https://ria.ru/20210512/postradavshie-1731888900.html

Власти рассказали о состоянии пострадавших в ДТП в Курганской области

Власти рассказали о состоянии пострадавших в ДТП в Курганской области

Трое из пяти пострадавших в ДТП, которое произошло в Курганской области и где погибли пять человек, остаются в больнице, двоих выписали, сообщает в среду... РИА Новости, 12.05.2021

2021-05-12T09:48

2021-05-12T09:48

2021-05-12T09:48

курганская область

происшествия

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ЧЕЛЯБИНСК, 12 мая – РИА Новости. Трое из пяти пострадавших в ДТП, которое произошло в Курганской области и где погибли пять человек, остаются в больнице, двоих выписали, сообщает в среду правительство региона.ДТП произошло накануне: по предварительным данным, водитель внедорожника Audi выехал на встречную полосу, где столкнулся с микроавтобусом Mercedes-Benz. Погибли пять человек, еще столько же получили травмы, но выжили. Возбуждено уголовное дело."В Шадринской больнице скорой медицинской помощи остаются трое пострадавших... Еще двое пострадавших, которые были госпитализированы в учреждение с места аварии, будут лечиться амбулаторно и больницу покинули", - говорится в релизе.Среди тех пациентов, кто остался в больнице, двое находятся в состоянии средней тяжести, еще один – в тяжелом.

https://ria.ru/20210511/prichina-1731799262.html

курганская область

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

курганская область, происшествия