитель Toyota Corolla, двигаясь со стороны Краснодара в направлении Славянска-на-Кубани, выехал на встречку, где по касательной столкнулся с Hyundai Accent и затем в лобовую – с "ВАЗ-211240". Погибли водитель отечественного автомобиля, трое его пассажиров, а также предполагаемый виновник ДТП. Пассажирки ВАЗ и Hyundai Accent были госпитализированы.
30 июня на трассе Москва – Волгоград в Городищенском районе Волгоградской области водитель "ГАЗели" не справился с управлением, автомобиль опрокинулся. В момент аварии в "ГАЗели" находились 14 человек, 12 из них были госпитализированы.
28 июня в Калининградской области на 44-м километре автодороги Зеленоградск — Приморск водитель рейсового пассажирского автобуса № 120 въехал в дерево у обочины недалеко от поселка Поваровка. В результате аварии травмы получили 38 человек, 12 из них были госпитализированы. В салоне автобуса находились 80 пассажиров при максимальной вместимости автобуса в 82 человека.
10 июня в городе Лесной Свердловской области служебный автобус из-за отказа тормозов врезался в забор местного предприятия и наехал на рабочих, шедших на комбинат. Власти заявили о шести погибших и пяти пострадавших. Позднее одна из пострадавших скончалась в больнице.
5 июня в Чаа-Хольском районе Тувы, в 40 километрах от села Чаа-Холь, опрокинулся автомобиль ГАЗ-3307, не предназначенный для перевозки людей. В кузове автомобиля находились 20 человек, из них пятеро детей в возрасте от четырех до 12 лет. В результате ДТП пострадал 21 человек. Водитель автомобиля скрылся с места аварии. Позднее он был задержан.
31 мая в Ельцовском районе Алтайского края столкнулись два легковых автомобиля. Жертвами аварии стали пять человек, еще один получил травмы.
30 мая в городе Бор Нижегородской области на 42 километре автодороги Нижний Новгород – Киров произошло столкновение трех автомобилей. В результате аварии четыре человека погибли, трое госпитализированы, из них двое детей.
18 мая в Ачинском районе Красноярского края на трассе "Сибирь" столкнулись автомобиль Honda Civic Ferio и "ГАЗель". В результате ДТП погибли пятеро мужчин — водитель и пассажиры с автомобиля Honda. По данным МВД, водитель "Газели" в ДТП не пострадал. В ходе следственно-оперативных действий было установлено, что водитель "Газели" выехал на полосу встречного движения, после чего произошло столкновение с иномаркой.
15 мая в Смоленской области на 298-м километре федеральной трассы М1 "Беларусь" столкнулись грузовик Volvo и микроавтобус Volkswagen. В ДТП пострадали 13 человек. Всего в момент аварии в микроавтобусе ехали 20 человек. Все пострадавшие — граждане Белоруссии.
11 мая в Курганской области водитель внедорожника Audi выехал на встречную полосу, где столкнулся с микроавтобусом Mercedes-Benz. В микроавтобусе находились восемь человек. Из них четверо погибли, в том числе один ребенок, еще четверых госпитализировали. Также погиб водитель Audi. В машине находилась еще одна женщина, ее доставили в госпиталь. Авария произошла из-за того, что кроссовер выехал на встречную полосу.
10 мая в Бессоновском районе Пензенской области на 652 километре федеральной автодороги М-5 "Урал" фура Renault с полуприцепом врезалась в рейсовый автобус Пенза — село Кижеватово, который остановился для высадки пассажиров. В результате ДТП погибла пассажирка автобуса 2005 года рождения, еще восемь человек госпитализированы (трое детей и шестеро взрослых). За медицинской помощью также обратились оба водителя.
Утром 9 мая в Чистопольском районе Татарстана на 124 километре автодороги Казань-Оренбург грузовик MAN выехал на встречную полосу и столкнулся с 8-местным микроавтобусом Renault Trafic. В результате погибли водитель и четверо пассажиров минивэна. Еще четыре пассажира микроавтобуса — взрослые и один 16-летний ребенок получили травмы. Они были госпитализированы.
В ночь на 1 мая в Хабаровском крае на 361 километре федеральной автодороги А-376 Лидога — Ванино водитель междугороднего автобуса, перевозившего пассажиров из Хабаровска в Советскую Гавань, выехал на встречную полосу, съехал в кювет и опрокинулся. В салоне находились 32 пассажира и два водителя. В результате аварии погибли две женщины и 17-летняя девушка. По данным УГИБДД, 17 человек пострадали.
30 апреля в Ставропольском крае на 535-м километре трассы Астрахань — Ставрополь столкнулись грузовик, легковая машина и микроавтобус, который вез на соревнования в Черкесск участниц женской юношеской команды по баскетболу волгоградской школы олимпийского резерва № 2. В результате ДТП погибли пять человек, девятерых доставили в больницы.
