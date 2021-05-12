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Власти рассказали о состоянии пострадавших в ДТП в Курганской области
Власти рассказали о состоянии пострадавших в ДТП в Курганской области
Трое из пяти пострадавших в ДТП, которое произошло в Курганской области и где погибли пять человек, остаются в больнице, двоих выписали, сообщает в среду... РИА Новости, 12.05.2021
2021-05-12T09:48
2021-05-12T09:48
курганская область
происшествия
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ЧЕЛЯБИНСК, 12 мая – РИА Новости. Трое из пяти пострадавших в ДТП, которое произошло в Курганской области и где погибли пять человек, остаются в больнице, двоих выписали, сообщает в среду правительство региона.ДТП произошло накануне: по предварительным данным, водитель внедорожника Audi выехал на встречную полосу, где столкнулся с микроавтобусом Mercedes-Benz. Погибли пять человек, еще столько же получили травмы, но выжили. Возбуждено уголовное дело."В Шадринской больнице скорой медицинской помощи остаются трое пострадавших... Еще двое пострадавших, которые были госпитализированы в учреждение с места аварии, будут лечиться амбулаторно и больницу покинули", - говорится в релизе.Среди тех пациентов, кто остался в больнице, двое находятся в состоянии средней тяжести, еще один – в тяжелом.
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курганская область, происшествия

Власти рассказали о состоянии пострадавших в ДТП в Курганской области

09:48 12.05.2021
 
© Фото : ГУМЧС России по Курганской областиДТП в Шадринском районе Курганской области
ДТП в Шадринском районе Курганской области - РИА Новости, 1920, 12.05.2021
© Фото : ГУМЧС России по Курганской области
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ЧЕЛЯБИНСК, 12 мая – РИА Новости. Трое из пяти пострадавших в ДТП, которое произошло в Курганской области и где погибли пять человек, остаются в больнице, двоих выписали, сообщает в среду правительство региона.
ДТП произошло накануне: по предварительным данным, водитель внедорожника Audi выехал на встречную полосу, где столкнулся с микроавтобусом Mercedes-Benz. Погибли пять человек, еще столько же получили травмы, но выжили. Возбуждено уголовное дело.
"В Шадринской больнице скорой медицинской помощи остаются трое пострадавших... Еще двое пострадавших, которые были госпитализированы в учреждение с места аварии, будут лечиться амбулаторно и больницу покинули", - говорится в релизе.
Среди тех пациентов, кто остался в больнице, двое находятся в состоянии средней тяжести, еще один – в тяжелом.
Пять человек погибли в ДТП в Курганской области. Кадры МЧС - РИА Новости, 1920, 11.05.2021
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