20 апреля в Пермском крае на 82-м километре дороги Краcновишерск-Соликамск столкнулись ВАЗ-2114 и Toyota Yaris. По данным краевой полиции, в результате аварии погибли пять человек: четыре мужчины и женщина. Предварительной причиной дорожно-транспортного происшествия стал выезд "ВАЗ-2114" на встречную полосу из-за потери водителем контроля над управлением.
18 апреля в 4.30 мск в городе Новочеркасске Ростовской области автомобиль Hyundai врезался в дерево в районе Машиностроительного переулка. В автомобиле было шесть человек, пять из них погибли, еще один был госпитализирован. По данным управления ГИБДД России по региону, все погибшие и один пострадавший в аварии были подростками. Позднее пострадавший подросток скончался в больнице.
1 апреля в Туле столкнулись автобус ПАЗ и две машины — SsangYong и Hyundai. В аварии пострадали 15 человек. Это сотрудники областной психиатрической больницы, которые ехали на служебном автобусе на работу, водитель и пассажир легкового автомобиля.
17 марта в Спасском районе Рязанской области, на 226 километре федеральной дороги М-5, опрокинулся рейсовый автобус "Москва – Пенза". В автобусе находилось 58 человек. В результате аварии 17 человек получили травмы средней степени тяжести и обратились в медицинские учреждения города Рязани. Шестеро из пострадавших были госпитализированы, двое из них доставлены в реанимацию.
14 марта в Свердловской области, на 48-м километре трассы Р-351 Екатеринбург — Тюмень в районе села Мезенское, водитель автомобиля Kia не справилась с управлением, автомобиль выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком Volvo. В результате ДТП пять человек, в том числе двое детей, погибли. По информации представителя экстренных служб, все погибшие находились в легковой машине, сидевшие сзади дети не были пристегнуты.
8 марта на трассе Самара — Тольятти в районе поселка Курумоч столкнулись грузовой автомобиль Isuzu и легковой автомобиль Volkswagen. В результате ДТП погибли семь человек, находящихся в легковом автомобиле, в возрасте от 17 до 23 лет. Позднее стало известно, что водитель и шестеро пассажиров легкового автомобиля были пьяны.
23 февраля на 80 километре трассы Уфа — Оренбург на территории Аургазинского района Башкирии столкнулись 39 автомобилей. ДТП произошло в условиях сильного бокового ветра и слабой видимости. Пострадали десять человек, среди них две девочки 12 и 16 лет.
22 февраля в Кызыле (Республика Тува) столкнулись легковой автомобиль и маршрутный микроавтобус. По предварительным данным, водитель легкового автомобиля выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с маршрутным автобусом. В результате ДТП в медицинское учреждение были доставлены 16 пассажиров автобуса, в том числе 13 несовершеннолетних, а также два человека, находившиеся в легковом автомобиле.
17 февраля в Иркутской области на трассе А-331 "Вилюй" между городами Тулун и Братск произошло столкновение иномарки, грузового автомобиля и рейсового автобуса. Легковой автомобиль на высокой скорости столкнулся с грузовым автомобилем "КАМаз" груженным древесиной. После чего, в иномарку врезался рейсовый автобус, следовавший из Иркутска в Железногорск-Илимский. Предварительно было известно о четырех погибших, находившихся в иномарке и трех пострадавших пассажирах автобуса. Двое их них были госпитализированы, один направлен на амбулаторное лечение. Позднее во время разбора поврежденного легкового автомобиля был обнаружен еще один погибший пассажир.
6 февраля на трассе Нижние Серги — Михайловск — Арти в Свердловской области при столкновении автомобилей Skoda и ВАЗ-2110 пять человек погибли и трое пострадали.
29 января на 873 километре федеральной автодороги М-5 "Урал" в районе села Заборовка Сызранского района Самарской области произошла авария с участием грузового автомобиля DAF, легкового автомобиля Chevrolet Niva и пассажирского микроавтобуса Citroën. Погибли 12 человек, 14 пострадали.
11 января в Красногорске на Новорижском шоссе (федеральная трасса М-9 "Балтия") на повороте на деревню Глухово грузовик врезался в колонну военных автобусов. В результате ДТП погибли четыре человека. Более 40 человек пострадали.
10 января на 36 километре автодороги Кропачево — Месягутово — Ачит в Башкирии столкнулись два автобуса. В результате ДТП погибли женщина и шестилетний ребенок, еще 16 человек обратились за медицинской помощью.
5 января в Смоленской области в результате столкновения двух легковых автомобилей погибли шесть человек. Как заявили в полиции, авария произошла на 16-м километре юго-западного обхода Смоленска.
3 января в Туве восемь человек погибли в ДТП с участием двух легковых автомобилей, еще два человека пострадали.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников